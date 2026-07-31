«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше – «Зенит»

«Родина» проиграла первые два матча в РПЛ.

«Родина» начала сезон в Альфа-Банк РПЛ с двух поражений.

Команда тренера Хуана Диаса уступила «Ростову » (2:4) в матче второго тура чемпионата.

В первой игре сезона московский клуб проиграл «Спартаку » (0:3). «Родина » является дебютантом РПЛ после чемпионства в Первой лиге в прошлом сезоне.

Команда, которая идет 15-й в таблице РПЛ, продолжит сезон 9 августа матчем против «Зенита».