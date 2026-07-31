«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше – «Зенит»
«Родина» проиграла первые два матча в РПЛ.
«Родина» начала сезон в Альфа-Банк РПЛ с двух поражений.
Команда тренера Хуана Диаса уступила «Ростову» (2:4) в матче второго тура чемпионата.
В первой игре сезона московский клуб проиграл «Спартаку» (0:3). «Родина» является дебютантом РПЛ после чемпионства в Первой лиге в прошлом сезоне.
Команда, которая идет 15-й в таблице РПЛ, продолжит сезон 9 августа матчем против «Зенита».
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35775 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии