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  4. «Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше – «Зенит»

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«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше – «Зенит»
«Родина» проиграла первые два матча в РПЛ.

«Родина» начала сезон в Альфа-Банк РПЛ с двух поражений.

Команда тренера Хуана Диаса уступила «Ростову» (2:4) в матче второго тура чемпионата.

В первой игре сезона московский клуб проиграл «Спартаку» (0:3). «Родина» является дебютантом РПЛ после чемпионства в Первой лиге в прошлом сезоне.

Команда, которая идет 15-й в таблице РПЛ, продолжит сезон 9 августа матчем против «Зенита».

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35775 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoРодина Москва
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoХуан Диас Кинта
logoРостов
logoСпартак

Комментарии

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Правильно Сталин говорил Родиной никого не называть !
ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Комментарий удален модератором
слава богам таких турачков как ты все меньше и меньше
Берегите Родину - мать вашу!
ОтветФут.Боль
Берегите Родину - мать вашу!
Вот и разница между убитой Фнл где проходят только те у кого стадион харошый и РПЛ
Родина там где жопе тепло)
ОтветАлексей Александрович
Родина там где жопе тепло)
Комментарий удален модератором
ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Комментарий удален модератором
Недаумок, это прикол из Брат-2, цитата таксиста)
Родина просто довольно смелой раздолбайской командой была в ФНЛ и там всех обыгрывала. Но тут все-таки РПЛ, другой уровень сопротивления, а состав по сути тот же.
Родина» — российский футбольный клуб из Москвы, созданный на базе одноимённой академии, которая была сформирована из частной футбольной школы для детей «Школа мяча»[2], основанной в 2007 году. Основан в 2015 году[3]. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин. Какое Подмосковье???
ОтветT622222
Родина» — российский футбольный клуб из Москвы, созданный на базе одноимённой академии, которая была сформирована из частной футбольной школы для детей «Школа мяча»[2], основанной в 2007 году. Основан в 2015 году[3]. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин. Какое Подмосковье???
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ОтветКришти ГОАТ В Натуре
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Комментарий удален пользователем
Почему подмосковный??? Они же из Москвы????
Надеюсь, вылетят. И окрон с собой заберут.
ОтветNerazzurri-88
Надеюсь, вылетят. И окрон с собой заберут.
Причина негатива к Акрону?
ОтветNerazzurri-88
Надеюсь, вылетят. И окрон с собой заберут.
Лучше Охмад
играют как неродные
Соболев забьёт Родине пару голов, станет лучшим бомбардиром и повысит свою трансферную стоимость на 43 тыс евро
У Зенита их ждёт разгром. Совершенно не организованная команда.
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