«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника

«Рома» согласовала переход Константиноса Кульеракиса.

Центральный защитник Константинос Кульеракис переходит в «Рому» из «Вольфсбурга ».

Итальянский клуб договорился о приобретении 22-летнего греческого футболиста за 17 миллионов евро плюс бонусы, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Медосмотр пройдет в субботу, 1 августа. Кульеракис подпишет контракт с римлянами до 2031 года.

Немецкая команда также получит 20% от дальнейшей продажи футболиста.

В прошлом сезоне Кульеракис провел 29 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .