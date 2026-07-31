«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника
«Рома» согласовала переход Константиноса Кульеракиса.
Центральный защитник Константинос Кульеракис переходит в «Рому» из «Вольфсбурга».
Итальянский клуб договорился о приобретении 22-летнего греческого футболиста за 17 миллионов евро плюс бонусы, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
Медосмотр пройдет в субботу, 1 августа. Кульеракис подпишет контракт с римлянами до 2031 года.
Немецкая команда также получит 20% от дальнейшей продажи футболиста.
В прошлом сезоне Кульеракис провел 29 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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