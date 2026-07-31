Арбелоа хочет видеть Мастантуоно в «Фулхэме» и сказал об этом спортдиректору
Франко Мастантуоно может оказаться в Англии.
Ранее сообщалось, что подписать полузащитника «Реала» хотят итальянские клубы: «Милан», «Фиорентина», «Наполи».
По данным As, на аргентинца также претендует «Фулхэм». Главный тренер лондонцев Альваро Арбелоа, работавший в мадридской команде, сказал спортивному директору, что хочет видеть Мастантуоно в своем составе.
Мастантуоно интересен «Милану», «Наполи» и «Фиорентине». «Реал» не отпустит хавбека обратно в «Ривер Плейт»
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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