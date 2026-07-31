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  4. Арбелоа хочет видеть Мастантуоно в «Фулхэме» и сказал об этом спортдиректору

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Арбелоа хочет видеть Мастантуоно в «Фулхэме» и сказал об этом спортдиректору

Франко Мастантуоно может оказаться в Англии.

Ранее сообщалось, что подписать полузащитника «Реала» хотят итальянские клубы: «Милан», «Фиорентина», «Наполи».

По данным As, на аргентинца также претендует «Фулхэм». Главный тренер лондонцев Альваро Арбелоа, работавший в мадридской команде, сказал спортивному директору, что хочет видеть Мастантуоно в своем составе.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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Комментарии

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Блин, да он вообще не палится, что засланный казачок... Проверить бы его на откаты... Схемы мутит на уровне Инфантино!
ОтветРостовский Гусь
Блин, да он вообще не палится, что засланный казачок... Проверить бы его на откаты... Схемы мутит на уровне Инфантино!
Ему Перес обещал процент от продажи или пенсию после Фулхэма
ОтветРостовский Гусь
Блин, да он вообще не палится, что засланный казачок... Проверить бы его на откаты... Схемы мутит на уровне Инфантино!
Работает по схеме Гаджиева:)
Фран Гарсия,Камавинга и Родриго на очереди
ОтветМуканов Арманбек
Фран Гарсия,Камавинга и Родриго на очереди
Фран в Бетис уже перешел)
Арбелоа похоже процент получает с каждой сделки🤣
Или это фарм Реала, или это гениальный ход Переса слить ненужных игроков. Арбелоа тоже красавец, вовсю работает на Реал))
Зачем он их туда зовет , ведь его уволят в конце октября…
ОтветDr.Hapot
Зачем он их туда зовет , ведь его уволят в конце октября…
а-ха-хаха... браво!!!
ОтветDr.Hapot
Зачем он их туда зовет , ведь его уволят в конце октября…
Как твоя жена увольняет тебя после каждой командировки?
Арбелоа золотой человек.
Даже уже не в реале помогает родному клубу, как может
Реалхэм. Начало гегемонии.
Весь мадридский неликвид туда будут сбрасывать? А когда тренера уволят, что с этими поленьями клуба делать?
Маст-хэвтуоно.
Секта на шпроте надумала схему. Никто из новых тренеров не приводил с собой своих игроков, это Арбелоа. Только один он, этим летом, скупил воспитаников Кастильи на 180 лямов))
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