Арбелоа хочет видеть Мастантуоно в «Фулхэме» и сказал об этом спортдиректору

Франко Мастантуоно может оказаться в Англии.

Ранее сообщалось , что подписать полузащитника «Реала» хотят итальянские клубы: «Милан», «Фиорентина», «Наполи».

По данным As, на аргентинца также претендует «Фулхэм». Главный тренер лондонцев Альваро Арбелоа, работавший в мадридской команде, сказал спортивному директору, что хочет видеть Мастантуоно в своем составе.

Мастантуоно интересен «Милану», «Наполи» и «Фиорентине». «Реал» не отпустит хавбека обратно в «Ривер Плейт»