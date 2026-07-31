«Удинезе» продал хавбека Пайеро «Уотфорду»

«Удинезе » расстался с Мартином Пайеро.

Аргентинский полузащитник перешел в «Уотфорд ». Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на два года.

Последний сезон Пайеро провел в «Кремонезе» и забил один гол в 25 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .