«Удинезе» продал хавбека Пайеро «Уотфорду»
«Удинезе» расстался с Мартином Пайеро.
Аргентинский полузащитник перешел в «Уотфорд». Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на два года.
Последний сезон Пайеро провел в «Кремонезе» и забил один гол в 25 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Уотфорда»
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