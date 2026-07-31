Палмер заявил, что уснул в перерыве матча Мексики и Англии на ЧМ: «Игры в Америке шли в какое-то безумное время, было сложно»
Коул Палмер: я уснул по ходу матча Мексики и Англии.
Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, что уснул в перерыве матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии (2:3).
Хавбек не вошел в состав национальной команды на турнир.
«Я смотрел часть чемпионата мира. Меня не было с командой, а матчи в Америке шли в какое-то безумное время. Поэтому было немного сложно. Но я смотрел.
Я держался по ходу матча Англии и Мексики, но уснул в перерыве!» – заявил Палмер.
Матч Мексики и Англии начался в два часа ночи по британскому времени.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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