Палмер заявил, что уснул в перерыве матча Мексики и Англии на ЧМ: «Игры в Америке шли в какое-то безумное время, было сложно»

Коул Палмер: я уснул по ходу матча Мексики и Англии.

Полузащитник «Челси » Коул Палмер рассказал, что уснул в перерыве матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии (2:3).

Хавбек не вошел в состав национальной команды на турнир.

«Я смотрел часть чемпионата мира. Меня не было с командой, а матчи в Америке шли в какое-то безумное время. Поэтому было немного сложно. Но я смотрел.

Я держался по ходу матча Англии и Мексики, но уснул в перерыве!» – заявил Палмер .

Матч Мексики и Англии начался в два часа ночи по британскому времени.