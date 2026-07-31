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  4. Палмер заявил, что уснул в перерыве матча Мексики и Англии на ЧМ: «Игры в Америке шли в какое-то безумное время, было сложно»

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Палмер заявил, что уснул в перерыве матча Мексики и Англии на ЧМ: «Игры в Америке шли в какое-то безумное время, было сложно»
Коул Палмер: я уснул по ходу матча Мексики и Англии.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, что уснул в перерыве матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии (2:3).

Хавбек не вошел в состав национальной команды на турнир.

«Я смотрел часть чемпионата мира. Меня не было с командой, а матчи в Америке шли в какое-то безумное время. Поэтому было немного сложно. Но я смотрел. 

Я держался по ходу матча Англии и Мексики, но уснул в перерыве!» – заявил Палмер.

Матч Мексики и Англии начался в два часа ночи по британскому времени.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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На этом ЧМ все мы время от времени были Коул Палмер.
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