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  4. Начо Фернандес: «Роналду не остановится, пока не забьет 1000 голов. Его жизнь посвящена тому, чтобы бить рекорды»

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Начо Фернандес: «Роналду не остановится, пока не забьет 1000 голов. Его жизнь посвящена тому, чтобы бить рекорды»
Начо Фернандес: Роналду забьет 1000 голов.

Начо Фернандес считает, что Криштиану Роналду забьет 1000 голов.

«Он точно не остановится. Слушайте, зная его... Его жизнь посвящена тому, чтобы бить рекорды, и это невероятно. Кажется, что у него не получится, но в итоге он достигает всего, на что настраивается.

То, что он продолжает соревноваться в 41 год, по-прежнему испытывает ту же страсть, что и в первый день, хотя провел столько матчей, столько проехал, столько времени провел вдали от дома, – это по-настоящему достойно восхищения. И у него тот же энтузиазм, что и тогда, когда он начинал играть в футбол, в пять лет.

Он не остановится, пока не забьет 1000 голов. В последние годы я играл против него, и то, что он способен каждое утро вставать и продолжать соревноваться, невероятно», – сказал защитник «Аль-Кадисии».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoКриштиану Роналду
logoАль-Кадисия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoНачо Фернандес
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Будет забавно смотреть за битвой фанаток роналду с бразильской федерацией, книгой рекордов Гиннесса, Конмебол и ФИФА ибо все они признают 1285 голов Пеле.
Нас ждет настоящее сражение)
Какой смысл в этой 1000 голов среди любителей защитников, которые слабее наших в Фнл 🤣🤣🤣 когда ты обосрлася на 6 ЧМ из 6 возможных, вот там нужно было показывать уровень, те 1 гол в плей офф ЧМ для Роналду сложнее чем эта тысяча 🤣🤣🤣 на ЧМ мы и увидили его истинный уровень без реаловвских судей🤣🤣🤣тогда можно и 5 тыс во дворе забить 🤣🤣🤣
ОтветInsomniaisback
Какой смысл в этой 1000 голов среди любителей защитников, которые слабее наших в Фнл 🤣🤣🤣 когда ты обосрлася на 6 ЧМ из 6 возможных, вот там нужно было показывать уровень, те 1 гол в плей офф ЧМ для Роналду сложнее чем эта тысяча 🤣🤣🤣 на ЧМ мы и увидили его истинный уровень без реаловвских судей🤣🤣🤣тогда можно и 5 тыс во дворе забить 🤣🤣🤣
И эти же люди из топа комментов с пеной у рта, когда Лео забивает в МЛС))
Там защи своих игроков так бросают, что в студенческой/школьной лиге Москвы не всегда увидишь))
ОтветKing_X
И эти же люди из топа комментов с пеной у рта, когда Лео забивает в МЛС)) Там защи своих игроков так бросают, что в студенческой/школьной лиге Москвы не всегда увидишь))
Лео забивает везде и в Млс и на ЧМ ! И выиграл все в футболе ! А вот когда у тебя состав на 500 миллионов, тебе заплатили миллиард зарплату, а ты в лиге бедуинов проигрываешь 14 титулов из 14 возможных вот это заявочка🤣🤣🤣 или проигрываешь Осаке которая стоит 16 миллионов 🤣🤣🤣 С миллиардным составом сборной и лучшей полузащитой в мире, которая в Европе всех возит, не можешь обыграть Конго 🤣🤣🤣 это все должно вызывать у меня восхищение ?🤣🤣🤣 Скажи честно кто виноват, шейхи,партнёры по Аль насру, партнёры по сборной, Месси, инфантино, Аргентина,тренеры везде плохие, поле, ворота, ботокс в писюне, мне кажется виноваты все вокруг, но только не он да?🤣🤣🤣
Скрин недавно видел, правда или нет, сам не считал, но там у Месси на 100 больше г+п, чем у Роналду. Понятно почему Рон жаждет так покорить эту высоту, чтобы потом было чем хвалиться перед Морганом.
Конечно, после того как какой-то Ямаль посмел выиграть ЧМ, и три чемпионства Ла Лиги в 19 лет, которого Месси в младенчестве купал, да и вообще считает своим прямым наследником - Криштику только и остаётся дрочить на свою тыщу голов. Его уже 19-летний пацан в Ла Лиге по чемпионствам обогнал, и достижениям в сборной - неудивительно что у португальца, а заодно и его фанов припекает.
ОтветBlack Phoenix
Конечно, после того как какой-то Ямаль посмел выиграть ЧМ, и три чемпионства Ла Лиги в 19 лет, которого Месси в младенчестве купал, да и вообще считает своим прямым наследником - Криштику только и остаётся дрочить на свою тыщу голов. Его уже 19-летний пацан в Ла Лиге по чемпионствам обогнал, и достижениям в сборной - неудивительно что у португальца, а заодно и его фанов припекает.
Трофеи-это командная заслуга, всегда в первую очередь нужно смотреть на личный импакт игрока, а не на его чашки) Одна ЛЛ Роналду 11/12 в плане перфоманса лучше всех 3 ЛЛ Ямаля вместе взятых) Ну а Чм ещё смешнее, тип даже не в топ 5 самых важных игрок сборной, не то, что турнира, а гонора)
Ему до тысячи 1 сезон, Лео - 2 , если травм не будет , то вполне оба могут . Но пока Месси не закончит у Криша будет опасение, что его перегонят по голам)
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