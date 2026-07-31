«Арсенал» считает, что у него будут хорошие шансы подписать Винисиуса, если вингер не продлит договор с «Реалом». Пока контактов не было

Винисиус еще может перейти в «Арсенал».

«Арсенал» надеется приобрести Винисиуса Жуниора .

ESPN сообщает, что «Реал » не собирается улучшать предложение о продлении контракта с бразильцем и готов к тому, что 26-летнего футболиста, возможно, придется продать.

«Канониры» считают, что в такой ситуации у них будут хорошие шансы подписать вингера. В то же время контактов между Винисиусом и «Арсеналом » пока не было.