«Арсенал» считает, что у него будут хорошие шансы подписать Винисиуса, если вингер не продлит договор с «Реалом». Пока контактов не было
Винисиус еще может перейти в «Арсенал».
«Арсенал» надеется приобрести Винисиуса Жуниора.
ESPN сообщает, что «Реал» не собирается улучшать предложение о продлении контракта с бразильцем и готов к тому, что 26-летнего футболиста, возможно, придется продать.
«Канониры» считают, что в такой ситуации у них будут хорошие шансы подписать вингера. В то же время контактов между Винисиусом и «Арсеналом» пока не было.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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