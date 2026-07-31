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  4. «Арсенал» считает, что у него будут хорошие шансы подписать Винисиуса, если вингер не продлит договор с «Реалом». Пока контактов не было

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«Арсенал» считает, что у него будут хорошие шансы подписать Винисиуса, если вингер не продлит договор с «Реалом». Пока контактов не было
Винисиус еще может перейти в «Арсенал».

«Арсенал» надеется приобрести Винисиуса Жуниора.

ESPN сообщает, что «Реал» не собирается улучшать предложение о продлении контракта с бразильцем и готов к тому, что 26-летнего футболиста, возможно, придется продать.

«Канониры» считают, что в такой ситуации у них будут хорошие шансы подписать вингера. В то же время контактов между Винисиусом и «Арсеналом» пока не было.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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Комментарии

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Если Винисиус будет играть в Арсенале с такой же отдачей, как на этом ЧМ - он станет одним из лучших в АПЛ. Да, сейчас в это поверить тяжело, но ведь 2-3 года назад никто не мог поверить, что Дембеле превратится в такого игрочище, который поражает серьезным подходом, самоотдачей, приезжает вовремя на тренировки и спокойно с поля на 65 минуте уходит.
ОтветMishazakamsk5
Если Винисиус будет играть в Арсенале с такой же отдачей, как на этом ЧМ - он станет одним из лучших в АПЛ. Да, сейчас в это поверить тяжело, но ведь 2-3 года назад никто не мог поверить, что Дембеле превратится в такого игрочище, который поражает серьезным подходом, самоотдачей, приезжает вовремя на тренировки и спокойно с поля на 65 минуте уходит.
Почему сложно поверить если в последние лет 5 он с отрывом лучший по г+п в лч
ОтветShadyL
Почему сложно поверить если в последние лет 5 он с отрывом лучший по г+п в лч
Так в АПЛ надо играть каждую неделю, а то и 2 раза в неделю, а не дурака валять и играть 10 матчей в сезоне.
Какой бы не был противный этот Винисиус, но вингер он хороший. Точно усилит и добавит красок игре Арсенала в атаке. Деньги у Арсенала есть, почему бы и нет. Обоим клубам только в плюс будет, мне кажется. А Дъекереш как раз может исполнять функции бюджетного Бензема. С Мбаппе они несовместимы.
Ответv@mpir
Какой бы не был противный этот Винисиус, но вингер он хороший. Точно усилит и добавит красок игре Арсенала в атаке. Деньги у Арсенала есть, почему бы и нет. Обоим клубам только в плюс будет, мне кажется. А Дъекереш как раз может исполнять функции бюджетного Бензема. С Мбаппе они несовместимы.
Комментарий скрыт
Ответv@mpir
Какой бы не был противный этот Винисиус, но вингер он хороший. Точно усилит и добавит красок игре Арсенала в атаке. Деньги у Арсенала есть, почему бы и нет. Обоим клубам только в плюс будет, мне кажется. А Дъекереш как раз может исполнять функции бюджетного Бензема. С Мбаппе они несовместимы.
Комментарий скрыт
31 августа подпишут , как когда-то Реал подписал Бэйла
ОтветРома Морячок
31 августа подпишут , как когда-то Реал подписал Бэйла
Как и пушкари Озила
ОтветРома Морячок
31 августа подпишут , как когда-то Реал подписал Бэйла
если факс не сломают
А можно не надо?
переводчик просто понял

дай свободу диктатору по всему фронту

и будет как на чм
ОтветNba today games
переводчик просто понял дай свободу диктатору по всему фронту и будет как на чм
Четвертое место?
ОтветМощные ягодицы Азара
Четвертое место?
много голов но есть бчк
только его не хватало в апл
Комментарий удален пользователем
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
У Роналду не прошло, у Рамоса тоже, так что либо соглашается, либо на выход
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