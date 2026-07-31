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  4. Кузнецов из «Рубина» поддержал ужесточение лимита: «Многие тренеры не доверяют молодым, не хотят рисковать. На 5 мест привезешь 5 качественных легионеров – это лучше, чем 10 средних»

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Кузнецов из «Рубина» поддержал ужесточение лимита: «Многие тренеры не доверяют молодым, не хотят рисковать. На 5 мест привезешь 5 качественных легионеров – это лучше, чем 10 средних»
Даниил Кузнецов поддержал ужесточение лимита в РПЛ.

23-летний полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

В нынешнем сезоне команды смогут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

– Что думаешь о лимите на легионеров?

– Я за лимит. Поддерживаю его ужесточение.

– Объяснишь, почему?

– Есть много достойных российских игроков, которые просто не до конца раскрываются из‑за недостаточного доверия.

Может, парень быстрый, техничный, но ему надо чуть‑чуть поиграть в футбол, почувствовать игру – и он сможет выдать высокий уровень.

Многие тренеры не доверяют молодым игрокам и не хотят рисковать. Если лимит станет еще жестче, у российских футболистов будет больше игрового времени и вырастет их востребованность. Это мое мнение.

– Те, кто против лимита, скажут: прогресс игроков возможен только при чистой конкуренции. Что ответишь?

– Ну я так не считаю. На мой взгляд, это неправильно.

При лимите игроки, выращенные на внутреннем рынке, будут расти в цене, лучше развиваться.

Плюс в команду будут приглашать реально сильных легионеров. Условно, когда у тебя всего 5 легионерских мест в команде, ты привезешь 5 дорогих и качественных иностранцев. Это лучше, чем 10 средних.

Будут приезжать легионеры хорошего уровня, которые на тренировочный процесс будут позитивно влиять, с которыми молодые игроки будут расти.

– Тебе возразят: в АПЛ лимита нет, у «Арсенала» и «Ман Сити» одни легионеры в составе.

– Да, я согласен. Но и там есть лимит в плане жестких требований к иностранцам: нужно сыграть определенное число матчей за сборную, посредственного иностранца туда просто не пропустят.

И благодаря этому и местные игроки растут, когда конкурируют с легионерами топ-уровня.

Если продолжить по лимиту в России, то это же просто мое мнение. Я лишь хочу, чтобы российские игроки развивались и играли в футбол, получали больше шансов, больше доверия.

Благодаря лимиту такие возможности будут, а без него тренеры все больше будут доверять иностранцам, – сказал Кузнецов.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35763 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoДаниил Кузнецов 2003
лимит на легионеров
logoРубин
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСоветский спорт

Комментарии

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Читая такое, кажется, что, прости госпадя, Дегтярев вроде и прав, что хотел заставить литературу читать таких, как Кузнецов... Хотя вроде и не поможет, глядя, что самый известно начитанный у них - это Федька Джиз Смолов.
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Читая такое, кажется, что, прости госпадя, Дегтярев вроде и прав, что хотел заставить литературу читать таких, как Кузнецов... Хотя вроде и не поможет, глядя, что самый известно начитанный у них - это Федька Джиз Смолов.
ты вот умничаешь, а Кан с Баллаком сидят в баре. В баре и я смогу, а вот Кофемания слабо?
Ответфахитос
ты вот умничаешь, а Кан с Баллаком сидят в баре. В баре и я смогу, а вот Кофемания слабо?
Мы там напиваемся, обнимаемся, поём песни и ноу криминалити, а не вот это всё гейство кофеманское)
Ну да, дебютировав почти 5 лет назад в РПЛ, и 500 минут не набрал, но виноват лимит и тренеры.
строгий лимит в ФНЛ. кто там тебе мешал играть? легионеры?
Еще бы пчелы выступали против меда
Я бы тоже так говорил если бы играл в рпл. Это как спросить, сколько хочешь получать 1 рубль или 1млн. Ответ очевиден
Проходили уже. 35-летние старики стали стоить по 30 млн. и только.
Норм логика. У среднего лега конкуренцию выиграть не можем, поэтому давайте доверять просто так
ОтветИгорь Хвостов
Норм логика. У среднего лега конкуренцию выиграть не можем, поэтому давайте доверять просто так
Никогда пацан 18-20 лет не выиграет конкуренцию у 27-ми летнего Мукунки. Чисто из-за психологии. Опытный Мукунка играет средне, но на одном уровне, а у пацана перепады, это надо поретерпеть.
Не понял. А зачем будут играть молодые которые хуже «средних легионеров»?? Хоть бы текст писали самородкам своими..а то как рот откроют..
ОтветзлоДей
Не понял. А зачем будут играть молодые которые хуже «средних легионеров»?? Хоть бы текст писали самородкам своими..а то как рот откроют..
А как ты определил, что они хуже, если не видишь их на поле?
ОтветзлоДей
Не понял. А зачем будут играть молодые которые хуже «средних легионеров»?? Хоть бы текст писали самородкам своими..а то как рот откроют..
Сидя на лавке играть не научишься.
Еще бы паспортист был против
Даниил Кузнецов - 23 года и ни одного сезона с +20 матчей за сезон. Да лучше средних легов смотреть, чем таких бездарей как Кузнецов, уровень которого в лучшем случае середина ФНЛ
Ответalexey102rus
Даниил Кузнецов - 23 года и ни одного сезона с +20 матчей за сезон. Да лучше средних легов смотреть, чем таких бездарей как Кузнецов, уровень которого в лучшем случае середина ФНЛ
Ну насмотрелся ты на Мукунок, чего они выиграли? В итоге Мукунку отыграют контракт и уедут обратно лазить по пальмам, а у нас как не было футболистов, так и не будет.
Ответigor.igorev
Ну насмотрелся ты на Мукунок, чего они выиграли? В итоге Мукунку отыграют контракт и уедут обратно лазить по пальмам, а у нас как не было футболистов, так и не будет.
С лимитом будет ещё хуже
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