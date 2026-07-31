Кузнецов из «Рубина» поддержал ужесточение лимита: «Многие тренеры не доверяют молодым, не хотят рисковать. На 5 мест привезешь 5 качественных легионеров – это лучше, чем 10 средних»

Даниил Кузнецов поддержал ужесточение лимита в РПЛ.

23-летний полузащитник «Рубина » Даниил Кузнецов поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ .

В нынешнем сезоне команды смогут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

– Что думаешь о лимите на легионеров?

– Я за лимит. Поддерживаю его ужесточение.

– Объяснишь, почему?

– Есть много достойных российских игроков, которые просто не до конца раскрываются из‑за недостаточного доверия.

Может, парень быстрый, техничный, но ему надо чуть‑чуть поиграть в футбол, почувствовать игру – и он сможет выдать высокий уровень.

Многие тренеры не доверяют молодым игрокам и не хотят рисковать. Если лимит станет еще жестче, у российских футболистов будет больше игрового времени и вырастет их востребованность. Это мое мнение.

– Те, кто против лимита, скажут: прогресс игроков возможен только при чистой конкуренции. Что ответишь?

– Ну я так не считаю. На мой взгляд, это неправильно.

При лимите игроки, выращенные на внутреннем рынке, будут расти в цене, лучше развиваться.

Плюс в команду будут приглашать реально сильных легионеров. Условно, когда у тебя всего 5 легионерских мест в команде, ты привезешь 5 дорогих и качественных иностранцев. Это лучше, чем 10 средних.

Будут приезжать легионеры хорошего уровня, которые на тренировочный процесс будут позитивно влиять, с которыми молодые игроки будут расти.

– Тебе возразят: в АПЛ лимита нет, у «Арсенала» и «Ман Сити» одни легионеры в составе.

– Да, я согласен. Но и там есть лимит в плане жестких требований к иностранцам: нужно сыграть определенное число матчей за сборную, посредственного иностранца туда просто не пропустят.

И благодаря этому и местные игроки растут, когда конкурируют с легионерами топ-уровня.

Если продолжить по лимиту в России, то это же просто мое мнение. Я лишь хочу, чтобы российские игроки развивались и играли в футбол, получали больше шансов, больше доверия.

Благодаря лимиту такие возможности будут, а без него тренеры все больше будут доверять иностранцам, – сказал Кузнецов.