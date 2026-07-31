Защитник «Реала» Асенсио в сентябре предстанет перед судом по обвинению в распространении секс-видео с несовершеннолетней

Судебное разбирательство в отношении Асенсио продолжится в сентябре.

Рауль Асенсио в начале сентября предстанет перед судом по обвинению в распространении видеозаписи интимного характера с участием несовершеннолетней и в распространении ролика без согласия.

Это произойдет даже несмотря на то, что обе предполагаемые жертвы отозвали свои жалобы, передает The Athletic.

Защитник будет вызван в суд вместе с тремя своими бывшими товарищами по молодежной команде «Реала». Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия обвиняются в записи и распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней и еще одной женщины.

В четверг судья отклонил все аргументы, представленные адвокатами защиты всех четырех мужчин на предварительном слушании.

Юристы настаивали на исключении из материалов дела доказательств, в том числе полученных в результате изъятия телефонов обвиняемых испанской полицией. В судебных документах, с которыми ознакомился журналист The Athletic, судья указал, что такие изъятия «не требуют согласия владельцев» телефонов, и добавил: «Все обвиняемые сделали резервные копии в своих облачных хранилищах, чтобы удалить содержимое перед арестом, что является явной попыткой помешать расследованию указанных событий».

Каждая из предполагаемых жертв отозвала свои обвинения против Асенсио, но судья постановил, что они должны повторить эту позицию в суде, чтобы она была принята во внимание.