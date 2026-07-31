Мостовой о Даку: «Его берут в «Спартак» основным или запасным? Угальде наверняка не захочет сидеть на скамейке. Мирлинд – хороший нападающий для РПЛ»

Александр Мостовой оценил возможный переход Даку в «Спартак».

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Рубина» Мирлинда Даку .

Ранее стало известно , что красно-белые готовы активировать отступные за форварда в размере 11 миллионов евро.

«Даку – хороший нападающий для нашего чемпионата. У него интересный стиль, но куда «Спартаку» деть Угальде и Гарсию?

Ливай Гарсия вроде бы ищет клуб, поэтому вариант с Даку очень неплохой. Любой хороший нападающий поможет «Спартаку», в том числе Даку.

Но интересно: его возьмут основным или запасным? Если основным, то что будет с Манфредом Угальде ? Его продадут или он будет в запасе?

Наверняка он не захочет сидеть на скамейке, потому что был лучшим бомбардиром», – сказал Александр Мостовой .