Мостовой о Даку: «Его берут в «Спартак» основным или запасным? Угальде наверняка не захочет сидеть на скамейке. Мирлинд – хороший нападающий для РПЛ»
Александр Мостовой оценил возможный переход Даку в «Спартак».
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
Ранее стало известно, что красно-белые готовы активировать отступные за форварда в размере 11 миллионов евро.
«Даку – хороший нападающий для нашего чемпионата. У него интересный стиль, но куда «Спартаку» деть Угальде и Гарсию?
Ливай Гарсия вроде бы ищет клуб, поэтому вариант с Даку очень неплохой. Любой хороший нападающий поможет «Спартаку», в том числе Даку.
Но интересно: его возьмут основным или запасным? Если основным, то что будет с Манфредом Угальде? Его продадут или он будет в запасе?
Наверняка он не захочет сидеть на скамейке, потому что был лучшим бомбардиром», – сказал Александр Мостовой.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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