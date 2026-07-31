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  4. Мостовой о Даку: «Его берут в «Спартак» основным или запасным? Угальде наверняка не захочет сидеть на скамейке. Мирлинд – хороший нападающий для РПЛ»

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Мостовой о Даку: «Его берут в «Спартак» основным или запасным? Угальде наверняка не захочет сидеть на скамейке. Мирлинд – хороший нападающий для РПЛ»
Александр Мостовой оценил возможный переход Даку в «Спартак».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Ранее стало известно, что красно-белые готовы активировать отступные за форварда в размере 11 миллионов евро.

«Даку – хороший нападающий для нашего чемпионата. У него интересный стиль, но куда «Спартаку» деть Угальде и Гарсию?

Ливай Гарсия вроде бы ищет клуб, поэтому вариант с Даку очень неплохой. Любой хороший нападающий поможет «Спартаку», в том числе Даку.

Но интересно: его возьмут основным или запасным? Если основным, то что будет с Манфредом Угальде? Его продадут или он будет в запасе?

Наверняка он не захочет сидеть на скамейке, потому что был лучшим бомбардиром», – сказал Александр Мостовой.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoМанфред Угальде
logoАлександр Мостовой
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЛивай Гарсия
logoМирлинд Даку

Комментарии

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так 0 голов за 17 игр . Царь футбол не смотрит , там все придумано давно .
ОтветДмитрий Фдоров_1117317347
так 0 голов за 17 игр . Царь футбол не смотрит , там все придумано давно .
Не царское это дело, по такому принципу))
ОтветДмитрий Фдоров_1117317347
так 0 голов за 17 игр . Царь футбол не смотрит , там все придумано давно .
Зачем футбольным людям футбол смотреть?!Они там все давно уже видели
Угальде не забивает по полгода. Зачем нужен такой нападающий?
Так и ответь нам, футбольный эксперт, Александр Мостовой.
Так то можно было бы и обоих продать. Но если оставлять одного, я бы оставил Ливай Гарсию и посмотрел наконец что он может в родной роли флангового нападающего, а не центра
продавать обоих
Даку лучше обоих
Угальде всё равно ещё пригодится, Ливая на выход только
ОтветАлексей Александрович
Угальде всё равно ещё пригодится, Ливая на выход только
С такой зарплатой он пригодится своей южноамериканской родне. Хорошо устроился.
увы, угальде никакой, Даку будет тащить
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