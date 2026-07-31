Инфантино о ЧМ-2030: «Он будет лучшим в истории, потому что пройдет в самой красивой из красивейших стран – Марокко»
Джанни Инфантино: ЧМ-2030 будет лучшим в истории.
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил восхищение Марокко во время своего визита для участия в праздновании Дня трона.
«Марокканцы – страстные любители футбола, которые с радостью и энтузиазмом празднуют успехи своей национальной сборной», – отметил швейцарец.
Также он без особых колебаний заявил, что ЧМ-2030 «станет, без сомнения, лучшим в истории»: «Он будет лучшим потому, что пройдет в самой красивой из красивейших стран – Марокко».
«Да здравствует Марокко! И спасибо, что приняли меня», – добавил Инфантино.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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И апельсины там вкусные. Когда я работал в Алжире, всегда покупал именно марокканские, потому что местные, алжирские, после того, как там начали строить социализм, выродились и не только стали менее сладкими, но зачастую имели какой-то нефтяной привкус. Мы их так и называли - керосинки.
Рыбалка там хорошая, потому что вода холодная, а рыба это любит. Хорошо было рыбачить посредине Гибралтара. Но там по дну, где рыба, ужасно сильное течение, потому что вода из Атлантики во всю прёт в испаряющееся Средиземное море. К леске привязывали большой груз, но положить крючок на дно не получалось - течением сносило всю леску.
И футбола по ихнему телевидению очень много показывали - и испанского, и немецкого, и английского. Для нас, советских людей, это было удивительно.