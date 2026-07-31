Инфантино о ЧМ-2030: «Он будет лучшим в истории, потому что пройдет в самой красивой из красивейших стран – Марокко»

Джанни Инфантино: ЧМ-2030 будет лучшим в истории.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил восхищение Марокко во время своего визита для участия в праздновании Дня трона.

«Марокканцы – страстные любители футбола, которые с радостью и энтузиазмом празднуют успехи своей национальной сборной», – отметил швейцарец.

Также он без особых колебаний заявил, что ЧМ-2030 «станет, без сомнения, лучшим в истории»: «Он будет лучшим потому, что пройдет в самой красивой из красивейших стран – Марокко».

«Да здравствует Марокко! И спасибо, что приняли меня», – добавил Инфантино.