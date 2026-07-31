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Инфантино о ЧМ-2030: «Он будет лучшим в истории, потому что пройдет в самой красивой из красивейших стран – Марокко»
Джанни Инфантино: ЧМ-2030 будет лучшим в истории.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил восхищение Марокко во время своего визита для участия в праздновании Дня трона.

«Марокканцы – страстные любители футбола, которые с радостью и энтузиазмом празднуют успехи своей национальной сборной», – отметил швейцарец.

Также он без особых колебаний заявил, что ЧМ-2030 «станет, без сомнения, лучшим в истории»: «Он будет лучшим потому, что пройдет в самой красивой из красивейших стран – Марокко».

«Да здравствует Марокко! И спасибо, что приняли меня», – добавил Инфантино.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Марокко по футболу

Комментарии

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Трамп сейчас поперхнулся диетической колой
ОтветGeats
Трамп сейчас поперхнулся диетической колой
США сегодня ( не шутка ) объявили ,что часть островов Испании принадлежат Марокко .
ОтветКонстантин Эсперов
США сегодня ( не шутка ) объявили ,что часть островов Испании принадлежат Марокко .
А зачем возбухали при атаке на Иран? Ишь, независимые. Замучаются пыль глотать. От беденцев.
У этого чинуша каждый грядущий ЧМ - лучший в истории?
ОтветМадридский тролль
У этого чинуша каждый грядущий ЧМ - лучший в истории?
Ну так-то у любого чинуши в последние годы сабжный турнир - лучший в истории) Лицемерие пробивает дно абсолютно во всех сферах.
ОтветМадридский тролль
У этого чинуша каждый грядущий ЧМ - лучший в истории?
Так и есть)
Ну конечно, сейчас оттуда всех сбагрят в Испанию и будет очень красиво😼
ОтветХавиГави_Паратрупер
Ну конечно, сейчас оттуда всех сбагрят в Испанию и будет очень красиво😼
)))))))))))ну да, в испании ж не будет мундеаля
ОтветАртур Петров
)))))))))))ну да, в испании ж не будет мундеаля
ну да, там будет мундиаль
Сеута будет принимать матчи ЧМ?
ОтветРекорд в наших сердцах
Сеута будет принимать матчи ЧМ?
Комментарий скрыт
ОтветИлья Николаев
Комментарий скрыт
Ты чё злой такой)
Марокко реально очень красивая страна. Я в ней был несколько раз. Там тебе и архитектура, и природа. Горы красивые. А море холодное, потому что там холодные течения. В советские времена в Марокко была самая дешевая кожа, раза в 2-3 дешевле, чем в каком-нибудь Гамбурге или Антверпене. Причем по качеству и покрою (на не совсем зрелый советский вкус) ихние кожаные польта и куртки были ничем не хуже буржуйских. Особенно в Танжере. В Касабланке немного дороже, но все равно дешевые. Практически все наши там покупали кожу.

И апельсины там вкусные. Когда я работал в Алжире, всегда покупал именно марокканские, потому что местные, алжирские, после того, как там начали строить социализм, выродились и не только стали менее сладкими, но зачастую имели какой-то нефтяной привкус. Мы их так и называли - керосинки.

Рыбалка там хорошая, потому что вода холодная, а рыба это любит. Хорошо было рыбачить посредине Гибралтара. Но там по дну, где рыба, ужасно сильное течение, потому что вода из Атлантики во всю прёт в испаряющееся Средиземное море. К леске привязывали большой груз, но положить крючок на дно не получалось - течением сносило всю леску.

И футбола по ихнему телевидению очень много показывали - и испанского, и немецкого, и английского. Для нас, советских людей, это было удивительно.
ОтветМать драконов
Марокко реально очень красивая страна. Я в ней был несколько раз. Там тебе и архитектура, и природа. Горы красивые. А море холодное, потому что там холодные течения. В советские времена в Марокко была самая дешевая кожа, раза в 2-3 дешевле, чем в каком-нибудь Гамбурге или Антверпене. Причем по качеству и покрою (на не совсем зрелый советский вкус) ихние кожаные польта и куртки были ничем не хуже буржуйских. Особенно в Танжере. В Касабланке немного дороже, но все равно дешевые. Практически все наши там покупали кожу. И апельсины там вкусные. Когда я работал в Алжире, всегда покупал именно марокканские, потому что местные, алжирские, после того, как там начали строить социализм, выродились и не только стали менее сладкими, но зачастую имели какой-то нефтяной привкус. Мы их так и называли - керосинки. Рыбалка там хорошая, потому что вода холодная, а рыба это любит. Хорошо было рыбачить посредине Гибралтара. Но там по дну, где рыба, ужасно сильное течение, потому что вода из Атлантики во всю прёт в испаряющееся Средиземное море. К леске привязывали большой груз, но положить крючок на дно не получалось - течением сносило всю леску. И футбола по ихнему телевидению очень много показывали - и испанского, и немецкого, и английского. Для нас, советских людей, это было удивительно.
И??
Что ж тогда марокканцы у себя в самой "красивейшей стране" не живут, а переплывают в Испанию и некоторые погибают при этом?
ОтветОлег Попов
Что ж тогда марокканцы у себя в самой "красивейшей стране" не живут, а переплывают в Испанию и некоторые погибают при этом?
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Подгорает знатно, чубатый
ОтветАРТУР АЛИЕВ
подлиза
Джанни шары катал и нагревал, а ща катает и нагревает земной шарик
Нынче во всех новостях про толпы бегущих из этой красивейшей страны. Видимо там переборщили с красотой. Народ не выдержал. Во всем нужна мера
Ответгол-хрен-штанга
Нынче во всех новостях про толпы бегущих из этой красивейшей страны. Видимо там переборщили с красотой. Народ не выдержал. Во всем нужна мера
Ребята не хотели быть в одной стране с Джании и свалили кто успел.
Мимими, а с какой страстью они отбирали полотенца у вратарей соперника - вот это огонь в душе и глазах) больше ему нечего сказать было?) этому осталось ещё Талибам продать долю, и дальше улыбаться будет и восхищаться)
Марокканцы когда узнали о прибытии Джанни, то сразу бежали в Испанию
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