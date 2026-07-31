Головин забил 2-й гол на предсезонке – в матче с «Серкль Брюгге». Хавбек «Монако» замкнул пас Бирета

Александр Головин забил за «Монако» в товарищеском матче.

Полузащитник «Монако » Александр Головин забил гол в ворота «Серкль Брюгге » (1:2, второй тайм) в товарищеском матче.

Россиянин отличился на 43-й минуте, замкнув на дальней штанге передачу Мики Бирета .

Это второй гол Головина в ходе нынешней предсезонки. 18 июля хавбек отличился забитым мячом в матче против «Сан-Приеста» (5:2).