Головин забил 2-й гол на предсезонке – в матче с «Серкль Брюгге». Хавбек «Монако» замкнул пас Бирета
Александр Головин забил за «Монако» в товарищеском матче.
Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в ворота «Серкль Брюгге» (1:2, второй тайм) в товарищеском матче.
Россиянин отличился на 43-й минуте, замкнув на дальней штанге передачу Мики Бирета.
Это второй гол Головина в ходе нынешней предсезонки. 18 июля хавбек отличился забитым мячом в матче против «Сан-Приеста» (5:2).
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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