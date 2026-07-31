Экс-глава FA Бернштейн полагает, что Инфантино придется уйти: «Он дискредитировал ФИФА»

Дэвид Бернштейн: Инфантино придется уйти, возможно.

Дэвид Бернштейн считает, что Джанни Инфантино может покинуть должность президента ФИФА на фоне скандала с возможной продажей части прав на ЧМ частным инвесторам.

На вопрос о том, сможет ли швейцарец пережить мощную волну критики, экс-глава Футбольной ассоциации Англии ответил: «Нет, я начинаю думать, что, возможно, нет. Он дискредитировал ФИФА. При надлежащем управлении он ни за что бы это не пережил».

Бернштейн утверждает, что Инфантино необходимо сохранить поддержку национальных ассоциаций, а «похоже, этого не происходит».

«Это, мягко говоря, явно свидетельствует о серьезной некомпетентности. Поэтому я считаю, что он сам создал для себя ситуацию, в которой теряет доверие своих избирателей, и, следовательно, ему, возможно, придется уйти», – отметил бывший руководитель FA.

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