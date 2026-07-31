«Спартак» уведомил «Рубин» о покупке Даку за 11 млн евро. Контракт с лучшим бомбардиром казанцев – до 2029-го (Иван Карпов)

«Спартак» покупает Даку.

Мирлинд Даку переходит в «Спартак ».

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что красно-белые направили «Рубину » письмо об активации опции выкупа нападающего за 11 млн евро. С 28-летним игроком согласован контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Футболист сборной Албании был лучшим бомбардиром казанской команды в каждом из проведенных в ней сезонов. Статистику Даку можно изучить здесь .

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