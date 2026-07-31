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  4. «Спартак» уведомил «Рубин» о покупке Даку за 11 млн евро. Контракт с лучшим бомбардиром казанцев – до 2029-го (Иван Карпов)

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«Спартак» уведомил «Рубин» о покупке Даку за 11 млн евро. Контракт с лучшим бомбардиром казанцев – до 2029-го (Иван Карпов)
«Спартак» покупает Даку.

Мирлинд Даку переходит в «Спартак».

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что красно-белые направили «Рубину» письмо об активации опции выкупа нападающего за 11 млн евро. С 28-летним игроком согласован контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Футболист сборной Албании был лучшим бомбардиром казанской команды в каждом из проведенных в ней сезонов. Статистику Даку можно изучить здесь.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoМирлинд Даку
logoденьги
Иван Карпов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoСпартак

Комментарии

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В таком случае всех КБ поздравляю это круто!
ОтветT622222
В таком случае всех КБ поздравляю это круто!
Действительно очень удачная покупка.
Реально сильное усиление.
ОтветT622222
В таком случае всех КБ поздравляю это круто!
Комментарий скрыт
Ливая Рубину отдать хоть в аренду, может там заиграет
ОтветАлексей Александрович
Ливая Рубину отдать хоть в аренду, может там заиграет
Даку всяко разно лучше Соболева,который не хотел уже играть за Спартак.
ОтветАлексей Александрович
Ливая Рубину отдать хоть в аренду, может там заиграет
Пусть Даку сначала докажет, что он лучше Ливая.
Помнится Зенит не потянул его зарплату.
ОтветПроблемы Аршавина
Помнится Зенит не потянул его зарплату.
Вроде там была тема, что побоялись конфликта с сербами (Дркушич и тогда ещё Эракович был).
ОтветAlexZhano__
Вроде там была тема, что побоялись конфликта с сербами (Дркушич и тогда ещё Эракович был).
Дркушич не серб. И потом, в Рубине эксюгов намного больше было при Даку, и ничего. Там капитан Вуячич.
как бы там не было. самый оптимальный вариант на данный момент. форвард в рпл не один сезон и забивает больше десяти регулярно,и не в самой сильной команде рпл.
Дзюба в Рубин на желаемый контракт ?))
ОтветSergey SM
Дзюба в Рубин на желаемый контракт ?))
Они не самоубийцы )
ОтветSergey SM
Дзюба в Рубин на желаемый контракт ?))
Дзюбу к Соболеву 👌
Мда, Рубин и близко за такие деньги не сможет купить исполнителя, который будет делать «15+» гол+пас за сезон.
Теперь бы место в первой восьмерке сохранить
Ответn666
Мда, Рубин и близко за такие деньги не сможет купить исполнителя, который будет делать «15+» гол+пас за сезон. Теперь бы место в первой восьмерке сохранить
Цена не показатель. Рубин брал Даку за 1,2 млн. Главное селекция грамотная
Ответn666
Мда, Рубин и близко за такие деньги не сможет купить исполнителя, который будет делать «15+» гол+пас за сезон. Теперь бы место в первой восьмерке сохранить
Мне вообще непонятно какая политика у Рубина. Только начинают что-то здравое делать и сразу опять всё ведёт к второй восьмёрке.
Нужно было пол года искать что бы под закрытие пойти за Даку. Узнаю брата Колю 😁
ОтветMironSM84
Нужно было пол года искать что бы под закрытие пойти за Даку. Узнаю брата Колю 😁
До закрытия ещё больше месяца же.
ОтветMironSM84
Нужно было пол года искать что бы под закрытие пойти за Даку. Узнаю брата Колю 😁
Полгода? Вроде года три сиськи мяли с этим трансфером))
Отличный трансфер, теперь не Мартинса или Солари нужно будет выпускать центрфорвардом так как Угальде и Ливай никакущие, а будет сильный форвард. Однозначное усиление.
Ответdreamstep
Отличный трансфер, теперь не Мартинса или Солари нужно будет выпускать центрфорвардом так как Угальде и Ливай никакущие, а будет сильный форвард. Однозначное усиление.
Может, Ливая в аренду в Рубин отдадут? Было бы логично!?
ОтветSergio1964
Может, Ливая в аренду в Рубин отдадут? Было бы логично!?
могут, но не обязаны, так как выкупили игрока без всяких скидок
И сейчас возбудятся бомжи!
Очень хорошее усиление для Спартака! Москвичей можно только поздравить)
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