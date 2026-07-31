«Спартак» уведомил «Рубин» о покупке Даку за 11 млн евро. Контракт с лучшим бомбардиром казанцев – до 2029-го (Иван Карпов)
«Спартак» покупает Даку.
Мирлинд Даку переходит в «Спартак».
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что красно-белые направили «Рубину» письмо об активации опции выкупа нападающего за 11 млн евро. С 28-летним игроком согласован контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
Футболист сборной Албании был лучшим бомбардиром казанской команды в каждом из проведенных в ней сезонов. Статистику Даку можно изучить здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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