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«Комо» предложит 30 млн евро и бонусы за Чалобу. Клуб близок к договоренности с «Челси»
Трево Чалоба близок к переходу в «Комо».

«Комо» стал ближе в вопросе приобретения центрального защитника «Челси» Трево Чалобы.

Сообщается, что итальянский клуб предложит 30 миллионов евро и бонусы за 27-летнего футболиста.

Личный контракт с защитником ранее уже был согласован.

В прошлом сезоне англичанин провел 34 матча в АПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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logoсерия А Италия
logoЧелси

Комментарии

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Премию спортивный директор Челси и другие представители этого клуба, участвующие в переговорах точно заслужили за такую продажу.
Ответcorazon blanco
Премию спортивный директор Челси и другие представители этого клуба, участвующие в переговорах точно заслужили за такую продажу.
Как по мне, для текущего рынка ещё дёшево отдают. Вот если Бадика с Дисаси на таких условиях продадут, вот тогда можно 2ю премию)
ОтветHeadhunter14
Как по мне, для текущего рынка ещё дёшево отдают. Вот если Бадика с Дисаси на таких условиях продадут, вот тогда можно 2ю премию)
Бадика максимум за 15 купят , а вот за Дисаси Челси сам должен доплачивать
Не хотелось бы чтобы он уходил, норм защитник, воспитанник клуба
ОтветChistian Jadson
Не хотелось бы чтобы он уходил, норм защитник, воспитанник клуба
Джош Ачимпонг получит больше игрового времени. Алонсо ведь недавно сказал что юный англичанин наравне с Палмером и Кайседо является незаменимым футболистом для Челси. Говорит о многом.
Имхо, у него есть потенциал стать одним из лучших защитников Европы в ближайшие годы . Допускаю что уже на следующем ЧЕ он будет в обойме основных защитников сборной Англии.
Так и не вырос в топа. Надо продавать.
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