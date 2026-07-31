«Комо» предложит 30 млн евро и бонусы за Чалобу. Клуб близок к договоренности с «Челси»
Трево Чалоба близок к переходу в «Комо».
«Комо» стал ближе в вопросе приобретения центрального защитника «Челси» Трево Чалобы.
Сообщается, что итальянский клуб предложит 30 миллионов евро и бонусы за 27-летнего футболиста.
Личный контракт с защитником ранее уже был согласован.
В прошлом сезоне англичанин провел 34 матча в АПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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Имхо, у него есть потенциал стать одним из лучших защитников Европы в ближайшие годы . Допускаю что уже на следующем ЧЕ он будет в обойме основных защитников сборной Англии.