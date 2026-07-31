«Комо» предложит 30 млн евро и бонусы за Чалобу. Клуб близок к договоренности с «Челси»

Трево Чалоба близок к переходу в «Комо».

«Комо » стал ближе в вопросе приобретения центрального защитника «Челси » Трево Чалобы .

Сообщается, что итальянский клуб предложит 30 миллионов евро и бонусы за 27-летнего футболиста.

Личный контракт с защитником ранее уже был согласован.

В прошлом сезоне англичанин провел 34 матча в АПЛ и забил 3 гола. Его статистику можно изучить по ссылке .