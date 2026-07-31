Матчи РПЛ покажут в Китае: «Дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории до 60 млн зрителей»

Матчи РПЛ покажут в Китае.

РПЛ сообщила о реализации на прав на показ матчей чемпионата в Китае.

«Российская Премьер-лига заключила соглашение о реализации прав на трансляцию матчей на территории Китайской Народной Республики.

Ранее матчи РПЛ транслировалась на одной из китайских платформ, а также в Гонконге, однако все прежние соглашения завершились в 2022 году.

Теперь матчи будут показывать на одной из ведущих спортивных цифровых платформ страны – Leisu Sports, которая также обладает правами на показ ряда европейских чемпионатов: испанскую Ла Лигу, португальскую Примейру, нидерландскую Эредивизи и другие турниры, включая Кубок Америки.

Платформа планирует показывать все матчи сезона, распределив их по своим внутренним ресурсам: сайту, мобильному приложению и социальным сетям.

Такая дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории в Китае до 60 миллионов зрителей.

Leisu Sports обеспечит 80% матчей комментарием на китайском языке. Оставшиеся 20% будут транслироваться с интершумом», – говорится в заявлении РПЛ.