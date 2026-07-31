  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Матчи РПЛ покажут в Китае: «Дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории до 60 млн зрителей»

0
Матчи РПЛ покажут в Китае: «Дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории до 60 млн зрителей»
Матчи РПЛ покажут в Китае.

РПЛ сообщила о реализации на прав на показ матчей чемпионата в Китае.

«Российская Премьер-лига заключила соглашение о реализации прав на трансляцию матчей на территории Китайской Народной Республики.

Ранее матчи РПЛ транслировалась на одной из китайских платформ, а также в Гонконге, однако все прежние соглашения завершились в 2022 году.

Теперь матчи будут показывать на одной из ведущих спортивных цифровых платформ страны – Leisu Sports, которая также обладает правами на показ ряда европейских чемпионатов: испанскую Ла Лигу, португальскую Примейру, нидерландскую Эредивизи и другие турниры, включая Кубок Америки.

Платформа планирует показывать все матчи сезона, распределив их по своим внутренним ресурсам: сайту, мобильному приложению и социальным сетям.

Такая дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории в Китае до 60 миллионов зрителей.

Leisu Sports обеспечит 80% матчей комментарием на китайском языке. Оставшиеся 20% будут транслироваться с интершумом», – говорится в заявлении РПЛ.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35295 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
телевидение
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoвысшая лига Китай
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoСпартак
logoЦСКА
logoКраснодар
logoЗенит

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Блин скорее ребята включайте, не тяните. Китайцы ждут же матч Родина-Ростов.
Отобьетесь сходу
ОтветForza14Viola
Блин скорее ребята включайте, не тяните. Китайцы ждут же матч Родина-Ростов. Отобьетесь сходу
😅😅😅. Тут у нас то не все смотрят))
ОтветForza14Viola
Блин скорее ребята включайте, не тяните. Китайцы ждут же матч Родина-Ростов. Отобьетесь сходу
Думаешь, не будут смотреть?) в пятницу смотреть все равно нечего.
Похоже, скоро в РПЛ появится ФК "Шанхай Дрэгонс" )))
ОтветYuri Istomin
Похоже, скоро в РПЛ появится ФК "Шанхай Дрэгонс" )))
Ага. И базироваться будут на Петровском
ОтветYuri Istomin
Похоже, скоро в РПЛ появится ФК "Шанхай Дрэгонс" )))
Под руководством Слуцкого?
Бразилия, теперь Китай. Как они это делают?
ОтветАртур88
Бразилия, теперь Китай. Как они это делают?
Людям нужен хороший футбол. В РПЛ битва в отличии от ЧМ с бесконечными поперечными передачами.
ОтветAndy
Людям нужен хороший футбол. В РПЛ битва в отличии от ЧМ с бесконечными поперечными передачами.
чм это месяц игр, мы же говорим о чемпионатах стран. ну явно Германия, Англия , Франция , Испания, Италия, Голандия сильнее и интереснее нашего.
60 миллионов, ну или 3-5 китайских сёл, да?
ОтветPeter Parker
60 миллионов, ну или 3-5 китайских сёл, да?
один класс небольшой сельской школы))
Как бы не кекали, это позитивная новость
Это чего, всего на пару деревень будут транслировать?
ОтветTun
Это чего, всего на пару деревень будут транслировать?
Других вариантов не было
Мне казалось, их там давно показывают
Так Китай планирует 60 млн потенциального населения на улицы выгнать, что бы дома перед ящиком не сидели?
Лет 10 назад уже показывали в Китае на Оккоподобных платформах
Китай приобщается к сильнейшей лиге мира - РПЛ.
ОтветФан Рубина
Китай приобщается к сильнейшей лиге мира - РПЛ.
Смешнейшей
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Фото
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен – и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»
Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»