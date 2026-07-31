«Сассуоло» арендовал у «Вероны» Боуи с выкупом за 10,5 млн евро и отдал ей в аренду Мулаттьери
«Сассуоло» и «Верона» обменялись форвардами.
В «Сассуоло» перешел Кирон Боуи.
«Верона» отдала 23-летнего нападающего в аренду с правом выкупа, которое превратится в обязательство при выполнении определенных условий. В обратном направлении на тех же условиях проследовал форвард Самуэле Мулаттьери.
«Сассуоло» сможет выкупить Боуи за 10,5 млн евро. «Верона» заплатит за Мулаттьери 4,5 млн.
Изображение: x.com/SassuoloUS
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Сассуоло»
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