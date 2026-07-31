«Сассуоло» арендовал у «Вероны» Боуи с выкупом за 10,5 млн евро и отдал ей в аренду Мулаттьери

«Сассуоло» и «Верона» обменялись форвардами.

В «Сассуоло» перешел Кирон Боуи.

«Верона» отдала 23-летнего нападающего в аренду с правом выкупа, которое превратится в обязательство при выполнении определенных условий. В обратном направлении на тех же условиях проследовал форвард Самуэле Мулаттьери.

«Сассуоло» сможет выкупить Боуи за 10,5 млн евро . «Верона» заплатит за Мулаттьери 4,5 млн.

Изображение: x.com/SassuoloUS