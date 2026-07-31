«Парма» подписала вингера «Боруссии» и Испании U19 Диалло

«Парма » объявила о подписании Усмана Диалло Тьяо .

19-летний вингер молодежной сборной Испании присоединился к итальянскому клубу на постоянной основе. Контракт с ним рассчитан до лета 2031 года.

C 2023 года Диалло представлял дортмундскую «Боруссию». Ни одного матча за основную команду он не провел.

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