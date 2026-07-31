«Парма» подписала вингера «Боруссии» и Испании U19 Диалло
«Парма» объявила о подписании Усмана Диалло Тьяо.
19-летний вингер молодежной сборной Испании присоединился к итальянскому клубу на постоянной основе. Контракт с ним рассчитан до лета 2031 года.
C 2023 года Диалло представлял дортмундскую «Боруссию». Ни одного матча за основную команду он не провел.
Изображение: x.com/1913parmacalcio
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Пармы»
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