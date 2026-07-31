«Спартак» готов активировать отступные Даку – 11 млн евро. Предложение «Рубину» сделают в ближайшее время («Чемпионат»)

«Спартак» готов приобрести Мирлинда Даку у «Рубина».

«Спартак » решил активировать опцию отступных за 28-летнего нападающего «Рубина » Мирлинда Даку в размере 11 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

Опция отступных будет активирована, если удастся договориться с форвардом по условиям личного контракта. Отмечается, что красно-белые сделают предложение «Рубину» в ближайшее время.

Албанский футболист выступает за казанскую команду с июля 2023 года. В общей сложности он провел 92 матча за клуб, забив 37 голов и сделав 13 результативных передач. Статистику Даку можно изучить по ссылке .

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