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  4. «Спартак» готов активировать отступные Даку – 11 млн евро. Предложение «Рубину» сделают в ближайшее время («Чемпионат»)

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«Спартак» готов активировать отступные Даку – 11 млн евро. Предложение «Рубину» сделают в ближайшее время («Чемпионат»)
«Спартак» готов приобрести Мирлинда Даку у «Рубина».

«Спартак» решил активировать опцию отступных за 28-летнего нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в размере 11 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

Опция отступных будет активирована, если удастся договориться с форвардом по условиям личного контракта. Отмечается, что красно-белые сделают предложение «Рубину» в ближайшее время.

Албанский футболист выступает за казанскую команду с июля 2023 года. В общей сложности он провел 92 матча за клуб, забив 37 голов и сделав 13 результативных передач. Статистику Даку можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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По моему единственный на данный момент вариант, который должен сработать. Адаптирован под лигу, забивает стабильно. Главная проблема это его характер и наша дружба с Сербами
ОтветПравдоРуб
По моему единственный на данный момент вариант, который должен сработать. Адаптирован под лигу, забивает стабильно. Главная проблема это его характер и наша дружба с Сербами
В Рубине ему это не мешает.
ОтветПравдоРуб
По моему единственный на данный момент вариант, который должен сработать. Адаптирован под лигу, забивает стабильно. Главная проблема это его характер и наша дружба с Сербами
Эта дружба - настоящее проклятие для России уже лет 150 !
Это ещё сейчас хоть Сербия light , а так всегда была Великая Сербия и на меньшее были не согласны ещё со времён Балканских войн начала 20-го века
Стартак такой: не, 11 млн за даку слишком много, будем тянуть до последнего
Также Спартак: 25 млн за Ливая? Быстрее переводите за него деньги
Ответalexey102rus
Стартак такой: не, 11 млн за даку слишком много, будем тянуть до последнего Также Спартак: 25 млн за Ливая? Быстрее переводите за него деньги
Ты болен?
Во первых какие 25 млн? Зачем ты врешь?
Во-вторых опции отступных у Даку не было на момент покупки Ливая.
Ответalexey102rus
Стартак такой: не, 11 млн за даку слишком много, будем тянуть до последнего Также Спартак: 25 млн за Ливая? Быстрее переводите за него деньги
Завидуйте молча.
Тут пишут про сербов и то что он с Бабичем не уживётся, но в Рубине с ним играют 4 серба, один из которых капитан команды.
ОтветАлексей Александрович
Тут пишут про сербов и то что он с Бабичем не уживётся, но в Рубине с ним играют 4 серба, один из которых капитан команды.
Это проблема только для упоротых и нациков, коих давно меньшинство. Я тут давеча общался с косоваром-беженцем, который с теплотой вспоминал... Югославию 🙄
Ещё не хватало московскому клубу жить проблемами Делие.
вместо ливая надо было брать. менеджеры
Ответboiling water
вместо ливая надо было брать. менеджеры
Там 100% Кахигао бабки отмывал. Другой вариант у меня в голове не укладывается. За те деньги что заплатили за Ливая можно было двух Даку купить.
ОтветAndorbul
Там 100% Кахигао бабки отмывал. Другой вариант у меня в голове не укладывается. За те деньги что заплатили за Ливая можно было двух Даку купить.
Станкович забраковал трансфер, сказав брать Ливая...
Обмен на Ливая)
Опоздали на пару лет
ОтветSvarg
Опоздали на пару лет
Ему только 28 лет - самый расцвет для нападающего.
ОтветSvarg
Опоздали на пару лет
Комментарий скрыт
это ещё раз доказывает что Кахигаво не какой не спортивный директор, проводить внутренние транферы можно и без спортивного директора и это уже большие вопросы к руководству клубу
это все, что смог найти кагихова? нападающий совершенно нам не подходит ни стилистически, ни по характеру! человек без паса и не видит партнеров. апофеозом стал момент с безруковым в последней игре. не дать там пас на пустой угол - преступление! (команда фактически лишилась ничьей). кроме физической мощи, неплохой координации и умения "продавить", отметить нечего.
проще на мартинса сделать ставку, чем 11 + огромную зп платить.
забивать он будет, но +- на уровне мартинса, к тому же игрок совершенно не "командный", его покупка за такие деньги - полнейшая глупость!
Полная импотенция Кахигао. Печально, найти похоже никого стоящего не смог.
Ответigo sarSM
Полная импотенция Кахигао. Печально, найти похоже никого стоящего не смог.
Ну лучше так, чем очередной Гарсия за 20ку...
Ответigo sarSM
Полная импотенция Кахигао. Печально, найти похоже никого стоящего не смог.
согласен, но сам открой трансфермаркт и увидишь, что нападов до 25-30 млн, которые в теории могут приехать в РПЛ, не так уж и много во всем мире
Хороший выбор.Обкатанный РПЛ и забивной нападающий.
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