«Спартак» готов активировать отступные Даку – 11 млн евро. Предложение «Рубину» сделают в ближайшее время («Чемпионат»)
«Спартак» готов приобрести Мирлинда Даку у «Рубина».
«Спартак» решил активировать опцию отступных за 28-летнего нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в размере 11 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».
Опция отступных будет активирована, если удастся договориться с форвардом по условиям личного контракта. Отмечается, что красно-белые сделают предложение «Рубину» в ближайшее время.
Албанский футболист выступает за казанскую команду с июля 2023 года. В общей сложности он провел 92 матча за клуб, забив 37 голов и сделав 13 результативных передач. Статистику Даку можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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Это ещё сейчас хоть Сербия light , а так всегда была Великая Сербия и на меньшее были не согласны ещё со времён Балканских войн начала 20-го века
Также Спартак: 25 млн за Ливая? Быстрее переводите за него деньги
Во первых какие 25 млн? Зачем ты врешь?
Во-вторых опции отступных у Даку не было на момент покупки Ливая.
Ещё не хватало московскому клубу жить проблемами Делие.
проще на мартинса сделать ставку, чем 11 + огромную зп платить.
забивать он будет, но +- на уровне мартинса, к тому же игрок совершенно не "командный", его покупка за такие деньги - полнейшая глупость!