«Челси» о вердикте FA по нарушениям при Абрамовиче: «Рады принятию решения по вопросам, о которых клуб сам сообщил. Все разбирательства завершены»

«Челси» высказался об окончании разбирательства Футбольной ассоциации Англии (FA) в связи с финансовыми нарушениями клуба.
Напомним, в ноябре 2023 года выяснилось, что команда могла нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.
Сегодня стало известно, что FA наложила на клуб условный запрет на трансферы на два окна и выписала штраф в размере 10 млн фунтов.
«Челси» рад подтвердить, что судебные органы FA приняли окончательное решение в отношении прошлых регуляторных вопросов, о которых клуб сам сообщил.
В 2022 году клуб сообщил всем соответствующим регулирующим органам о возможных нарушениях правил в прошлом. После этого отчета он начал работать открыто и прозрачно со всеми регулирующими органами, в том числе добровольно и активно открывая доступ к тысячам документов.
Как было объявлено ранее, мировые соглашения были заключены с УЕФА и Премьер-лигой по тем же регуляторным вопросам и темам, о которых сообщалось ранее. Рады подтвердить, что теперь, когда процесс FA завершился, это означает завершение всех разбирательств против клуба.
Мы благодарны УЕФА, Премьер-лиге и FA за их взаимодействие с клубом на протяжении всех этих процессов», – говорится в заявлении «Челси».
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В период с 2011 по 2018 год третьи стороны произвели двенадцать платежей на общую сумму около 47,5 млн фунтов стерлингов. Эти платежи были осуществлены с ведома и одобрения «Челси» с использованием средств, связанных с Романом Абрамовичем.
Клуб выплатил 23,1 млн фунтов стерлингов семи незарегистрированным агентам и партнерам Эдена Азара, Кеннеди, Рамиреса, Давида Луиса, Андре Шюррле и Неманьи Матича, используя средства Абрамовича, и эти выплаты не были отражены в их отчетности.
В случае с Самуэлем Это’о и Виллианом, оба перешедшие из «Анжи Махачкала», компания произвела платежи на общую сумму 24 млн евро двум компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, получатели которых были связаны с «Анжи».
Общее количество главных трофеев за этот период: 14
- 3x Премьер-лига
- 3x Кубок Англии
- 1x Кубок Лиги
- 2x Лига чемпионов УЕФА
- 2x Лига Европы УЕФА
- 1x Суперкубок УЕФА
- 1x Клубный чемпионат мира ФИФА
В период этих нарушений годовой доход «Челси» составлял от 261 до 445 миллионов фунтов стерлингов, а призовые — от 700 до 800 миллионов фунтов стерлингов. 10 миллионов фунтов стерлингов — это жалкое «наказание», это погрешность округления.
Если это всего лишь лёгкое наказание, то клубы могут просто жульничать.