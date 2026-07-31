«Челси» о вердикте FA по нарушениям при Абрамовиче: «Рады принятию решения по вопросам, о которых клуб сам сообщил. Все разбирательства завершены»

«Челси» о расследовании FA: рады, что принято окончательное решение.

«Челси» высказался об окончании разбирательства Футбольной ассоциации Англии (FA) в связи с финансовыми нарушениями клуба.

Напомним, в ноябре 2023 года выяснилось , что команда могла нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

Сегодня стало известно , что FA наложила на клуб условный запрет на трансферы на два окна и выписала штраф в размере 10 млн фунтов.

«Челси » рад подтвердить, что судебные органы FA приняли окончательное решение в отношении прошлых регуляторных вопросов, о которых клуб сам сообщил.

В 2022 году клуб сообщил всем соответствующим регулирующим органам о возможных нарушениях правил в прошлом. После этого отчета он начал работать открыто и прозрачно со всеми регулирующими органами, в том числе добровольно и активно открывая доступ к тысячам документов.

Как было объявлено ранее, мировые соглашения были заключены с УЕФА и Премьер-лигой по тем же регуляторным вопросам и темам, о которых сообщалось ранее. Рады подтвердить, что теперь, когда процесс FA завершился, это означает завершение всех разбирательств против клуба.

Мы благодарны УЕФА , Премьер-лиге и FA за их взаимодействие с клубом на протяжении всех этих процессов», – говорится в заявлении «Челси».