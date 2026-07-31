ФИФА к 14 августа решит, расширять ли ЧМ до 64 команд. Голосование за продажу части прав на турнир пройдет после 19 сентября

ФИФА планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных.
Об этом сообщил репортер The Times Мартин Циглер, ссылающийся на документы организации.
«Последние новости. Это невероятно. Вчера ФИФА опубликовала инструкцию о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд – решение будет принято до 14 августа.
Интересно, кто выиграет от этого больше всего... Может быть, частные инвесторы...» – написал Циглер в своем аккаунте в X.
Также журналист поделился информацией о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«Решение о привлечении агентства будет принято к 14 августа, после чего у него будет 4 недели на завершение анализа – в срок до 19 сентября, чтобы ассоциации проголосовали за продажу доли в чемпионате мира», – сообщил Циглер.
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Комментарии
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Можно конечно будет проводить постоянно в северной америке, но я думаю, что лысый со старым дедом не вечны и футбол не развалят со своей манией денег.
Теперь придется больше блевать от БуркиноФасо, Фиджи и Омана? Пздц
Правильно, напряженно ждут результатов выборов в госдуму