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ФИФА к 14 августа решит, расширять ли ЧМ до 64 команд. Голосование за продажу части прав на турнир пройдет после 19 сентября
ФИФА к 14 августа решит, расширять ли ЧМ до 64 команд.

ФИФА планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных.

Об этом сообщил репортер The Times Мартин Циглер, ссылающийся на документы организации.

«Последние новости. Это невероятно. Вчера ФИФА опубликовала инструкцию о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд – решение будет принято до 14 августа.

Интересно, кто выиграет от этого больше всего... Может быть, частные инвесторы...» – написал Циглер в своем аккаунте в X.

Также журналист поделился информацией о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Решение о привлечении агентства будет принято к 14 августа, после чего у него будет 4 недели на завершение анализа – в срок до 19 сентября, чтобы ассоциации проголосовали за продажу доли в чемпионате мира», – сообщил Циглер.

И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам? УЕФА в ярости и грозит бойкотом

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Мартина Циглера
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Комментарии

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Надеюсь лысого выгонят скоро и вернут нормальный формат с 32 командами.
ОтветПетрович
Надеюсь лысого выгонят скоро и вернут нормальный формат с 32 командами.
Смешно, что 32 команды теперь считается "нормальным форматом", хотя при его вводе точно так же кричали об убийстве футбола, проходных матчах и коррупционной покупке голосов слабых федераций
ОтветRocketRaccoon2015
Смешно, что 32 команды теперь считается "нормальным форматом", хотя при его вводе точно так же кричали об убийстве футбола, проходных матчах и коррупционной покупке голосов слабых федераций
В том то и дело, что 32 команды считаются нормальным форматом теперь, когда уже такой формат обкатали и провели не мало турниров. А вот 48 команд показали свою несостоятельность, 64 команды вообще будет полный бред. Кто будет такие турниры проводить?
До 1024 мегабайт можно
ОтветGroznyi2024
До 1024 мегабайт можно
Ага, и жеребьевка будет через winrar
Если до 14 августа не расширят Чемпионат Мира до 64 команд, то до 14 сентября расширят до 128.
очевидно, что если это приносит бабло, то расширят. и до 64 и до 128
ОтветVatikan
очевидно, что если это приносит бабло, то расширят. и до 64 и до 128
Это приносит бабло только ФИФА, а не странам которые в это ввязываться будут, для них это наоборот убытки не малые...
Можно конечно будет проводить постоянно в северной америке, но я думаю, что лысый со старым дедом не вечны и футбол не развалят со своей манией денег.
Ответspartakgorky7
Это приносит бабло только ФИФА, а не странам которые в это ввязываться будут, для них это наоборот убытки не малые... Можно конечно будет проводить постоянно в северной америке, но я думаю, что лысый со старым дедом не вечны и футбол не развалят со своей манией денег.
ну условные Кюрасао очень довольны расширением
Ашалеть, это ещё и серьёзно обсуждается
Уровень ЧМ и так резко упал, а тут ещё больше занзибаров хотят включить. Хотя Трамп может предложить идею драфта расширения для мелких стран))
Думаю остановятся лет через тридцать на 256-ти командах. Удобно в принципе. 64 группы по 4 команды, а дальше плей-офф.
Офигеть. И так всем было насрать на Кюрасао, Гаити, Ирак и тд.
Теперь придется больше блевать от БуркиноФасо, Фиджи и Омана? Пздц
За лысым там явно такая коррупция... посадить бы его
"Голосование за продажу части прав на турнир пройдет после 19 сентября"

Правильно, напряженно ждут результатов выборов в госдуму
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