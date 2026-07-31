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  4. «Сантос» разместил бюст и статую Неймара в клубном музее. Форвард написал: «Быть частью истории – огромная честь! Благодарю Бога, семью и болельщиков»

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«Сантос» разместил бюст и статую Неймара в клубном музее. Форвард написал: «Быть частью истории – огромная честь! Благодарю Бога, семью и болельщиков»
«Сантос» представил бюст и статую Неймара в клубном музее.

«Сантос» разместил в клубном музее бюст Неймара, его статую и футболку с автографом. 

34-летний форвард является воспитанником «Сантоса». В этом клубе Неймар начал свою профессиональную карьеру. Бразилец выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год и с 2025-го по настоящее время. В составе клуба он выиграл Кубок Либертадорес в 2011 году. 

«Сегодня меня застали врасплох… Быть удостоенным такой чести от любимого клуба – невероятно. Быть частью истории «Сантоса» – огромная честь!

В первую очередь благодарю Бога, свою семью и всю армию болельщиков «Сантоса», которая поддерживала меня с первых шагов в академии клуба. У нас было много волнительных и вечных моментов… Но были и тяжелые времена, и все вы оставались рядом со мной.

Я болельщик, который находится на поле, сражается, борется и в каждый момент отдает все, что может, ради команды. Я много раз ошибался и еще буду ошибаться (надеюсь, что нет), но всегда хочу для «Пейшао» («Рыбы» – прозвище клуба, Спортс’‘) только лучшего! Спасибо за все», – написал Неймар. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Неймара в Х
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Комментарии

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Невероятно - не всратый, реалистичный бюст футболиста. Так можно что ли было?
ОтветLevSmith
Невероятно - не всратый, реалистичный бюст футболиста. Так можно что ли было?
Если заплатить профессионалу, а не творцы в кавычках с особенным видением, то результат на лицо.
ОтветLevSmith
Невероятно - не всратый, реалистичный бюст футболиста. Так можно что ли было?
Оказывается можно) сразу приходит на ум стремный бюст Роналду. Вот там действительно работал не профессионал
Неймару уже покер на этот ваш футбол!
тип ничего, в принципе, не добился, но воя о вяличии вокруг него всегда полно. удивительно
ОтветDrunkGonzo
тип ничего, в принципе, не добился, но воя о вяличии вокруг него всегда полно. удивительно
Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии. И требл с Барселоной, где он был лучшим игроком
Ответmancity111
Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии. И требл с Барселоной, где он был лучшим игроком
лучший бомбардир сборной периода самого ее упадка? а таких ребят с треблом барсы человек 20 наверное. ожидания были совершенно другими.
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