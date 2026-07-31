«Сантос» разместил бюст и статую Неймара в клубном музее. Форвард написал: «Быть частью истории – огромная честь! Благодарю Бога, семью и болельщиков»

«Сантос» представил бюст и статую Неймара в клубном музее.

«Сантос» разместил в клубном музее бюст Неймара , его статую и футболку с автографом.

34-летний форвард является воспитанником «Сантоса ». В этом клубе Неймар начал свою профессиональную карьеру. Бразилец выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год и с 2025-го по настоящее время. В составе клуба он выиграл Кубок Либертадорес в 2011 году.

«Сегодня меня застали врасплох… Быть удостоенным такой чести от любимого клуба – невероятно. Быть частью истории «Сантоса» – огромная честь!

В первую очередь благодарю Бога, свою семью и всю армию болельщиков «Сантоса», которая поддерживала меня с первых шагов в академии клуба. У нас было много волнительных и вечных моментов… Но были и тяжелые времена, и все вы оставались рядом со мной.

Я болельщик, который находится на поле, сражается, борется и в каждый момент отдает все, что может, ради команды. Я много раз ошибался и еще буду ошибаться (надеюсь, что нет), но всегда хочу для «Пейшао» («Рыбы» – прозвище клуба, Спортс’‘) только лучшего! Спасибо за все», – написал Неймар.