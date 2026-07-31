Премьер Великобритании Бернем о продаже части прав на ЧМ: «Возмутительное предложение. Инфантино не может возглавлять ФИФА после такой идеи»

Премьер-министр Великобритании: Инфантино не может руководить ФИФА.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал Джанни Инфантино уйти с поста главы ФИФА, пишет The Standard.

Ранее стало известно о планах ФИФА по продаже доли ЧМ частным инвесторам.

«Это было возмутительное предложение.

Сама идея, что такое вообще можно выдвинуть, показывает, что, на мой взгляд, это не тот человек, который мог бы возглавлять такую организацию, как ФИФА », – заявил Бернем.

Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

Ультиматум УЕФА для Инфантино: Европа бойкотирует ЧМ в случае продажи американцам