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Премьер Великобритании Бернем о продаже части прав на ЧМ: «Возмутительное предложение. Инфантино не может возглавлять ФИФА после такой идеи»
Премьер-министр Великобритании: Инфантино не может руководить ФИФА.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал Джанни Инфантино уйти с поста главы ФИФА, пишет The Standard.

Ранее стало известно о планах ФИФА по продаже доли ЧМ частным инвесторам.

«Это было возмутительное предложение.

Сама идея, что такое вообще можно выдвинуть, показывает, что, на мой взгляд, это не тот человек, который мог бы возглавлять такую организацию, как ФИФА», – заявил Бернем.

Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Standard
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Энди Бернем

Комментарии

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Снять с должности и понизить до организатора матчей Комор с Чехией!
Это какой по счету за 3 года?
ОтветGroznyi2024
Это какой по счету за 3 года?
Пятый что-ли
ОтветGroznyi2024
Это какой по счету за 3 года?
Не могут что ли выбрать себе на четверть века, как нормальные люди?
Надеюсь вместе с Инфантино уйдет и Бернем
ОтветTheobaldus
Надеюсь вместе с Инфантино уйдет и Бернем
Комментарий скрыт
ОтветForza
Комментарий скрыт
Чёт долго
Пора на выход
Как они спелись-то)) почувствовали где можно политических очков набрать
Просто продажная сволочь!
А сам-то он кто? Пустое место. через год никто даже на их острове не вспомнит, кто это.
Ему Ротшильды завтра скажут поддержать Инфантино, так этот ещё и предложит вообще футбол передать Кушнеру бесплатно.
а этот бернем знает в чем суть предложения или так понтанулся
Может. Ещё как может!
Вообще наверное пора бы соккер выделять как отдельный вид спорта. И проводить по нему отдельные турниры, собирать отдельные сборные. И пусть там будут перерывы каждые 15 минут по 20 минут, водопой, 15 замен, оффсайд Венгера, чирлидирши, ворота пусть сделают повыше и подлиннее, дабы голов больше было, при ничьей пусть буллиты бьют и так далее. И пусть там вертятся их миллиарды, пусть продают права хоть кому. А мы, европейцы-ортодоксы, будем смотреть свой футбол, классический, с таймами по 15 минут, без танцев в перерыве, без лишней рекламы и так далее.
ОтветРуслан Корецкий
Вообще наверное пора бы соккер выделять как отдельный вид спорта. И проводить по нему отдельные турниры, собирать отдельные сборные. И пусть там будут перерывы каждые 15 минут по 20 минут, водопой, 15 замен, оффсайд Венгера, чирлидирши, ворота пусть сделают повыше и подлиннее, дабы голов больше было, при ничьей пусть буллиты бьют и так далее. И пусть там вертятся их миллиарды, пусть продают права хоть кому. А мы, европейцы-ортодоксы, будем смотреть свой футбол, классический, с таймами по 15 минут, без танцев в перерыве, без лишней рекламы и так далее.
//А мы, европейцы-ортодоксы, будем смотреть свой футбол, классический, с таймами по 15 минут//

Проще вам, ортодоксам, отделиться и смотреть свой футбол с таймами по 15 минут.
ОтветKarel
//А мы, европейцы-ортодоксы, будем смотреть свой футбол, классический, с таймами по 15 минут// Проще вам, ортодоксам, отделиться и смотреть свой футбол с таймами по 15 минут.
Опечатка))) Перерывы по 15 минут)
Бабло побеждает зло.
ОтветСизых Александр
Бабло побеждает зло.
Бабло и добро очень хорошо побеждает,дело в цене
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