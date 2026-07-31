«Интер» готов заплатить 35 млн евро за Джонса, «Ливерпуль» хочет 40 млн

«Интер» готов заплатить 35 млн евро за Кертиса Джонса.

«Интер » возобновил попытки приобрести полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса .

Ранее сообщалось , что «нерадзурри» предложили 32 миллиона евро за игрока, но «красные» ответили отказом.

По данным The Athletic, миланский клуб вновь связался с мерсисайдцами через посредников, которые указали, что итальянцы готовы заплатить за Джонса 35 миллионов евро.

Это все еще меньше 40 млн евро, которых, по мнению «Ливерпуля », стоит игрок, подтверждают источники.

У Джонса остался один год по контракту, и высокопоставленные лица в клубе АПЛ настаивают на том, что они предпочли бы потерять англичанина бесплатно в 2027 году, чем одобрить его уход за сумму ниже их оценки.

Активных переговоров о новом контракте с Джонсом пока нет. Однако «Ливерпуль» был бы заинтересован в обсуждении нового соглашения, если удастся преодолеть разногласия в ожиданиях между двумя сторонами.

В сезоне-2025/26 Кертис провел 34 матча в АПЛ, забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .