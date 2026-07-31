«Интер» готов заплатить 35 млн евро за Джонса, «Ливерпуль» хочет 40 млн

«Интер» возобновил попытки приобрести полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» предложили 32 миллиона евро за игрока, но «красные» ответили отказом.
По данным The Athletic, миланский клуб вновь связался с мерсисайдцами через посредников, которые указали, что итальянцы готовы заплатить за Джонса 35 миллионов евро.
Это все еще меньше 40 млн евро, которых, по мнению «Ливерпуля», стоит игрок, подтверждают источники.
У Джонса остался один год по контракту, и высокопоставленные лица в клубе АПЛ настаивают на том, что они предпочли бы потерять англичанина бесплатно в 2027 году, чем одобрить его уход за сумму ниже их оценки.
Активных переговоров о новом контракте с Джонсом пока нет. Однако «Ливерпуль» был бы заинтересован в обсуждении нового соглашения, если удастся преодолеть разногласия в ожиданиях между двумя сторонами.
В сезоне-2025/26 Кертис провел 34 матча в АПЛ, забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
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но, видимо, позиция запасного полузащитника важнее основного вратаря.