  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Интер» готов заплатить 35 млн евро за Джонса, «Ливерпуль» хочет 40 млн

0
«Интер» готов заплатить 35 млн евро за Джонса, «Ливерпуль» хочет 40 млн
«Интер» готов заплатить 35 млн евро за Кертиса Джонса.

«Интер» возобновил попытки приобрести полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» предложили 32 миллиона евро за игрока, но «красные» ответили отказом.

По данным The Athletic, миланский клуб вновь связался с мерсисайдцами через посредников, которые указали, что итальянцы готовы заплатить за Джонса 35 миллионов евро.

Это все еще меньше 40 млн евро, которых, по мнению «Ливерпуля», стоит игрок, подтверждают источники.

У Джонса остался один год по контракту, и высокопоставленные лица в клубе АПЛ настаивают на том, что они предпочли бы потерять англичанина бесплатно в 2027 году, чем одобрить его уход за сумму ниже их оценки.

Активных переговоров о новом контракте с Джонсом пока нет. Однако «Ливерпуль» был бы заинтересован в обсуждении нового соглашения, если удастся преодолеть разногласия в ожиданиях между двумя сторонами.

В сезоне-2025/26 Кертис провел 34 матча в АПЛ, забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35724 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoЛиверпуль
logoИнтер
logoКертис Джонс
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoвозможные трансферы
logoденьги

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
После вчерашней выходки с капитанской повязкой, скорее всего, договорятся на 35 млн евро плюс бонусы или отдадут в «Ноттингем Форест». Основу не тянет, на лавке не хочет
ОтветДавид Кочинян
После вчерашней выходки с капитанской повязкой, скорее всего, договорятся на 35 млн евро плюс бонусы или отдадут в «Ноттингем Форест». Основу не тянет, на лавке не хочет
Я пропустил - что было с повязкой?
Вроде бы Интер умеет считать деньги. Зачем он предлагает такую сумму за среднего игрока у которого остался 1 год по контракту?
ОтветДмитрий_1116251224
Вроде бы Интер умеет считать деньги. Зачем он предлагает такую сумму за среднего игрока у которого остался 1 год по контракту?
35млн сейчас не деньги
ОтветSergButt
35млн сейчас не деньги
Ну смотря для кого и смотря за кого. Для клубов из АПЛ это конечно небольшие деньги, а вот для итальянских клубов, даже грандов - это уже немаленькая сумма, тем более если речь идёт о не самом сильном игроке с истекающим через год контракте. Ещё совсем недавно Интер вообще не мог позволить себе кого либо купить и подписывал только свободных агентов предпенсионного и пенсионного возраста, а сейчас уже готов и на такие траты.
Для Интера выглядит подходящим вариантом. Не гений, но исполнительный, мобильный, с опытом игры в ЛЧ и АПЛ
Зажали за Палестру пятеру, и теперь дыра на фланге, а это полено по оверпрайсу торгуют. Зачем?
ОтветVlados 86
Зажали за Палестру пятеру, и теперь дыра на фланге, а это полено по оверпрайсу торгуют. Зачем?
Потому что он не полено. И это самая близкая замена Мхитаряну из имеющихся вариантов
италия решила скупить всех англичан из апл
Лучше б вратаря купили, олухи.
но, видимо, позиция запасного полузащитника важнее основного вратаря.
Джонс, видимо, реально хочет уйти, вчера после матча прям на поле психовал.
ОтветCity 100 points
Джонс, видимо, реально хочет уйти, вчера после матча прям на поле психовал.
Комментарий скрыт
Для Ливерпуля это не вопрос цены Джонса, а вопрос "цены замены". Т.е. за сколько они могут взять игрока примерно тех же качеств и опыта под ротацию.
Британцы то в Ливерпуле останутся какие нибудь
Интеру правый край нужен, какой Джонс нафиг
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» не продал Джонса в «Интер» за 32 млн евро, ранее предлагали 25. Мерсисайдцы хотят 40 млн за хавбека
Директор «Интера» подтвердил интерес к Джонсу: «Мы не скрываем, что он нам нравится. Будем следить за развитием событий»
«Интер» предлагает 20 млн евро за Джонса, «Ливерпуль» просит 30 млн. Клубы провели встречу и заинтересованы в соглашении (Джанлука Ди Марцио)
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду о «Реале»: «Мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Невозможно было отказать, когда позвонил «Мадрид»
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и ненаназченный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»
Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» отдал 21-летнего Файе в аренду «Сельте». Это вторая подряд аренда защитника
Лига PARI. «Ротор» уступил «Велесу», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»
«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн
Фото
«Факел» бесплатно подписал защитника Эль-Мхассани. Контракт марокканца – по схеме «2+1»
Фото
Федерация ДР Конго об отказе ФИФА от продажи части прав на ЧМ: «Инфантино поступил мудро. Это не должно затмевать его работу для мирового и африканского футбола. Мы полностью поддерживаем его»
«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 13,7 млн евро
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото