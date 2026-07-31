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  4. Вратарь «Родины» Волков: «Ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым. По его словам, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был ему не удобен»

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Вратарь «Родины» Волков: «Ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым. По его словам, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был ему не удобен»
Вратарь «Родины» Волков: ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым.

Вратарь «Родины» Сергей Волков рассказал о конфликте с тренером Зауром Тедеевым в «Акроне». 

«Этим летом мог вернуться в «Акрон». Ушел из-за разногласий с Тедеевым: сильно расходились во взглядах на игру. Он пришел в команду и пытался с первых дней выстроить вертикальный футбол.

«Акрон» в первом сезоне в РПЛ много пропускал, и, по словам Тедеева, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был не особо ему удобен.

Как только его убрали, «Акрон» сразу вышел на меня и очень хотел вернуть, но я принял решение остаться в «Родине», – написал Волков в своем блоге на Спортсе’‘

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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logoРодина Москва
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
logoСпортс

Комментарии

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что с Волковым, что без него у Акрона была одна из худших защит в РПЛ два сезона подряд. если Тедеев два сезона подряд не мог поставить игру в защите то никакой вины вратаря в этом нету
Ответsebastian1410
что с Волковым, что без него у Акрона была одна из худших защит в РПЛ два сезона подряд. если Тедеев два сезона подряд не мог поставить игру в защите то никакой вины вратаря в этом нету
Посмотрел статистику этого Волкова. Тут никакая защита не поможет.
За 18 матчей в РПЛ при Тедееве - 34 пропущенных гола, это один из самых худших показателей.
Плюс в кубке, тогда же, за 4 матча - 12 голов пропустил.
Просто уровень Первой Лиги - это его максимум, не для РПЛ вратарь.
ОтветГШ68
Посмотрел статистику этого Волкова. Тут никакая защита не поможет. За 18 матчей в РПЛ при Тедееве - 34 пропущенных гола, это один из самых худших показателей. Плюс в кубке, тогда же, за 4 матча - 12 голов пропустил. Просто уровень Первой Лиги - это его максимум, не для РПЛ вратарь.
За 18 матчей в РПЛ при Тедееве - 34 пропущенных гола из них 4 от ЦСКА, 5 от Зенита и 4 от Спартака, в кубке снова 5 от Зенита, с Васютиным получили 5 от Краснодара. в следующем сезоне без Волкова получили 4 от Спартака, 5 от Локо, 4 от Крыльев. в первом матче этого сезона получили 5 от Зенита. вне зависимости от вратаря Акрон пропускает очень много. сама защита дыра да и открытый футбол Акрона против топов самоубийство.
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