Вратарь «Родины» Волков: «Ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым. По его словам, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был ему не удобен»
Вратарь «Родины» Волков: ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым.
Вратарь «Родины» Сергей Волков рассказал о конфликте с тренером Зауром Тедеевым в «Акроне».
«Этим летом мог вернуться в «Акрон». Ушел из-за разногласий с Тедеевым: сильно расходились во взглядах на игру. Он пришел в команду и пытался с первых дней выстроить вертикальный футбол.
«Акрон» в первом сезоне в РПЛ много пропускал, и, по словам Тедеева, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был не особо ему удобен.
Как только его убрали, «Акрон» сразу вышел на меня и очень хотел вернуть, но я принял решение остаться в «Родине», – написал Волков в своем блоге на Спортсе’‘.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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За 18 матчей в РПЛ при Тедееве - 34 пропущенных гола, это один из самых худших показателей.
Плюс в кубке, тогда же, за 4 матча - 12 голов пропустил.
Просто уровень Первой Лиги - это его максимум, не для РПЛ вратарь.