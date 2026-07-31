Вратарь «Родины» Волков: «Ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым. По его словам, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был ему не удобен»

Вратарь «Родины» Волков: ушел из «Акрона» из-за разногласий с Тедеевым.

Вратарь «Родины » Сергей Волков рассказал о конфликте с тренером Зауром Тедеевым в «Акроне ».

«Этим летом мог вернуться в «Акрон». Ушел из-за разногласий с Тедеевым: сильно расходились во взглядах на игру. Он пришел в команду и пытался с первых дней выстроить вертикальный футбол.

«Акрон» в первом сезоне в РПЛ много пропускал, и, по словам Тедеева, в пропущенных виноват всегда был я. На самом деле я просто был не особо ему удобен.

Как только его убрали, «Акрон» сразу вышел на меня и очень хотел вернуть, но я принял решение остаться в «Родине», – написал Волков в своем блоге на Спортсе’‘ .

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