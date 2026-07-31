«Арсенал» близок к покупке Гимараэса у «Ньюкасла» за 90 млн евро, стороны обсуждают бонусы. «Лион» получит 8+ млн ( L’Équipe)

«Арсенал» близок к покупке Гимараэса.

Трансфер Бруно Гимараэса из «Ньюкасла » в «Арсенал » вступил в завершающую стадию, сообщает L’Équipe.

Стороны приблизились к соглашению после того, как «канониры» предложили 90 миллионов евро за 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.

При этом клубам еще предстоит согласовать размер бонусов и агентские комиссии. Если в ближайшие дни все детали будут улажены, бразилец станет игроком «Арсенала».

За развитием ситуации следит «Лион », который в 2022 году продал Гимараэса в «Ньюкасл», сохранив за собой 20% от будущей прибыли при последующей продаже игрока. Как ожидается, потенциальная сделка принесет французскому клубу более 8 миллионов евро.