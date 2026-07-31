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  4. «Арсенал» близок к покупке Гимараэса у «Ньюкасла» за 90 млн евро, стороны обсуждают бонусы. «Лион» получит 8+ млн ( L’Équipe)

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«Арсенал» близок к покупке Гимараэса у «Ньюкасла» за 90 млн евро, стороны обсуждают бонусы. «Лион» получит 8+ млн ( L’Équipe)
«Арсенал» близок к покупке Гимараэса.

Трансфер Бруно Гимараэса из «Ньюкасла» в «Арсенал» вступил в завершающую стадию, сообщает L’Équipe.  

Стороны приблизились к соглашению после того, как «канониры» предложили 90 миллионов евро за 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.

При этом клубам еще предстоит согласовать размер бонусов и агентские комиссии. Если в ближайшие дни все детали будут улажены, бразилец станет игроком «Арсенала». 

За развитием ситуации следит «Лион», который в 2022 году продал Гимараэса в «Ньюкасл», сохранив за собой 20% от будущей прибыли при последующей продаже игрока. Как ожидается, потенциальная сделка принесет французскому клубу более 8 миллионов евро.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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Комментарии

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Быстро шейхи наигрались в Ньюкасле
Скоро снова в чемпионшип
ОтветВлад Безруков
Быстро шейхи наигрались в Ньюкасле Скоро снова в чемпионшип
так ФФП давит, это не во времена Абрамовича, когда можно было пачками скупать
ОтветВлад Безруков
Быстро шейхи наигрались в Ньюкасле Скоро снова в чемпионшип
Шейхи Ньюкасла какие-то другие, в отличии от шейхов МС и ПСЖ
Эдди Хау из-за этого ушел наверное начали распродажу лидеров
Конечно, кто-то скажет, что 90 миллионов за почти 29-летнего игрока слишком дорого.

Но Арсенал все правильно делает, сейчас лучшая ситуация, чтобы защитить титул (кстати, впервые за почти 100 лет)

Представьте просто центр поля Райс - Бруно, сказка же

Так что всех нас, болельщиков Арсенала, поздравляю с классным подписанием, а Ньюкаслу удачи с перестройкой
Ответmajjjn
Конечно, кто-то скажет, что 90 миллионов за почти 29-летнего игрока слишком дорого. Но Арсенал все правильно делает, сейчас лучшая ситуация, чтобы защитить титул (кстати, впервые за почти 100 лет) Представьте просто центр поля Райс - Бруно, сказка же Так что всех нас, болельщиков Арсенала, поздравляю с классным подписанием, а Ньюкаслу удачи с перестройкой
Комментарий скрыт
Ответmajjjn
Конечно, кто-то скажет, что 90 миллионов за почти 29-летнего игрока слишком дорого. Но Арсенал все правильно делает, сейчас лучшая ситуация, чтобы защитить титул (кстати, впервые за почти 100 лет) Представьте просто центр поля Райс - Бруно, сказка же Так что всех нас, болельщиков Арсенала, поздравляю с классным подписанием, а Ньюкаслу удачи с перестройкой
Комментарий скрыт
Ньюкасл распродают.
Это уже 3й лидер будет за это окно.
Ну вот такой у них финансовый фэер плэй.
Фэйковый.
Только для большой 6ки выгоден
Это не просто усиление технически, Бруно редкий экземпляр. Дисциплинированный, жёсткий, страстный, лидер. Ягодка на итак вкусном торте
Ответdi.mss
Это не просто усиление технически, Бруно редкий экземпляр. Дисциплинированный, жёсткий, страстный, лидер. Ягодка на итак вкусном торте
Комментарий скрыт
И все таки кажется, что дороговато... К тому же ЛП и ЦН нужнее...
ОтветАлексей Фирстов
И все таки кажется, что дороговато... К тому же ЛП и ЦН нужнее...
Почему дороговато? когда он здоров один из лучших игроков Апл вообщем, плюс в связке с Райсом это Комбо...
ОтветCosstigan
Почему дороговато? когда он здоров один из лучших игроков Апл вообщем, плюс в связке с Райсом это Комбо...
Согласен. Но возраст и года его остался по контракту.
На что копит деньги Ньюкасл?
ОтветМадридский тролль
На что копит деньги Ньюкасл?
На финансовую отчетность
ОтветМадридский тролль
На что копит деньги Ньюкасл?
На Вини
Гимараэс и Райс - это серьёзно и страшно. С такой полузащитой грех будет не выиграть чнмпионат.
Ответvakhtanginho
Гимараэс и Райс - это серьёзно и страшно. С такой полузащитой грех будет не выиграть чнмпионат.
На Ливерпуль тоже золотые медали вешали, после прошлогоднего летнего то.
Ответvakhtanginho
Гимараэс и Райс - это серьёзно и страшно. С такой полузащитой грех будет не выиграть чнмпионат.
Звучит и правда круто, жалко, что еще надо как-то забивать 😕
Рад за Лион
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