«Арсенал» близок к покупке Гимараэса у «Ньюкасла» за 90 млн евро, стороны обсуждают бонусы. «Лион» получит 8+ млн ( L’Équipe)
«Арсенал» близок к покупке Гимараэса.
Трансфер Бруно Гимараэса из «Ньюкасла» в «Арсенал» вступил в завершающую стадию, сообщает L’Équipe.
Стороны приблизились к соглашению после того, как «канониры» предложили 90 миллионов евро за 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.
При этом клубам еще предстоит согласовать размер бонусов и агентские комиссии. Если в ближайшие дни все детали будут улажены, бразилец станет игроком «Арсенала».
За развитием ситуации следит «Лион», который в 2022 году продал Гимараэса в «Ньюкасл», сохранив за собой 20% от будущей прибыли при последующей продаже игрока. Как ожидается, потенциальная сделка принесет французскому клубу более 8 миллионов евро.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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Скоро снова в чемпионшип
Но Арсенал все правильно делает, сейчас лучшая ситуация, чтобы защитить титул (кстати, впервые за почти 100 лет)
Представьте просто центр поля Райс - Бруно, сказка же
Так что всех нас, болельщиков Арсенала, поздравляю с классным подписанием, а Ньюкаслу удачи с перестройкой
Это уже 3й лидер будет за это окно.
Ну вот такой у них финансовый фэер плэй.
Фэйковый.
Только для большой 6ки выгоден