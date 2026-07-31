Кривцов о «Краснодаре»: «Мне больше Кубок России хочется выиграть, но в идеале два трофея, а потом еще Суперкубок. Было бы вообще супер»
Кривцов: мне бы хотелось больше Кубок России выиграть.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об итогах прошедшего сезона.
«Быки» заняли 2-е место в РПЛ, уступив чемпионство «Зениту». В Суперфинале Фонбет Кубка России краснодарцы проиграли «Спартаку» (1:1, 3:4 по пенальти).
– Обидно, что два трофея упустили. Вот один бы если выиграли, было бы менее обидно.
– А какой лучше был бы: Кубок или чемпионат?
– Ну не знаю, мне бы хотелось больше Кубок России выиграть.
– Потому что чемпионат уже брали в прошлом году?
– Ну да.
– Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть?
– В идеале да. И потом еще Суперкубок выиграть. Было бы вообще супер, – сказал Кривцов в разговоре с Александром Максименко на ютуб-канале сборной России.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс’‘
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