Кривцов о «Краснодаре»: «Мне больше Кубок России хочется выиграть, но в идеале два трофея, а потом еще Суперкубок. Было бы вообще супер»

Кривцов: мне бы хотелось больше Кубок России выиграть.

Полузащитник «Краснодара » Никита Кривцов высказался об итогах прошедшего сезона.

«Быки» заняли 2-е место в РПЛ , уступив чемпионство «Зениту». В Суперфинале Фонбет Кубка России краснодарцы проиграли «Спартаку » (1:1, 3:4 по пенальти).

– Обидно, что два трофея упустили. Вот один бы если выиграли, было бы менее обидно.

– А какой лучше был бы: Кубок или чемпионат?

– Ну не знаю, мне бы хотелось больше Кубок России выиграть.

– Потому что чемпионат уже брали в прошлом году?

– Ну да.

– Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть?

– В идеале да. И потом еще Суперкубок выиграть. Было бы вообще супер, – сказал Кривцов в разговоре с Александром Максименко на ютуб-канале сборной России.