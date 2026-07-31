Семак о матче с «Оренбургом»: «Зениту» нужно продолжить победную поступь. С «Акроном» не могу сказать, что мы заслужили сыграть на ноль»

Семак о матче с «Оренбургом»: «Зениту» нужно продолжить победную поступь.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Оренбургом» в 2-м туре РПЛ .

– Сергей Богданович, «Зениту» предстоит матч с «Оренбургом». Наверное, традиционный вопрос: чего ожидаете от этой игры? И не менее традиционный вопрос про искусственное поле, на котором матч будет проходить.

– Насколько я знаю, искусственное поле поменялось, сейчас там другое покрытие. Посмотрим, насколько оно отличается от предыдущего. Были определенные особенности у предыдущего поля. Насколько сейчас будет легче, посмотрим.

«Оренбург» очень непростой соперник для нас. И в прошлом сезоне мы потеряли очки, и до этого были матчи, где мы теряли очки. Поэтому нам нужно, конечно, сделать все для того, чтобы победить и продолжить нашу победную поступь.

– Крупная победа над «Акроном» без пропущенных мячей, с большим количеством забитых. Насколько важно именно в таком стиле было стартовать в чемпионате?

– Мы всегда отталкиваемся от нашей игры, прежде всего, а не от результата. По игре я не могу сказать, что мы сыграли надежно в обороне и заслужили тот ноль, который в итоге получили. Поэтому есть над чем работать, в чем прибавлять.

По атакующим действиям с «Акроном », на мой взгляд, сыграли хорошо, было достаточно много хороших моментов. Была своя специфика, было достаточно жарко.

Посмотрим на наше качество игры с «Оренбургом», как мы будем улучшать качество игры в обороне. И будем продолжать работать над атакой, – сказал Семак.