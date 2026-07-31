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  4. Интересовавший «Спартак» форвард Виньяс перешел в «Толуку» за 13,5 млн долларов

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Интересовавший «Спартак» форвард Виньяс перешел в «Толуку» за 13,5 млн долларов

28-летний нападающий сборной Уругвая Федерико Виньяс перешел из «Леона» в «Толуку».

Как сообщает La Voz de Asturias, игрок подписал четырехлетний контракт с мексиканским клубом. Сумма трансфера составила 13,5 млн долларов.

Отмечается, что эта сумма оказалась недостижимой для любого из европейских клубов, которые проявляли интерес к футболисту. Среди заинтересованных клубов был и московский «Спартак». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Толуки»
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Комментарии

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Поближе к дому. Вот пусть там и играет!..
Удачи.
У нас бы засрали бы его как Ливая
ОтветJokeeee2604
У нас бы засрали бы его как Ливая
Хуже Ливая форварда за 20 мультов представить невозможно как будто...
ОтветCosstigan
Хуже Ливая форварда за 20 мультов представить невозможно как будто...
Так ему даже шанса не дают, хотя он всегда полезен как минимум, а как максимум почти в каждом матче гол или пас в отличии от Угалде
Ну и слава богу!
Жаль. Кажется, для РПЛ у него подходящий набор скиллов, но 13,5 он конечно не стоит. Что поделать, это Мексика.
тут уже и так понятно что нужно даку брать. пока не перешёл куда нибудь ещё.
Ответleon785
тут уже и так понятно что нужно даку брать. пока не перешёл куда нибудь ещё.
Чтобы потом он не оправдал ожиданий, а болельщики Спартака всем говорили, какое дно этот Даку, и как вообще можно было за него столько заплатить? Как со множеством его предшественников (не только нападающих).
Ура! Теперь, если сорвётся с Даку, останется только Голенков.
Я смотрю, здесь те, кто топил за Станковича, они же за Ливая.
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