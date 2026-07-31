Интересовавший «Спартак» форвард Виньяс перешел в «Толуку» за 13,5 млн долларов

28-летний нападающий сборной Уругвая Федерико Виньяс перешел из «Леона » в «Толуку».

Как сообщает La Voz de Asturias, игрок подписал четырехлетний контракт с мексиканским клубом. Сумма трансфера составила 13,5 млн долларов.

Отмечается, что эта сумма оказалась недостижимой для любого из европейских клубов, которые проявляли интерес к футболисту. Среди заинтересованных клубов был и московский «Спартак ».