Интересовавший «Спартак» форвард Виньяс перешел в «Толуку» за 13,5 млн долларов
28-летний нападающий сборной Уругвая Федерико Виньяс перешел из «Леона» в «Толуку».
Как сообщает La Voz de Asturias, игрок подписал четырехлетний контракт с мексиканским клубом. Сумма трансфера составила 13,5 млн долларов.
Отмечается, что эта сумма оказалась недостижимой для любого из европейских клубов, которые проявляли интерес к футболисту. Среди заинтересованных клубов был и московский «Спартак».
Матье Вальбуэна
Данни
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Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Толуки»
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