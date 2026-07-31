«Торино» за 2,5 млн евро купил Фитц-Джима. «Аякс» также получит процент от перепродажи хавбека

«Торино» купил Фитц-Джима у «Аякса».

«Торино» достиг соглашения с «Аяксом» о покупке полузащитника Киана Фитц-Джима.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 2,5 млн евро плюс процент от будущей перепродажи.

«Торино » рад объявить о приобретении Киана Фитц-Джима из амстердамского «Аякса» на постоянной основе.

Фитц-Джим родился в Амстердаме 5 июля 2003 года. Пройдя через молодежные команды амстердамского «АФК» и затем АЗ, он перешел в «Аякс» в 2019 году, где дебютировал в профессиональном футболе 21 декабря 2020 года в матче против «Телстара» за команду «Йонг Аякс», выступающую во втором дивизионе нидерландского чемпионата.

Летом 2023 года он был отдан в аренду в роттердамский «Эксельсиор», где оставался до января следующего года, проведя 12 матчей и отдав одну результативную передачу в Эредивизи и Кубке нидерландской лиги.

После возвращения в «Аякс» он сразу же проявил себя, проведя 72 матча, забив семь голов и отдав две результативные передачи в чемпионате, Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке лиги.

В период своего развития Фитц-Джим также представлял молодежную сборную Нидерландов, пройдя путь от команды U15 до команды U21.

Весь футбольный клуб «Торино» тепло приветствует Киана Фитц-Джима: удачи и «Вперед, «Торо»! – говорится в сообщении итальянской команды.

Фото: torinofc.it