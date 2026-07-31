«МЮ» рассматривает защитника Холла из «Ньюкасла» и выясняет его стоимость

«МЮ» может подписать Холла.

«Манчестер Юнайтед » рассматривает возможность приобретения защитника «Ньюкасла » Льюиса Холла , сообщает Sky Sports.

Манкунианцы продолжают оценивать доступные опции среди левых защитников. В связи с этим они начали работу для выяснения потенциальной стоимости 21-летнего игрока.

Контракт Холла с «сороками» рассчитан до 30 июня 2029 года. Статистику англичанина можно изучить здесь .