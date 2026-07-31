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  4. «МЮ» рассматривает защитника Холла из «Ньюкасла» и выясняет его стоимость

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«МЮ» рассматривает защитника Холла из «Ньюкасла» и выясняет его стоимость
«МЮ» может подписать Холла.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла, сообщает Sky Sports.

Манкунианцы продолжают оценивать доступные опции среди левых защитников. В связи с этим они начали работу для выяснения потенциальной стоимости 21-летнего игрока.

Контракт Холла с «сороками» рассчитан до 30 июня 2029 года. Статистику англичанина можно изучить здесь.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports Premier League
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Комментарии

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Наконец-то нормальными крайними начали интересоваться
ОтветAleksey Dolmatov
Наконец-то нормальными крайними начали интересоваться
Это реально хороший игрок за которого денег запрсят. А новое руководство мю решило деньги не платить серьёзные даже за тех, кто нужен. Поэтому радоваться не стоит.
Этот трансфер даже приоритетнее, чем подписание 3-го ЦПЗ. Пора уже Шоу переводить в запас, а Доргу выше в атаку.
ОтветKetaish
Этот трансфер даже приоритетнее, чем подписание 3-го ЦПЗ. Пора уже Шоу переводить в запас, а Доргу выше в атаку.
Шоу хорошо сезон отыграл. Но второй сильный ЛЗ нужен
ОтветМаксим Семин
Шоу хорошо сезон отыграл. Но второй сильный ЛЗ нужен
На уровне Ноттингема может и хорошо
В Ньюкасле кто вообще остался?) Левые ворота, походу, тоже под угрозой
Надо брать. Топ-защитник
Вроде уже пытались за ним приходить. В этот раз всё серьёзно?
50-70 млн фунтов придется отдать. Уже давно известно.
Глейзеры лози за 55-60 в апреле можно было договариваться а не сейчас когда Ньюкасла деньги не нужны, плюс яэдди Хау с ним конфликтовал и держал на скамейке. А сейчас за 70-75 команда середняк по тратам - МЮ его не купит
ОтветHelena Kireeva
Глейзеры лози за 55-60 в апреле можно было договариваться а не сейчас когда Ньюкасла деньги не нужны, плюс яэдди Хау с ним конфликтовал и держал на скамейке. А сейчас за 70-75 команда середняк по тратам - МЮ его не купит
у Холла и Хау один агент, не факт что там был конфликт
ОтветLavinka
у Холла и Хау один агент, не факт что там был конфликт
Был
МЮ очухался когда всех уже распродали из НЮ
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