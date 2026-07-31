«МЮ» рассматривает защитника Холла из «Ньюкасла» и выясняет его стоимость
«МЮ» может подписать Холла.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла, сообщает Sky Sports.
Манкунианцы продолжают оценивать доступные опции среди левых защитников. В связи с этим они начали работу для выяснения потенциальной стоимости 21-летнего игрока.
Контракт Холла с «сороками» рассчитан до 30 июня 2029 года. Статистику англичанина можно изучить здесь.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports Premier League
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