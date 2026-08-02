Чемпионат России. «Спартак» одолел «Ахмат», «Зенит» забил 3 гола «Оренбургу», «Краснодар» победил «Факел»

В РПЛ проходят матчи 2-го тура.
2-й тур Альфа-Банк РПЛ стартовал в пятницу матчем «Родина» – «Ростов» (2:4).
В субботу ЦСКА дома поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), «Локомотив» в гостях не справился с «Динамо» Махачкала (1:2), московское «Динамо» на выезде проиграло «Балтике» (1:2).
В воскресенье «Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» (3:0), «Краснодар» провел домашний матч с «Факелом» (3:2), «Спартак» в Грозном выиграл у «Ахмата» (2:1).
Чемпионат России
2-й тур
Оренбург
Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Куль, Болотов, Касаджиков, Пуэбла, Рыбчинский, Гузина
Запасные: Ведерников, Пуэбла, Коробов, Поройков, Минатулаев, Касаджиков, Рыбчинский, Назаренко, Ходанович, Иващенко, Татаев, Дударин
Зенит:
Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Барриос, Джон, Педро, Глушенков, Соболев
Запасные: Вега, Одоевский, Дркушич, Караваев, Алип, Ерохин, Кондаков, Нино, Джон, Педро, Соболев, Москвичев
Краснодар
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас, Черников, Батчи, Кривцов, Кристиан, Воробьев
Запасные: Хмарин, Жубал, Кристиан, Мукаилов, Кокшаров, Вахания, Дуглас, Черников, Корякин
Факел:
Фролкин, Альшин, Тодорович, Журавлев, Юрганов, Габараев, Нетфуллин, Якимов, Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи
Запасные: Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи, Симонов, Обухов, Беляев, Журавлев, Доровских, Бардачев, Якимов, Уридия
Ахмат
Шелия, Богосавац, Адамов, Цаке, Ндонг, Ибишев, Касинтура, Исмаэл, Ромао, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Сидоров, Касаджиков, Самородов, Ульянов, Садулаев, Гаджиев, Исмаэл, Мелкадзе, Мицаев, Сидибе, Кенжебек
Спартак:
Максименко, Бабич, Ву, Зобнин, Денисов, Литвинов, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Мартинс Перейра
Запасные: Денисов, Джику, Помазун, Мартинс Перейра, Довбня, Хлусевич, Массалыга, Жедсон Фернандеш, Саусь, Гарсия, Бабич, Зобнин
Родина
Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол, Посо, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко
Запасные: Егорычев, Фищенко, Бакаев, Айдаров, Сиссоко, Дятлов, Сокол, Мусаев, Гордюшенко, Посо, Свинов, Тананеев
Ростов:
Ятимов, Ногейра, Сако, Мелехин, Лангович, Кучаев, Миронов, Комаров, Мухин, Сулейманов, Роналдо
Запасные: Кучаев, Мухин, Голиков, Прохин, Бабакин, Азнауров, Жбанов, Титов, Семенчук, Сулейманов, Петров, Мадрахимов
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Джурасович, Беншимол, Марадишвили, Лончар, Дмитриев, Тедич
Запасные: Джурасович, Дмитриев, Попенков, Меткалов, Роча, Волочай, Платон, Беншимол, Марадишвили, Базилевский, Тереховский, Неделчару
Рубин:
Ставер, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Самошников, Безруков, Сааведра, Ходжа, Даку, Грипши
Запасные: Лобов, Шабанхаджай, Нижегородов, Арройо, Безруков, Сиве, Грипши, Корец, Самошников, Нигматуллин, Моторин
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Кисляк, Глебов, Козлов, Обляков, Попович, Гонду
Запасные: Кисляк, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Попович, Бесаев, Бориско, Лукин, Гонду, Гайич, Глебов, Козлов, Бандикян
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Маликов, Дани Фернандес, Марин, Джеффри, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович, Лепский, Витюгов, Фролов, Кокарев
Динамо Махачкала
Магомедов, Сундуков, Алибеков, Аларкон, Сандрачук, Лесовой, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Агаларов, Миро
Запасные: Сандрачук, Мрезиг, Волк, Хоссейннежад, Апшацев, Джапо, Агаларов, Магомедов, Сердеров, Лесовой, Зинович, Мастури
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Раков, Бакаев, Руденко
Запасные: Ненахов, Щетинин, Митрюшкин, Пиняев, Вера, Чевардин, Коваленко, Карпукас, Раков, Руденко, Веселов, Джикия
Балтика
Латышонок, Бевеев, Шнапцев, Гассама, Андерсон, Варатынов, Титков, Мурид, Мендель, М. Петров, Оффор
Запасные: Гассама, М. Петров, Никитин, Мендель, Йенне, Оффор, Кукушкин, Кирш, Шильцов, И. Петров, Титков, Рядно
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур, Тюкавин, Гладышев
Запасные: Фомин, Фернандес, Окишор, Скопинцев, Зайдензаль, Глебов, Гладышев, Маричаль, Майсторович, Бабаев, Лещук, Кудравец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ
Я оплачиваю подписку — по ней батя у себя дома смотрит много матчей, я поменьше, но уже у себя дома. Есть трансляции в качестве 4к. Подарил ему хороший смарт-телевизор для этого
Представляю визги на ветке, если бы так Барриос сыграл.
Миллионы людей объединились в своей неприязни и презрении к этому воплощению жадности, непрофессионализма и казнокрадства.
Поменьше скандалов и прекрасной игры любимой команды!