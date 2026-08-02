Чемпионат России. «Спартак» одолел «Ахмат», «Зенит» забил 3 гола «Оренбургу», «Краснодар» победил «Факел»

В РПЛ проходят матчи 2-го тура.

2-й тур Альфа-Банк РПЛ стартовал в пятницу матчем «Родина » – «Ростов » (2:4).

В субботу ЦСКА дома поделил очки с «Крыльями Советов » (1:1), «Локомотив» в гостях не справился с «Динамо» Махачкала (1:2), московское «Динамо» на выезде проиграло «Балтике» (1:2).

В воскресенье «Зенит » на выезде разгромил «Оренбург» (3:0), «Краснодар» провел домашний матч с «Факелом» (3:2), «Спартак» в Грозном выиграл у «Ахмата» (2:1).

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2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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