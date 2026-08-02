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  4. Чемпионат России. «Спартак» одолел «Ахмат», «Зенит» забил 3 гола «Оренбургу», «Краснодар» победил «Факел»

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Чемпионат России. «Спартак» одолел «Ахмат», «Зенит» забил 3 гола «Оренбургу», «Краснодар» победил «Факел»
В РПЛ проходят матчи 2-го тура.

2-й тур Альфа-Банк РПЛ стартовал в пятницу матчем «Родина» – «Ростов» (2:4).

В субботу ЦСКА дома поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), «Локомотив» в гостях не справился с «Динамо» Махачкала (1:2), московское «Динамо» на выезде проиграло «Балтике» (1:2).

В воскресенье «Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» (3:0), «Краснодар» провел домашний матч с «Факелом» (3:2), «Спартак» в Грозном выиграл у  «Ахмата» (2:1).

Чемпионат России

2-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
2 августа 13:00, Газовик
Логотип домашней команды
Оренбург
Завершен
0 - 3
1xG0.57
Логотип гостевой команды
Зенит
Матч окончен
84’
Педро   Мостовой
84’
Соболев   Аугусто
Пуэбла   Бош
78’
Паласиос
76’
69’
Нино   Андраде
69’
Джон   Луис Энрике
66’
  Глушенков
Татаев   Жезус
66’
Рыбчинский   Касимов
66’
Касаджиков   Голыбин
61’
58’
  Глушенков
46’
Вега   Дуглас Сантос
Ведерников   Ценов
46’
2тайм
Перерыв
Касаджиков
25’
23’
Вега
Татаев
21’
6’
  Глушенков
Оренбург
Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Куль, Болотов, Касаджиков, Пуэбла, Рыбчинский, Гузина
Запасные: Ведерников, Пуэбла, Коробов, Поройков, Минатулаев, Касаджиков, Рыбчинский, Назаренко, Ходанович, Иващенко, Татаев, Дударин
1тайм
Зенит:
Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Барриос, Джон, Педро, Глушенков, Соболев
Запасные: Вега, Одоевский, Дркушич, Караваев, Алип, Ерохин, Кондаков, Нино, Джон, Педро, Соболев, Москвичев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
2 августа 15:15, Ozon Арена
Логотип домашней команды
Краснодар
Завершен
3 - 2
0.88xG2.32
Логотип гостевой команды
Факел
Матч окончен
Батчи
90’
+6’
Уткин
90’
+1’
88’
  Сутормин
85’
Магомедов   Багамаев
85’
Гиоргобиани   Сутормин
85’
  Турищев
76’
Журавлев   Ковалев
76’
Якимов   Пуси
Жубал   Диего Коста
72’
Черников   Оздоев
69’
Вахания   Пальцев
69’
Кристиан   Уткин
61’
Дуглас   Ленини
61’
61’
Гнапи   Турищев
  Кривцов
59’
51’
Гнапи
Жубал
50’
2тайм
Перерыв
Дуглас
29’
  Кривцов
27’
  Жубал
4’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас, Черников, Батчи, Кривцов, Кристиан, Воробьев
Запасные: Хмарин, Жубал, Кристиан, Мукаилов, Кокшаров, Вахания, Дуглас, Черников, Корякин
1тайм
Факел:
Фролкин, Альшин, Тодорович, Журавлев, Юрганов, Габараев, Нетфуллин, Якимов, Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи
Запасные: Магомедов, Гиоргобиани, Гнапи, Симонов, Обухов, Беляев, Журавлев, Доровских, Бардачев, Якимов, Уридия
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
2 августа 17:30, Ахмат-Арена
Логотип домашней команды
Ахмат
Завершен
1 - 2
0.9xG0.82
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
Ндонг
90’
+7’
90’
+3’
Зобнин   Парада
90’
+1’
  Барко
Мелкадзе   Максути
82’
79’
Бабич   Пруцев
79’
Денисов   Дмитриев
77’
Зобнин
Касинтура
76’
65’
Мартинс Перейра   Угальде
Исмаэл   Келиану
62’
Самородов   Щетинин
62’
2тайм
Перерыв
42’
Максименко
39’
  Ву
  Касинтура
5’
Ахмат
Шелия, Богосавац, Адамов, Цаке, Ндонг, Ибишев, Касинтура, Исмаэл, Ромао, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Сидоров, Касаджиков, Самородов, Ульянов, Садулаев, Гаджиев, Исмаэл, Мелкадзе, Мицаев, Сидибе, Кенжебек
1тайм
Спартак:
Максименко, Бабич, Ву, Зобнин, Денисов, Литвинов, Умяров, Барко, Маркиньос, Солари, Мартинс Перейра
Запасные: Денисов, Джику, Помазун, Мартинс Перейра, Довбня, Хлусевич, Массалыга, Жедсон Фернандеш, Саусь, Гарсия, Бабич, Зобнин
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
31 июля 17:00, Арена Химки
Логотип домашней команды
Родина
Завершен
2 - 4
0.57xG1.95
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
90’
  Шанталий
87’
Сулейманов   Шанталий
80’
Кучаев   Михайлов
Фищенко   Ушатов
75’
  Сако
74’
73’
Мухин   Олусегун
Бакаев   Абдусаламов
60’
Посо   Гарибян
60’
Дятлов   Гогличидзе
59’
56’
  Лангович
52’
  Крижан
49’
Кучаев
Фищенко
48’
2тайм
Перерыв
Сокол   Бессмертный
27’
16’
  Комаров
Дятлов
13’
  Посо
4’
Родина
Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол, Посо, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко
Запасные: Егорычев, Фищенко, Бакаев, Айдаров, Сиссоко, Дятлов, Сокол, Мусаев, Гордюшенко, Посо, Свинов, Тананеев
1тайм
Ростов:
Ятимов, Ногейра, Сако, Мелехин, Лангович, Кучаев, Миронов, Комаров, Мухин, Сулейманов, Роналдо
Запасные: Кучаев, Мухин, Голиков, Прохин, Бабакин, Азнауров, Жбанов, Титов, Семенчук, Сулейманов, Петров, Мадрахимов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 11:00, Самара Арена
Логотип домашней команды
Акрон
Завершен
1 - 2
0.71xG1.46
Логотип гостевой команды
Рубин
Матч окончен
Дмитриев   Железнов
85’
Беншимол   Аревало
85’
82’
Арройо   Кабутов
Джурасович   Хосонов
81’
72’
Безруков   Кузнецов
72’
Грипши   Йочич
Бистрович
68’
64’
Самошников   Игнатьев
64’
Нижегородов   Мальдонадо
Марадишвили   Бистрович
62’
Роча   Бардыбахин
62’
48’
Вуячич
2тайм
Перерыв
44’
Даку
  Дмитриев
29’
19’
  Даку
15’
  Арройо
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Джурасович, Беншимол, Марадишвили, Лончар, Дмитриев, Тедич
Запасные: Джурасович, Дмитриев, Попенков, Меткалов, Роча, Волочай, Платон, Беншимол, Марадишвили, Базилевский, Тереховский, Неделчару
1тайм
Рубин:
Ставер, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Самошников, Безруков, Сааведра, Ходжа, Даку, Грипши
Запасные: Лобов, Шабанхаджай, Нижегородов, Арройо, Безруков, Сиве, Грипши, Корец, Самошников, Нигматуллин, Моторин
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 13:15, ВЭБ Арена
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
1 - 1
1.87xG0.53
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
90’
+3’
Бабкин
90’
Гальдамес
87’
Ороз
83’
Олейников   Ороз
83’
Рассказов   Шитов
Кисляк   Фиров
80’
Гонду   Мусаев
80’
Козлов   Алвес
72’
71’
Витюгов   Макаров
71’
Баняц   Гальдамес
64’
Рахманович   Крамарич
Глебов   Баринов
64’
Попович   Кармо
64’
63’
  Витюгов
2тайм
Перерыв
  Попович
32’
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Кисляк, Глебов, Козлов, Обляков, Попович, Гонду
Запасные: Кисляк, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Попович, Бесаев, Бориско, Лукин, Гонду, Гайич, Глебов, Козлов, Бандикян
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Маликов, Дани Фернандес, Марин, Джеффри, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович, Лепский, Витюгов, Фролов, Кокарев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 15:30, Анжи Арена
Логотип домашней команды
Динамо Махачкала
Завершен
2 - 1
2.24xG1.7
Логотип гостевой команды
Локомотив
Матч окончен
Хубулов
90’
+5’
Мрезиг   Кагермазов
89’
87’
Карпукас   Погостнов
Апшацев   Смелов
81’
76’
Руденко   Салтыков
  Глушков
73’
Лесовой   Хубулов
67’
60’
Пиняев   Голубев
60’
Митрюшкин   Лантратов
  Миро
57’
46’
Раков   Еремеев
Агаларов   Джабраилов
46’
Сандрачук   Аззи
46’
2тайм
Перерыв
36’
Раков
31’
  Раков
26’
Батраков
Динамо Махачкала
Магомедов, Сундуков, Алибеков, Аларкон, Сандрачук, Лесовой, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Агаларов, Миро
Запасные: Сандрачук, Мрезиг, Волк, Хоссейннежад, Апшацев, Джапо, Агаларов, Магомедов, Сердеров, Лесовой, Зинович, Мастури
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Раков, Бакаев, Руденко
Запасные: Ненахов, Щетинин, Митрюшкин, Пиняев, Вера, Чевардин, Коваленко, Карпукас, Раков, Руденко, Веселов, Джикия
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 17:45, Ростех Арена
Логотип домашней команды
Балтика
Завершен
2 - 1
1.32xG1.09
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
90’
+2’
Фомин   Ан. Миранчук
Мендель   Беликов
88’
82’
Скопинцев   Диас
76’
  Артур
  Хиль
74’
Гассама   Чивич
70’
Титков   Поспелов
68’
М. Петров   Муфи
68’
65’
Глебов   Касерес
65’
Зайдензаль   Сергеев
65’
Гладышев   Маринкин
Оффор   Хиль
62’
  Титков
57’
Мурид
51’
2тайм
Перерыв
Андерсон
30’
Балтика
Латышонок, Бевеев, Шнапцев, Гассама, Андерсон, Варатынов, Титков, Мурид, Мендель, М. Петров, Оффор
Запасные: Гассама, М. Петров, Никитин, Мендель, Йенне, Оффор, Кукушкин, Кирш, Шильцов, И. Петров, Титков, Рядно
1тайм
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур, Тюкавин, Гладышев
Запасные: Фомин, Фернандес, Окишор, Скопинцев, Зайдензаль, Глебов, Гладышев, Маричаль, Майсторович, Бабаев, Лещук, Кудравец
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?34194 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoКраснодар
logoЗенит
logoОренбург
logoФакел
logoАхмат

Комментарии

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А на матч ТВ всего лишь одна игра. Позорище, а не канал. Столько игр разных и интересных, а они всего одну игру показывают. Закрыть бы этот никчёмный канал и вернуть НТВ + и запустить один канал федеральный спорт плюс, который уже был на 12 кнопке, а теперь там канал спас 🫤
ОтветЗенит-моя судьба!
А на матч ТВ всего лишь одна игра. Позорище, а не канал. Столько игр разных и интересных, а они всего одну игру показывают. Закрыть бы этот никчёмный канал и вернуть НТВ + и запустить один канал федеральный спорт плюс, который уже был на 12 кнопке, а теперь там канал спас 🫤
Есть же до сих пор те, кто в жизни за подписку не заплатит, а будет в комментах ныть :)
Я оплачиваю подписку — по ней батя у себя дома смотрит много матчей, я поменьше, но уже у себя дома. Есть трансляции в качестве 4к. Подарил ему хороший смарт-телевизор для этого
Ответandrew.p
Есть же до сих пор те, кто в жизни за подписку не заплатит, а будет в комментах ныть :) Я оплачиваю подписку — по ней батя у себя дома смотрит много матчей, я поменьше, но уже у себя дома. Есть трансляции в качестве 4к. Подарил ему хороший смарт-телевизор для этого
Ну а зачем продавать платную подписку на социальный контент?
Поднималась тема почему нет трансляций по Матч тВ написали в ответ не будь жмотом купи подписку. Это логично, еще логичнее вопрос почему выделяются миллиарды рублей на канал Матч ТВ?
ОтветМатрос Кот
Поднималась тема почему нет трансляций по Матч тВ написали в ответ не будь жмотом купи подписку. Это логично, еще логичнее вопрос почему выделяются миллиарды рублей на канал Матч ТВ?
Наш футбол должен быть бесплатным!
ОтветТ8906
Наш футбол должен быть бесплатным!
Конечно, ведь деньги государственные, был бы футбол частным тогда уж пусть народ платит, а так..
Одна игра на Матч ТВ. Позор!
ОтветВ888ВВ
Одна игра на Матч ТВ. Позор!
Зато какая ! Унылый Ахмат против великого Спартака ! Это ирония ,если что !
Ответmacmonak
Зато какая ! Унылый Ахмат против великого Спартака ! Это ирония ,если что !
Уверен, что твой великий Спартак , сегодня не будет унылее Ахмата?
Тут прямая красная, но Куку не дал даже жёлтой.
Представляю визги на ветке, если бы так Барриос сыграл.
ОтветГосподин Уэф
Тут прямая красная, но Куку не дал даже жёлтой. Представляю визги на ветке, если бы так Барриос сыграл.
Некоторые бы даже грозились сняться с чемпионата после такого)
ОтветГосподин Уэф
Тут прямая красная, но Куку не дал даже жёлтой. Представляю визги на ветке, если бы так Барриос сыграл.
О, а если бы против Барко так сыграли?
В эль газико игроки нещадно лупят друг друга по ногам, но любители футбола из южной столицы опять будут говорить про договорняк.
ОтветVito74
В эль газико игроки нещадно лупят друг друга по ногам, но любители футбола из южной столицы опять будут говорить про договорняк.
Ростовчанам вообще побарабану, договорная это или нет!
Спасибо Матч-ТВ за объединение футбольных болельщиков всех клубов страны.
Миллионы людей объединились в своей неприязни и презрении к этому воплощению жадности, непрофессионализма и казнокрадства.
Будем честными Махачкала была ближе к более крупной победе, нежели Локо к ничьей.
Расскажите мне пожалуйста с чем связано. Идёт матч Зенита, я ради интереса пролистал, ни одного не обычного, не едкого комментария от болельщиков быков. Идёт матч Краснодара-на ветке-70% комментариев едких и злорадствующих с Невы) видимо воспитание в культурной столице такое, новоделу и кубанской провинции далековато
Ответlightcore
Расскажите мне пожалуйста с чем связано. Идёт матч Зенита, я ради интереса пролистал, ни одного не обычного, не едкого комментария от болельщиков быков. Идёт матч Краснодара-на ветке-70% комментариев едких и злорадствующих с Невы) видимо воспитание в культурной столице такое, новоделу и кубанской провинции далековато
Провинциальные комплексы
Ответlightcore
Расскажите мне пожалуйста с чем связано. Идёт матч Зенита, я ради интереса пролистал, ни одного не обычного, не едкого комментария от болельщиков быков. Идёт матч Краснодара-на ветке-70% комментариев едких и злорадствующих с Невы) видимо воспитание в культурной столице такое, новоделу и кубанской провинции далековато
Может вас просто меньше количественно? Думаешь нет?
А где заголовок "Ростов сравнялся с Зенитом по набранным очкам и забитым мячам’? 😂
ОтветАлексеич (Ростов-Дон)
А где заголовок "Ростов сравнялся с Зенитом по набранным очкам и забитым мячам’? 😂
Будет в конце сезона !
Всех любителей со вторым туром!
Поменьше скандалов и прекрасной игры любимой команды!
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