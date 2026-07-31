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  4. RFEF начала дисциплинарное разбирательство в отношении «Барселоны» из-за ситуации с Альваресом. «Атлетико» обвинил каталонцев в «нарушении этических норм»

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RFEF начала дисциплинарное разбирательство в отношении «Барселоны» из-за ситуации с Альваресом. «Атлетико» обвинил каталонцев в «нарушении этических норм»
RFEF начала разбирательство в отношении «Барсы» из-за жалобы «Атлетико».

Королевская испанская футбольная федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование в отношении «Барселоны» после жалобы «Атлетико» из-за ситуации с Хулианом Альваресом.

Жалоба мадридского клуба касается предполагаемого «нарушения этических норм» на фоне интереса каталонцев к аргентинскому форварду.

Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до 2030 года, но этим летом он стал объектом многочисленных споров между клубами Ла Лиги. Во время чемпионата мира Альварес заявил журналистам, что хочет сменить клуб.

Как сообщает Marca, RFEF уведомила «Барселону» и «Атлетико» о начале дисциплинарного разбирательства. Теперь клубы должны представить свою версию событий, прежде чем соответствующие органы проанализируют ситуацию и примут окончательное решение.

Сообщается, что подписание Альвареса по-прежнему остается приоритетом «Барселоны», несмотря на то, что каталонцы параллельно работают над другими вариантами усиления атаки. Альварес должен вернуться в расположение «Атлетико» 10 августа.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoАтлетико
logoБарселона
logoХулиан Альварес
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига

Комментарии

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Этические нормы и Атлетико просто несовместимы как добро и зло, черное и белое ))
Ответmuslim95
Этические нормы и Атлетико просто несовместимы как добро и зло, черное и белое ))
Дельфин и русалка ☝️🧐
Ответmuslim95
Этические нормы и Атлетико просто несовместимы как добро и зло, черное и белое ))
Комментарий скрыт
В 2019 Атлетико жаловался на Барсу из-за Гризманна. Барсе дали штраф 300 евро...
Смешно, они Гризмана не выпускали играть, чтобы Барсе выплатить на несколько миллионов меньше, хотя получили перед этим за него больше сотни миллионов и они обвиняют еще в чем-то.
ОтветГеоргий Хасия
Смешно, они Гризмана не выпускали играть, чтобы Барсе выплатить на несколько миллионов меньше, хотя получили перед этим за него больше сотни миллионов и они обвиняют еще в чем-то.
Ну вообще Атлетико смешно Барселону развел, сначала впарил им игрока, который был, по сути, им не нужен, да еще и по очень высокому ценнику, а потом еще заставил через несколько лет продать его же по сниженной цене🤭
А что там с делом Негрейры ?
ОтветLavinka
А что там с делом Негрейры ?
Когда Реал проиграет, сразу появятся новые подробности. Обычно это так работает.
ОтветLavinka
А что там с делом Негрейры ?
Комментарий скрыт
Влип Альварес... В Атлетико
Атлетико не добьётся ничего, так как ничего не произошло. Все так делают, сперва общаются с игроком, узнают хочет ли он переходить к ним и обсуждают условия, а потом обращаются к клубу. И сама Атлетико так делает. Их жалоба, эта пустая истерика. Меня волнует другое. Пусть время ещё есть, но действия Деку очень настораживает. Он то в отпуске, то на ЧМ и сейчас на предсезонке с командой, не понятно что он там делает. Да, подписали двоих, пока не понятно какие они будут, но есть проблемные позиции, которые требуют усиления, а действия не видно. Реал уже подписал 6 игроков и подписывает их мгновенно. А великий Деку всё тянет и тянет. Почему до сих пор не подписан Кансело? Стоит всего 10 млн и уже второй года тянется его подписание? Тер Штегена отдали в аренду… Тупее сделку я не видел. 90% зарплаты и всё налоги на Барсе, и только 10% на Аякс, и то в зависимости сколько матчей он сыграет. Настаивают на Алвареса, но о других кандидатах не слышно ничего… Никто не продан из ценных и необходимые не куплены, а на улице июль закончился. Ладно не буду преждевременно лишнее говорить, но лично мне работа Деку по трансферам за весь период его присутствия, абсолютно не нравиться, а Лапорта в восторге, ещё и полномочия его расширил, теперь и с Барса Атлетико будет работать. Да, Лапорте виднее, но положительно результата его работы не видно….
ОтветЧИКО
Атлетико не добьётся ничего, так как ничего не произошло. Все так делают, сперва общаются с игроком, узнают хочет ли он переходить к ним и обсуждают условия, а потом обращаются к клубу. И сама Атлетико так делает. Их жалоба, эта пустая истерика. Меня волнует другое. Пусть время ещё есть, но действия Деку очень настораживает. Он то в отпуске, то на ЧМ и сейчас на предсезонке с командой, не понятно что он там делает. Да, подписали двоих, пока не понятно какие они будут, но есть проблемные позиции, которые требуют усиления, а действия не видно. Реал уже подписал 6 игроков и подписывает их мгновенно. А великий Деку всё тянет и тянет. Почему до сих пор не подписан Кансело? Стоит всего 10 млн и уже второй года тянется его подписание? Тер Штегена отдали в аренду… Тупее сделку я не видел. 90% зарплаты и всё налоги на Барсе, и только 10% на Аякс, и то в зависимости сколько матчей он сыграет. Настаивают на Алвареса, но о других кандидатах не слышно ничего… Никто не продан из ценных и необходимые не куплены, а на улице июль закончился. Ладно не буду преждевременно лишнее говорить, но лично мне работа Деку по трансферам за весь период его присутствия, абсолютно не нравиться, а Лапорта в восторге, ещё и полномочия его расширил, теперь и с Барса Атлетико будет работать. Да, Лапорте виднее, но положительно результата его работы не видно….
Ну да, жалко проводил трансферы в условиях отсутствия правила 1:1
Гарсия + Рэшфорд + Кансело за 25млн. евро в прошлом сезоне оформил.
Этим летом уже двух вингеров оформили, т.к. Рафинья стал травматом, а Бардагжи не тянет.
ОтветЧИКО
Атлетико не добьётся ничего, так как ничего не произошло. Все так делают, сперва общаются с игроком, узнают хочет ли он переходить к ним и обсуждают условия, а потом обращаются к клубу. И сама Атлетико так делает. Их жалоба, эта пустая истерика. Меня волнует другое. Пусть время ещё есть, но действия Деку очень настораживает. Он то в отпуске, то на ЧМ и сейчас на предсезонке с командой, не понятно что он там делает. Да, подписали двоих, пока не понятно какие они будут, но есть проблемные позиции, которые требуют усиления, а действия не видно. Реал уже подписал 6 игроков и подписывает их мгновенно. А великий Деку всё тянет и тянет. Почему до сих пор не подписан Кансело? Стоит всего 10 млн и уже второй года тянется его подписание? Тер Штегена отдали в аренду… Тупее сделку я не видел. 90% зарплаты и всё налоги на Барсе, и только 10% на Аякс, и то в зависимости сколько матчей он сыграет. Настаивают на Алвареса, но о других кандидатах не слышно ничего… Никто не продан из ценных и необходимые не куплены, а на улице июль закончился. Ладно не буду преждевременно лишнее говорить, но лично мне работа Деку по трансферам за весь период его присутствия, абсолютно не нравиться, а Лапорта в восторге, ещё и полномочия его расширил, теперь и с Барса Атлетико будет работать. Да, Лапорте виднее, но положительно результата его работы не видно….
"Все так делают, сперва общаются с игроком, узнают хочет ли он переходить к ним и обсуждают условия, а потом обращаются к клубу" это да, но при условии если по контракту меньше половины года осталось (или год. не помню точно). а тут как бы у Альвареса ещё много лет и Барса в обход атлетов начала общаться с игроком
Мне вот интересно. Матрасам просто хочется потянуть трансфер и побухтеть или это уже агония? Ну дадут Барсе условный штраф, так вы ещё и схлопочите ведро говна и доп.посылку всем игрокам о том, что лучше не соваться в Атлетико.
Канселу на 99 процентов игрок Барсы. Думаю подпишут в ближайшее время. Да и Альварес не панацея. Не подпишут его, значит будут играть без напов как Псж. Ну или может Торрес поверит в себя или Хамза раскроется, кто знает. А то что Реал подписал кучу игроков. Стал ли он с ними сильнее, далеко не факт. Сможет ли бросить вызов, тоже не факт.
в нба есть такая штука как тамперинг, ее бы по аналогии сюда применить
ОтветCarasa
в нба есть такая штука как тамперинг, ее бы по аналогии сюда применить
Не получится, так как рынок открыт, в таких ситуациях это правило не применяется
Одного не пойму, зачем мы подарили им астралагу??
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