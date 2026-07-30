Хенесс об УЕФА и бойкоте ЧМ: «Если Инфантино хочет матчи Фиджи с Кабо-Верде, он их получит. Турнир без европейцев можно выбросить в мусорное ведро!»

Хенесс о заявлении УЕФА: ЧМ без европейцев можно выбросить в мусор.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал идею ФИФА продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам и готовность УЕФА бойкотировать турнир.

– У меня есть своя, очень твердая позиция! Но озвучивать ее пока рано.

– Вы против идеи Инфантино?

– Безусловно.

Лично я считаю, что европейцы пока даже не осознают, какой силой на самом деле обладают. Потому что турнир без европейцев можно сразу выбросить в мусорное ведро!

Если европейцы действительно будут едины и последовательны в своих действиях, господину Инфантино этот план с рук не сойдет. Если он хочет, чтобы на чемпионате мира сборная Фиджи играла против Кабо-Верде, то он это получит, – сказал Хенесс.

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