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  4. Хенесс об УЕФА и бойкоте ЧМ: «Если Инфантино хочет матчи Фиджи с Кабо-Верде, он их получит. Турнир без европейцев можно выбросить в мусорное ведро!»

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Хенесс об УЕФА и бойкоте ЧМ: «Если Инфантино хочет матчи Фиджи с Кабо-Верде, он их получит. Турнир без европейцев можно выбросить в мусорное ведро!»
Хенесс о заявлении УЕФА: ЧМ без европейцев можно выбросить в мусор.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал идею ФИФА продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам и готовность УЕФА бойкотировать турнир.

– У меня есть своя, очень твердая позиция! Но озвучивать ее пока рано.

– Вы против идеи Инфантино?

– Безусловно.

Лично я считаю, что европейцы пока даже не осознают, какой силой на самом деле обладают. Потому что турнир без европейцев можно сразу выбросить в мусорное ведро!

Если европейцы действительно будут едины и последовательны в своих действиях, господину Инфантино этот план с рук не сойдет. Если он хочет, чтобы на чемпионате мира сборная Фиджи играла против Кабо-Верде, то он это получит, – сказал Хенесс.

Продажа ЧМ по частям: план ФИФА с людьми Трампа, Инфантино «подкупает» страны, в УЕФА грозят бойкотом, есть признаки сговора с США

Ультиматум УЕФА для Инфантино: Европа бойкотирует ЧМ в случае продажи американцам

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoУЕФА
logoУли Хенесс
logoБавария
logoЧемпионат мира по футболу
logoбундеслига Германия
logoСборная Фиджи по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу

Комментарии

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Хенесса в президенты ФИФА!

Он уже даже отсидел. Так что все норм)
ОтветИгорь Новиков
Хенесса в президенты ФИФА! Он уже даже отсидел. Так что все норм)
😁
ОтветИгорь Новиков
Хенесса в президенты ФИФА! Он уже даже отсидел. Так что все норм)
А Инфантино выбросить в мусорное ведро
Если будет выбор ЧМ без Европы или ЧЕ, то тут вообще без шансов второй вариант побеждает. Европа может быть изолированной от «мирового» футбола и почти ничего не потеряет. Но «мировой» футбол без Европы теряет все
ОтветЯПоэт
Если будет выбор ЧМ без Европы или ЧЕ, то тут вообще без шансов второй вариант побеждает. Европа может быть изолированной от «мирового» футбола и почти ничего не потеряет. Но «мировой» футбол без Европы теряет все
Если латинская Америка присоединится к Европе, то этот турнир можно будет называть ЧМ...
ОтветЯПоэт
Если будет выбор ЧМ без Европы или ЧЕ, то тут вообще без шансов второй вариант побеждает. Европа может быть изолированной от «мирового» футбола и почти ничего не потеряет. Но «мировой» футбол без Европы теряет все
Сделать открытый ЧЕ (можно как-нибудь по другому назвать) с приглашением 3-4 сборных, без всяких отборов: Бразилия, Аргентина+ ещё африканскую, азиатскую.
Выглядит так, что американская олигархия хочет завладеть миром. Киберпанк наступает
ОтветOndrej
Выглядит так, что американская олигархия хочет завладеть миром. Киберпанк наступает
Это именно так и есть, они уже давно и владеют миром, только олигархия это пешки кошельки, главное гнездо это ФРС !
ОтветInsomniaisback
Это именно так и есть, они уже давно и владеют миром, только олигархия это пешки кошельки, главное гнездо это ФРС !
И комитет 300!
Сборная Италии первопроходец в бойкоте ЧМ!
Ответfussballer
Сборная Италии первопроходец в бойкоте ЧМ!
Все просчитали наперед и возглавили движуху.
Любой турнир сборных можно выкинуть в мусорку, если клубы перестанут давать использовать свои активы
ОтветPavel Harriss
Любой турнир сборных можно выкинуть в мусорку, если клубы перестанут давать использовать свои активы
Как в случае с хоккейным ЧМ и клубами НХЛ превратившими этот ЧМ в отстой
ОтветРуслан Хайбулов
Как в случае с хоккейным ЧМ и клубами НХЛ превратившими этот ЧМ в отстой
ЧМ каждый год – вот это отстой
Если Европа будет в этом едина, чемпионата мира не будет, поскольку права на второсортный турнир покупать никто не будет по той же цене, как сейчас. И потом, как быть с игроками сборных неевропейских сборных, выступающих в европейских клубах? Из могут перестать отпускать на матчи сборных под эгидой ФИФА. Интересное время.
Ой какой неудачный пример. Кабо Верде в плей-офф вышли. И будущим чемпионам не проиграли
ОтветАртём Альбрехт
Ой какой неудачный пример. Кабо Верде в плей-офф вышли. И будущим чемпионам не проиграли
1/16 это клоунада, а не плэй офф. Туда не вышли только совсем отбитые инвалиды
Ответjxmazefan
1/16 это клоунада, а не плэй офф. Туда не вышли только совсем отбитые инвалиды
Комментарий скрыт
Кабо верде сыграло лучшн немцев и красочнее
Ну а чё! Кабо Верде разнесет Фиджи
Ладно, ребята, мы-то хоть видели и ЧМ с ЧЕ нормальные, и Еврокубки...
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