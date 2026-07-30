Ассоциации КОНКАКАФ против продажи ФИФА прав на ЧМ: «Для нас футбол на первом месте. Сомневаемся в необходимости прямых инвестиций после самого прибыльного турнира в истории»

КОНКАКАФ не поддержал продажу ФИФА части прав на ЧМ.

Ассоциации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ ) единогласно отвергли планы президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Ранее УЕФА выразил готовность отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА не откажется от своих планов. В связи с этим члены КОНКАКАФ провели экстренное совещание.

«КОНКАКАФ – конфедерация, объединенная любовью к нашей игре, где футбол стоит на первом месте. Руководствуясь этой философией, за последние десять лет мы с нуля создали организацию, основанную на профессионализме, прозрачности и долгосрочном стратегическом управлении футболом. История показала ФИФА и футбольной семье, что происходит, когда хранители игры отступают от этих ценностей.

Учитывая это, КОНКАКАФ сегодня провела встречу президентов 41 ассоциации с нашим лидером, представителями высшего руководства и членами Совета ФИФА, чтобы обсудить разработанное и представленное президентом ФИФА предложение о создании FIFA Forward Enterprise и продаже долей чемпионата мира частным инвесторам.

В ходе встречи члены организации выразили глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей правовой процедуры, связанной с этим предложением, искусственно сокращенного срока его рассмотрения и отсутствия какого-либо рассмотрения или одобрения со стороны соответствующих руководящих органов ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость прямых инвестиций для финансирования новых и существующих программ FIFA Forward после проведения самого прибыльного чемпионата мира в истории.

Обсуждение подтвердило необходимость большей прозрачности и надлежащего управления. По этим причинам КОНКАКАФ и 41 входящая в нее ассоциация постановили:

– отклонить предложение;

– поручить своим представителям в Совете ФИФА обратиться в ФИФА с просьбой определить, каким образом существующие резервы могут быть использованы для увеличения прямого финансирования ФИФА развития футбола в нашем регионе, а также потребвать от президента ФИФА, чтобы любой вопрос решался надлежащим образом через персонал и Совет ФИФА в соответствии с Уставом ФИФА.

Этими действиями КОНКАКАФ подтверждает, что будущее футбола и его величайшее достояние должны оставаться в руках нашей футбольной семьи», – говорится в заявлении КОНКАКАФ.

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