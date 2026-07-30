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  4. Ассоциации КОНКАКАФ против продажи ФИФА прав на ЧМ: «Для нас футбол на первом месте. Сомневаемся в необходимости прямых инвестиций после самого прибыльного турнира в истории»

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Ассоциации КОНКАКАФ против продажи ФИФА прав на ЧМ: «Для нас футбол на первом месте. Сомневаемся в необходимости прямых инвестиций после самого прибыльного турнира в истории»
КОНКАКАФ не поддержал продажу ФИФА части прав на ЧМ.

Ассоциации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) единогласно отвергли планы президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Ранее УЕФА выразил готовность отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА не откажется от своих планов. В связи с этим члены КОНКАКАФ провели экстренное совещание.

«КОНКАКАФ – конфедерация, объединенная любовью к нашей игре, где футбол стоит на первом месте. Руководствуясь этой философией, за последние десять лет мы с нуля создали организацию, основанную на профессионализме, прозрачности и долгосрочном стратегическом управлении футболом. История показала ФИФА и футбольной семье, что происходит, когда хранители игры отступают от этих ценностей.

Учитывая это, КОНКАКАФ сегодня провела встречу президентов 41 ассоциации с нашим лидером, представителями высшего руководства и членами Совета ФИФА, чтобы обсудить разработанное и представленное президентом ФИФА предложение о создании FIFA Forward Enterprise и продаже долей чемпионата мира частным инвесторам.

В ходе встречи члены организации выразили глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащей правовой процедуры, связанной с этим предложением, искусственно сокращенного срока его рассмотрения и отсутствия какого-либо рассмотрения или одобрения со стороны соответствующих руководящих органов ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость прямых инвестиций для финансирования новых и существующих программ FIFA Forward после проведения самого прибыльного чемпионата мира в истории.

Обсуждение подтвердило необходимость большей прозрачности и надлежащего управления. По этим причинам КОНКАКАФ и 41 входящая в нее ассоциация постановили:

– отклонить предложение;

– поручить своим представителям в Совете ФИФА обратиться в ФИФА с просьбой определить, каким образом существующие резервы могут быть использованы для увеличения прямого финансирования ФИФА развития футбола в нашем регионе, а также потребвать от президента ФИФА, чтобы любой вопрос решался надлежащим образом через персонал и Совет ФИФА в соответствии с Уставом ФИФА.

Этими действиями КОНКАКАФ подтверждает, что будущее футбола и его величайшее достояние должны оставаться в руках нашей футбольной семьи», – говорится в заявлении КОНКАКАФ.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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Комментарии

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Минус 55 членов из УЕФА, 41 из КОНКАКАФ.
Инфантино: просчитался, но где?
ОтветИгорь Новиков
Минус 55 членов из УЕФА, 41 из КОНКАКАФ. Инфантино: просчитался, но где?
Когда ему сказали,что после всех решений на ЧМ,его переизбрание поддерживают 200+ стран,тут он и подумал,что птицу-счастья за хвост поймал
Пора уже эту безумную трамповскую семейку отлучать от власти. Они уже совсем все берега попутали. Надеюсь, через пару лет Генпрокуратура и Минюст США дадут адекватную оценку деятельности этих персонажей.
ОтветJoe Strapone
Пора уже эту безумную трамповскую семейку отлучать от власти. Они уже совсем все берега попутали. Надеюсь, через пару лет Генпрокуратура и Минюст США дадут адекватную оценку деятельности этих персонажей.
Дадут такую же оценку как Хантеру Байдену, или семейству Бушей, Клинтонов, господам посещавшим остров Эпштейна
ОтветJoe Strapone
Пора уже эту безумную трамповскую семейку отлучать от власти. Они уже совсем все берега попутали. Надеюсь, через пару лет Генпрокуратура и Минюст США дадут адекватную оценку деятельности этих персонажей.
А сейчас почему не могут?
подозрительная пауза у КОНМЕБОЛа
ОтветDima Dima
подозрительная пауза у КОНМЕБОЛа
Ничего подозрительного. Уефа уже давно хотел Конмебол перетащить на свою сторону (и сами делать бабло), до того ещё как Инфантино потерял голову. Но Джанни им дал карт бланш в любых махинациях, поэтому они за ним спокойно идут. А как приз, он им дал по матчу на ЧМ 2030. Особенно Парагвай (президент Конмебол) на халяву получил матч и Аргентина тоже.
ОтветDima Dima
подозрительная пауза у КОНМЕБОЛа
конмебол за Инфантино, почитайте высказывания главы про ЧМ
Сейчас Трамп захватит президента Конкакаф и все куда они денутся
"КОНКАКАФ и 41 входящая в нее ассоциация" ммм.... Удар в спину. Или под дых. Или под пах.
Вот это поворот. А кто бы мог подумать? :)
Просчитался лысый деляга. Что теперь будет говорить?
КОНМЕБОЛ - третьей будешь?
Трамп: глупцы, к Мадуро захотели?
Послать подальше эту фифа вместе с Инфантино и трампом. Каждый континент и без них может проводить свой чемпионат. А потом полуфиналисты разыграют сильнейшего.
Интересно, ещё вчера шансы Инфантино остаться Президентом ФИФА были 100%. А если эти ассоциации выдвинут альтернативу, то протест может вылиться в аппаратный переворот.
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