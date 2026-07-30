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  4. Глава Коморской федерации футбола о продаже ФИФА прав на ЧМ: «Для африканцев это не табу. У нас проблема с деньгами, нет ни одного спонсора. В Европе с таким почти не сталкиваются»

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Глава Коморской федерации футбола о продаже ФИФА прав на ЧМ: «Для африканцев это не табу. У нас проблема с деньгами, нет ни одного спонсора. В Европе с таким почти не сталкиваются»
Глава Коморской федерации футбола о продаже прав на ЧМ: для нас это не табу.

Президент Коморской федерации футбола Саид Али Саид Атуман отметил, что предложение ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам и выплатить поддержавшим инициативу ассоциациям по 40 млн долларов по-своему привлекательно.

«Наша проблема: как достать деньги? Сейчас у нас нет ни одного спонсора. В прошлом году Comores Télécom дала нам примерно 100-150 тысяч евро. Как в таких условиях конкурировать с Марокко, Алжиром, Кот-д’Ивуаром?

Богатые страны могут готовить игроков, строить инфраструктуру, закупать оборудование – и неудивительно, что потом у них есть результат. Большинство европейских стран таких проблем не знают.

Мы не говорим, что африканские страны за или против, но нельзя отвергать это предложение, не изучив его. Если бы я был европейцем, возможно, у меня было бы другое мнение, но я живу в другой реальности. Comores Télécom в прошлом году едва покрыла мне один матч. Легко сказать: «Надо отказаться».

Но нужно также быть уверенным, что ФИФА сохранит свою независимость. Это риск. Однако для африканских стран это не табу», – сказал руководитель федерации.

И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам? УЕФА в ярости и грозит бойкотом

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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Комментарии

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Коморы это буквально самая тупая страна на свете. Проголосовали за независимость от Франции - теперь одна из самых нищих помоек на свете. А их братаны с соседнего острова оказались умнее и теперь пануют поплевывая на соседей
ОтветVano from Tbilisi
Коморы это буквально самая тупая страна на свете. Проголосовали за независимость от Франции - теперь одна из самых нищих помоек на свете. А их братаны с соседнего острова оказались умнее и теперь пануют поплевывая на соседей
по такой логике все должны присосаться к сша и не рыпаться, т е продать чм Донни)
ОтветVano from Tbilisi
Коморы это буквально самая тупая страна на свете. Проголосовали за независимость от Франции - теперь одна из самых нищих помоек на свете. А их братаны с соседнего острова оказались умнее и теперь пануют поплевывая на соседей
Коморцы к ним ещё и имигрируют толпами..
Классно,судьбу ЧМ могут решить Коморские острова и Ко,а таких больше половины из 200+ стран,и играть они же будут,классный ЧМ получится,вот инвесторы обрадуются
ОтветBaskerville
Классно,судьбу ЧМ могут решить Коморские острова и Ко,а таких больше половины из 200+ стран,и играть они же будут,классный ЧМ получится,вот инвесторы обрадуются
а почему они не могут решать? Вы поощряете неравенство? Он прав, у нет денег на развитие футбола, и это может им помочь, но при этом надо отказываться от этого ради богатых. С чего?
Ответymuller
а почему они не могут решать? Вы поощряете неравенство? Он прав, у нет денег на развитие футбола, и это может им помочь, но при этом надо отказываться от этого ради богатых. С чего?
А я написал что они не могут решать?Пусть решают и играют,только каким инвесторам будет нужен такой ЧМ и какие спонсоры у него будут?Может из Коморских островов будет спонсировать какая-то компания?Может из Вануату кто-то захочет заплатить за свою рекламу на ЧМ?А может в какой-то из этих стран можно провести ЧМ с участием 64 команд?
так, отлично, первый участник нового ЧМ есть! Где-то довольно потирает ладошки один лысый христопродавец.
Получить, освоить, появятся там после этого какие-то футболисты? Нет)
Т.е. в принципе, Коморы можно купить...
Россия все эти годы не туда прятала офшоры и прогорела. Купили бы Коморы и вся страна отдыхала там. Конечно не Канары(алмаз "Спаситель России" до сих пор не найден), но вторую Анапу сделать могли бы.
Ответkarbunkul211
Т.е. в принципе, Коморы можно купить... Россия все эти годы не туда прятала офшоры и прогорела. Купили бы Коморы и вся страна отдыхала там. Конечно не Канары(алмаз "Спаситель России" до сих пор не найден), но вторую Анапу сделать могли бы.
Россия первую Анапу нормально сделать не может, зачем нам вторая?
Так глядишь Возинья и ЧМ выиграет.
Других проблем, видимо, кроме футбола нет в этой стране
ОтветДавид Кузьмичев
Других проблем, видимо, кроме футбола нет в этой стране
Я тебе больше скажу, у них действительно нет проблем. У жителей островных государств в тёплых океанах вообще их нет. Банан и кокос упал рядом, поднял и съел. У них вся жизнь так, их всё устраивает)
ОтветДавид Кузьмичев
Других проблем, видимо, кроме футбола нет в этой стране
Действительно странно, глава федерации футбола обсуждает футбольные дела )
Моё мнение таково: как окно овертона. Глобалисты продвигают идею и ждут реакции людей. Потом будет,, как говорится, якобы «не вам, не нам». То есть сделают что-то пограничное. За примерами далеко ходить не надо - нынешняя реструктуризация Лиги Чемпионрв. Но ясно одно: футбол ждут еще большие реформы, чем были за последние годы.
ОтветFranTotti
Моё мнение таково: как окно овертона. Глобалисты продвигают идею и ждут реакции людей. Потом будет,, как говорится, якобы «не вам, не нам». То есть сделают что-то пограничное. За примерами далеко ходить не надо - нынешняя реструктуризация Лиги Чемпионрв. Но ясно одно: футбол ждут еще большие реформы, чем были за последние годы.
А глобалисты это кто?
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