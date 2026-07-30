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Хенесс об Олисе и «Реале»: «Я смеялся до упаду! «Бавария» даже с императором Китая не стала бы говорить»
Хенесс об Олисе и «Реале»: смеялся до упаду.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что его рассмешили новости о возможном переходе Майкла Олисе в «Реал».

Ранее сообщалось, что вингер сборной Франции интересен «Реалу» и «ПСЖ». Контракт Олисе с «Баварией» действует до 2029 года.

«Здесь нечего опасаться! Я смеялся до упаду.

Я посмотрел, сколько ему осталось по контракту – еще три года. Для меня это вообще не проблема.

Сейчас мы не стали бы говорить даже с императором Китая», – сказал Хенесс.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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Комментарии

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Вот так должно говорить и руководство других клубов Бундеслиги, чтобы в чемпионате наконец появилась интрига. Представителям Дортмунда поучиться бы у Хенесса.
ОтветКирилл Лавров
Вот так должно говорить и руководство других клубов Бундеслиги, чтобы в чемпионате наконец появилась интрига. Представителям Дортмунда поучиться бы у Хенесса.
Как так говорить не имея такого авторитета и финансов как у Баварии?
Лейпциг не мог усмехнутся над Реалом, когда услышали предложение в 130 млн по Диоманде, если только от радости не смеялись. Такие клубы для этого работают и выживают
ОтветКирилл Лавров
Вот так должно говорить и руководство других клубов Бундеслиги, чтобы в чемпионате наконец появилась интрига. Представителям Дортмунда поучиться бы у Хенесса.
Как бы, это так не работает. У баварии бабло есть имя. Боруссия не сможет ни покупать, ни давать зарплаты так же, как бавария
Им выгоднее быть трамплином
Император Китая: а вот щас обидно было
Очень странные комментарии от этого деда. Барса продала Неймара еще в прайме, МЮ продал Роналду в прайме, Бавария и Кроос - тут вообще без комментариев. Реал отпустил Макелеле, который тоже был в огне, а еще Роналду, который сделал хет-трик на ЧМ и выиграл с Реалом ЛЧ. Все топ-клубы точно хотя бы раз отпускали топ-футболиста в стан другого топ-клуба. Олисе прекрасен, но он пока не Роналду, Кроос, Неймар и даже не Макелеле. За 150 млн его бы точно отпустили, а у Переса есть такие деньги
ОтветЛи Ск
Очень странные комментарии от этого деда. Барса продала Неймара еще в прайме, МЮ продал Роналду в прайме, Бавария и Кроос - тут вообще без комментариев. Реал отпустил Макелеле, который тоже был в огне, а еще Роналду, который сделал хет-трик на ЧМ и выиграл с Реалом ЛЧ. Все топ-клубы точно хотя бы раз отпускали топ-футболиста в стан другого топ-клуба. Олисе прекрасен, но он пока не Роналду, Кроос, Неймар и даже не Макелеле. За 150 млн его бы точно отпустили, а у Переса есть такие деньги
Бавария и Кросс прямо в яблочко, представляю как у Баварии горело, когда Кросс феноменально дирижировал игрой Реала на протяжении многих лет.
ОтветЛи Ск
Очень странные комментарии от этого деда. Барса продала Неймара еще в прайме, МЮ продал Роналду в прайме, Бавария и Кроос - тут вообще без комментариев. Реал отпустил Макелеле, который тоже был в огне, а еще Роналду, который сделал хет-трик на ЧМ и выиграл с Реалом ЛЧ. Все топ-клубы точно хотя бы раз отпускали топ-футболиста в стан другого топ-клуба. Олисе прекрасен, но он пока не Роналду, Кроос, Неймар и даже не Макелеле. За 150 млн его бы точно отпустили, а у Переса есть такие деньги
За 150 его точно бы не отпустили. Посмотри на рынок в это ТО и кого за эти 150млн покупают. Объективно Реалу пришлось бы бить трансферный рекорд ПСЖ, чтобы эта продажа имела хоть какой-то смысл для Баварии
А с генеральным секретарём ЦК КПК?
Разве что с Палпатином, но его убили давным-давно в далекой-далекой Галактике
Старый уголовник Ули до сих пор кланяется Флорентино за Роббена))
Да не говори , Ули. Я тоже ржал до упаду
А с императором палпатином?
Хенесс: У императора Китая мало денег для Олисе, поэтому жду звонка от падишаха из Ирана
- ало, привет, не могу сейчас говорить, но Олисе не продается
- но ты же сам мне позвонил
- все давай пока
ОтветMoby25
- ало, привет, не могу сейчас говорить, но Олисе не продается - но ты же сам мне позвонил - все давай пока
К чему это? 🤔
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