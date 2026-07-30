Хенесс об Олисе и «Реале»: «Я смеялся до упаду! «Бавария» даже с императором Китая не стала бы говорить»

Хенесс об Олисе и «Реале»: смеялся до упаду.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что его рассмешили новости о возможном переходе Майкла Олисе в «Реал».

Ранее сообщалось , что вингер сборной Франции интересен «Реалу » и «ПСЖ ». Контракт Олисе с «Баварией» действует до 2029 года.

«Здесь нечего опасаться! Я смеялся до упаду.

Я посмотрел, сколько ему осталось по контракту – еще три года. Для меня это вообще не проблема.

Сейчас мы не стали бы говорить даже с императором Китая», – сказал Хенесс.