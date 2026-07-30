Хенесс об Олисе и «Реале»: «Я смеялся до упаду! «Бавария» даже с императором Китая не стала бы говорить»
Хенесс об Олисе и «Реале»: смеялся до упаду.
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что его рассмешили новости о возможном переходе Майкла Олисе в «Реал».
Ранее сообщалось, что вингер сборной Франции интересен «Реалу» и «ПСЖ». Контракт Олисе с «Баварией» действует до 2029 года.
«Здесь нечего опасаться! Я смеялся до упаду.
Я посмотрел, сколько ему осталось по контракту – еще три года. Для меня это вообще не проблема.
Сейчас мы не стали бы говорить даже с императором Китая», – сказал Хенесс.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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