  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Реалу» интересен лучший бомбардир «Леванте» и лучший молодой игрок сезона Ла Лиги Эспи. Отступные – 25 млн евро

0
«Реалу» интересен лучший бомбардир «Леванте» и лучший молодой игрок сезона Ла Лиги Эспи. Отступные – 25 млн евро
«Реал» может купить Эспи.

«Реал Мадрид» заинтересован в приобретении лучшего молодого игрока прошлого сезона Ла Лиги.

По информации COPE, столичный клуб изучает возможность покупки Карлоса Эспи.

«Леванте» не хочет предоставлять скидку на своего лучшего бомбардира и указывает на отступные в размере 25 млн евро.

Также на 21-летнего испанца претендовал «Брайтон». Эспи предпочитает остаться в Ла Лиге.

В прошлом сезоне Карлос забил 11 голов в 25 матчах чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?17180 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
logoКарлос Эспи
logoЛеванте
logoЛа Лига
logoвозможные трансферы
logoРеал Мадрид
logoденьги
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Романо написал что активировали клаусуру
Даа, продать Гонсало Гарсию за 42 млн, оставив себе 30% прав, а спустя несколько часов взять за 25 млн лучшего молодого игрока Ла Лиги прошлого сезона - Перес вообще не разучился в это
А сам Эспи при своих почти двух метрах роста как запасной центрфорвард под Моуринью выглядит очень хорошо
ОтветАлександр Бялт
Романо написал что активировали клаусуру Даа, продать Гонсало Гарсию за 42 млн, оставив себе 30% прав, а спустя несколько часов взять за 25 млн лучшего молодого игрока Ла Лиги прошлого сезона - Перес вообще не разучился в это А сам Эспи при своих почти двух метрах роста как запасной центрфорвард под Моуринью выглядит очень хорошо
А мне жаль, что Гарсию продают, надеюсь он проявит себя в Фулхэме и вернется обратно в Реал🙏 но такой 2-х метровый игрок атаки просто необходим, Хоселу ушел и стали видны проблемы
ОтветУгараю_с_вас
А мне жаль, что Гарсию продают, надеюсь он проявит себя в Фулхэме и вернется обратно в Реал🙏 но такой 2-х метровый игрок атаки просто необходим, Хоселу ушел и стали видны проблемы
Ну, Гарсия не заслуживает заседать на лавке, он очень добротный нап. К тому же они с этим Эспи очень разные, Гонсало всё же сильно про другое. А Мадриду нужен классический столб в обойму, это да.
Давно пора купить глыбу. Хоселу в свое время отлично помогал в штрафной. Будет кому центральных защитников на себя брать.
Ответf0rmoceft
Давно пора купить глыбу. Хоселу в свое время отлично помогал в штрафной. Будет кому центральных защитников на себя брать.
Могли бы Роналду для прикола на эту роль подписать)
Я бы вообще не удивился, если бы он мячей 20 в ЛаЛиге заковырял.
Особенно без Бруно.
Но личные обиды Переса выше, даже если бы португос согласился на роль баночника для завершения карьеры.
ОтветOla BP
Могли бы Роналду для прикола на эту роль подписать) Я бы вообще не удивился, если бы он мячей 20 в ЛаЛиге заковырял. Особенно без Бруно. Но личные обиды Переса выше, даже если бы португос согласился на роль баночника для завершения карьеры.
По сравнению с тем, что он получает в Аравии, зп которую ему смогут предложить это пачка сухариков
Игрок хороший и перспективный, на столба выпускать продавливать самое то, а для Реала 25 лямов это как пивка сходить попить...
да завершите уже сделки с родри и еще с одним уентральным защитником а))
Переса на трансферы как Жозе никто не нагибает. А так нап реально нужен уже давно. Против команд, которые защищаются всей командой именно такой игрок и нужен
Хоселу Джуниор. Очень дешево, еще и молод - оптимальная затычка на позицию «столба»
Ну я не знаю, реал на бумаге закрыл вообще все, что только возможно.
Буквально неиронично купили 2 состав, причем абсолютно разных футболистов, с которыми можно играть в любой футбол.

Тут уже сложно провалиться, наверное
ОтветAres
Ну я не знаю, реал на бумаге закрыл вообще все, что только возможно. Буквально неиронично купили 2 состав, причем абсолютно разных футболистов, с которыми можно играть в любой футбол. Тут уже сложно провалиться, наверное
Как раз таки очень легко, очень много разных игроков, сыгранность будет никакущей, вот в следующем сезоне, да
У моура как раз пик на второй сезон и получается, другое дело продержится ли он до следующего сезона
ОтветWh1te
Как раз таки очень легко, очень много разных игроков, сыгранность будет никакущей, вот в следующем сезоне, да У моура как раз пик на второй сезон и получается, другое дело продержится ли он до следующего сезона
Скандалов не будет и будет реальная борьба во всех турнирах до последнего - останется.
Вопрос только в совмещении Вини и Мбаппе. Он как стоял остро так и стоит.
Эспи очень хороший вариант 👍👍👍
О , наконец то им кто то заинтересовался. А то было не понятно, что не так. Почему не пишут про интерес к нему со стороны ни одного клуба
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» запросил 75 млн евро за Родри. «Реал» ведет прямые переговоры с «горожанами» (Патрик Бергер)
«Реал» хочет подписать Диоманде к субботе – до отъезда «Лейпцига» на сбор в Австрию. Клубы снова общались сегодня (Флориан Плеттенберг)
«Реал» предпочел бы продать 50% прав на Гонсало Гарсию за 30 млн евро. «Фулхэм» хочет все 100%
Рекомендуем
Главные новости
Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане: «Не все дозволено, я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты»
Галактионов про 1:2 с «Динамо» Махачкала: «Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову, Вадика пришлось заменить. Дали сопернику сравнять счет на эмоциях»
Игдисамов о стиле: «Сказали, что костюмчик мне идет, я взял на вооружение. Есть шутка: «Зимой и летом одним цветом» – это тренеры и футболисты в клубной экипировке»
Евсеев о лидерстве «Махачкалы» в РПЛ: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Лидеры уходят, а команда остается»
Игроки «Ростова-2» разыграли пенальти в матче Второй лиги Б – Чебураков ассистировал Суанову
Видео
Товарищеские матчи. «Арсенал» против «Жироны», «Реал» сыграл 2:2 с «Фиорентиной», «МЮ» победил «Атлетико», «Ман Сити» уступил «Интеру» по пенальти
Live
У «Динамо» Махачкала 2 волевых победы в 2 турах РПЛ – это лучший старт в истории клуба
«Динамо» играет с «Балтикой» в Калининграде в 2-м туре РПЛ. Тюкавин и Латышонок – в старте
Live
Чемпионат России. «Динамо» против «Балтики», «Локомотив» уступил «Махачкале», ЦСКА сыграл 1:1 с «Крыльями», «Рубин» победил «Акрон»
Live
Руденко сбили перед победным голом «Махачкалы» в ворота «Локо». Карасев не зафиксировал фол, ВАР согласился с арбитром
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков об Инфантино: «Прожженный политик, хитрец, пойдет на все, чтобы сохранить место президента ФИФА. Но УЕФА уже на эти трюки не поддастся, но поменять Джанни непросто»
Хамза удивил не больше всех: разбор игры «Барселоны» против «Бирмингема»
ВидеоСпортс"
Лига PARI. «Сочи» уступил «Ленинградцу», в воскресенье «Урал» сыграет со «СКА Хабаровск», «Нижний Новгород» – с «Шинником»
Митрюшкин травмировался при голе махачкалинского «Динамо» – вратарь столкнулся со своим защитником Морозовым. Антону наложили швы
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстон Динамо»
Мэддисон: «Первый матч «Динамо» в РПЛ был ужасным. Ярослав Гладышев – какой-то кошмар»
Киберспорт
Начо о Кукурелье в «Реале»: «Мегатрансфер. Он обладает идеальными качествами для «Мадрида»
Батраков с ассистом – лучший игрок матча «Махачкала» – «Локомотив» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2. Пиняев – худший с 5.8 балла
У Батракова 1-е результативное действие в сезоне – голевой пас в игре с «Динамо» Махачкала. У хавбека «Локо» было 13+9 в прошлом сезоне РПЛ
Гонду с ассистом – лучший игрок матча ЦСКА – «Крылья Советов» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2