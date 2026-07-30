«Реалу» интересен лучший бомбардир «Леванте» и лучший молодой игрок сезона Ла Лиги Эспи. Отступные – 25 млн евро

«Реал» может купить Эспи.

«Реал Мадрид » заинтересован в приобретении лучшего молодого игрока прошлого сезона Ла Лиги .

По информации COPE, столичный клуб изучает возможность покупки Карлоса Эспи .

«Леванте » не хочет предоставлять скидку на своего лучшего бомбардира и указывает на отступные в размере 25 млн евро.

Также на 21-летнего испанца претендовал «Брайтон». Эспи предпочитает остаться в Ла Лиге.

В прошлом сезоне Карлос забил 11 голов в 25 матчах чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .