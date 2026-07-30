«Реалу» интересен лучший бомбардир «Леванте» и лучший молодой игрок сезона Ла Лиги Эспи. Отступные – 25 млн евро
«Реал» может купить Эспи.
«Реал Мадрид» заинтересован в приобретении лучшего молодого игрока прошлого сезона Ла Лиги.
По информации COPE, столичный клуб изучает возможность покупки Карлоса Эспи.
«Леванте» не хочет предоставлять скидку на своего лучшего бомбардира и указывает на отступные в размере 25 млн евро.
Также на 21-летнего испанца претендовал «Брайтон». Эспи предпочитает остаться в Ла Лиге.
В прошлом сезоне Карлос забил 11 голов в 25 матчах чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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А сам Эспи при своих почти двух метрах роста как запасной центрфорвард под Моуринью выглядит очень хорошо
Я бы вообще не удивился, если бы он мячей 20 в ЛаЛиге заковырял.
Особенно без Бруно.
Но личные обиды Переса выше, даже если бы португос согласился на роль баночника для завершения карьеры.
Буквально неиронично купили 2 состав, причем абсолютно разных футболистов, с которыми можно играть в любой футбол.
Тут уже сложно провалиться, наверное
У моура как раз пик на второй сезон и получается, другое дело продержится ли он до следующего сезона
Вопрос только в совмещении Вини и Мбаппе. Он как стоял остро так и стоит.