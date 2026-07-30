«Интер» подписал Стоунза как свободного агента. Контракт – до лета 2028-го

Джон Стоунз пополнил состав «Интера ».

«Нерадзурри» объявили о подписании 32-летнего защитника сборной Англии в качестве свободного агента. Контракт с экс-футболистом «Манчестер Сити » рассчитан до середины 2028 года.

Англичанин впервые будет выступать за пределами родной страны. В прошлом сезоне он провел 9 игр в АПЛ , а также сыграл в 5 матчах на ЧМ-2026. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: inter.it