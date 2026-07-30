«Интер» подписал Стоунза как свободного агента. Контракт – до лета 2028-го
Джон Стоунз пополнил состав «Интера».
«Нерадзурри» объявили о подписании 32-летнего защитника сборной Англии в качестве свободного агента. Контракт с экс-футболистом «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2028 года.
Англичанин впервые будет выступать за пределами родной страны. В прошлом сезоне он провел 9 игр в АПЛ, а также сыграл в 5 матчах на ЧМ-2026. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: inter.it
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интера»
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Первым был Джерри Хитченс, который за сезон 61/62 в "нерадзурри" забил 17 голов в серии А.
Вторым был великий и ужасный питбулище Пол Инс,который вкатывался тяжело в сильнейшую Лигу Европы, но во втором сезоне был уже пожалуй одним из лучших игроков серии А.
Ну и конечно не забываем Эшли Янга, которого подписали в 35 лет в Интер и который там точно обедню не испортил, став чемпионом Италии и забив пару потрясающих по красоте голов.
А так - да - для Италии - вообще начинающий футболист.
Лет через пять ещё за Милан попылит.