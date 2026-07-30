  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Интер» подписал Стоунза как свободного агента. Контракт – до лета 2028-го

Фото
0
«Интер» подписал Стоунза как свободного агента. Контракт – до лета 2028-го

Джон Стоунз пополнил состав «Интера».

«Нерадзурри» объявили о подписании 32-летнего защитника сборной Англии в качестве свободного агента. Контракт с экс-футболистом «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2028 года.

Англичанин впервые будет выступать за пределами родной страны. В прошлом сезоне он провел 9 игр в АПЛ, а также сыграл в 5 матчах на ЧМ-2026. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: inter.it

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?17579 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интера»
logoДжон Стоунз
logoМанчестер Сити
logoИнтер
logoтрансферы
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Для Италии он вообще юнец
На вырост взяли
"Интер" подписал контракт с камнями.
Классное подписание. Англичане кстати всегда качественно играли в Интере.
Первым был Джерри Хитченс, который за сезон 61/62 в "нерадзурри" забил 17 голов в серии А.
Вторым был великий и ужасный питбулище Пол Инс,который вкатывался тяжело в сильнейшую Лигу Европы, но во втором сезоне был уже пожалуй одним из лучших игроков серии А.
Ну и конечно не забываем Эшли Янга, которого подписали в 35 лет в Интер и который там точно обедню не испортил, став чемпионом Италии и забив пару потрясающих по красоте голов.
Ответvaslover
Классное подписание. Англичане кстати всегда качественно играли в Интере. Первым был Джерри Хитченс, который за сезон 61/62 в "нерадзурри" забил 17 голов в серии А. Вторым был великий и ужасный питбулище Пол Инс,который вкатывался тяжело в сильнейшую Лигу Европы, но во втором сезоне был уже пожалуй одним из лучших игроков серии А. Ну и конечно не забываем Эшли Янга, которого подписали в 35 лет в Интер и который там точно обедню не испортил, став чемпионом Италии и забив пару потрясающих по красоте голов.
Ну формально Джон Чарльз конечно был валлиец, но можно и его упомянуть.
Чемпионский МС Гвардиолы уходит в историю...
ОтветМихаил Зюбин
Чемпионский МС Гвардиолы уходит в историю...
В Италию
Почему-то не удивлен, что именно Интер его подписал
Топ трансфер , да ещё и свободным агентом !!! Связка аканджи стоунз снова в месте 👌
Четкая сделка
Не всех *Неудержимых* у Челси получилось собрать...
А так - да - для Италии - вообще начинающий футболист.
Лет через пять ещё за Милан попылит.
Для Интера он ещё юноша, в нерадзурри его пик придёт к 35 годам
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Cтоунз прилетел в Милан для завершения перехода в «Интер»
Видео
Стоунз прилетит в Милан в четверг и подпишет контракт с «Интером»
Рекомендуем
Главные новости
Судья Эрнандес о видео ТВ «Реала»: «Больно, когда ставят под сомнение честность судей. Арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры»
«Динамо» играет с «Балтикой» в Калининграде в 2-м туре РПЛ – 0:1. Титков забил на 57-й
Live
«Угроза выхода сборных из турниров стала необходимостью. Мы должны уйти от культуры страха и политических игр». Глава Норвежской ассоциации о проекте ФИФА
Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане: «Не все дозволено, я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты»
Галактионов про 1:2 с «Динамо» Махачкала: «Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову, Вадика пришлось заменить. Дали сопернику сравнять счет на эмоциях»
Игдисамов о стиле: «Сказали, что костюмчик мне идет, я взял на вооружение. Есть шутка: «Зимой и летом одним цветом» – это тренеры и футболисты в клубной экипировке»
Евсеев о лидерстве «Махачкалы» в РПЛ: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Лидеры уходят, а команда остается»
Игроки «Ростова-2» разыграли пенальти в матче Второй лиги Б – Чебураков ассистировал Суанову
Видео
Товарищеские матчи. «Арсенал» против «Жироны», «Реал» сыграл 2:2 с «Фиорентиной», «МЮ» победил «Атлетико», «Ман Сити» уступил «Интеру» по пенальти
Live
У «Динамо» Махачкала 2 волевых победы в 2 турах РПЛ – это лучший старт в истории клуба
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас призвал Инфантино покинуть пост главы ФИФА: «Мировому футболу необходимо новое руководство. Проблема в модели управления, которая концентрирует власть в одних руках»
Евсеев о 2:1 с «Локо»: «Махачкала» была намного ближе к победе. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают»
«Балтика» объявила о переходе Муйоколо из «Гренобля». Контракт защитника – до 2030-го
Фото
Гаджиев о 2:1: «У «Махачкалы», в отличие от «Локомотива», была команда. Мы не ждали лидерства в РПЛ после двух матчей»
Президент «Баварии» от отказе ФИФА продавать часть прав на ЧМ: «К счастью, это шоу ужасов быстро закончилось. Если внешние инвесторы получат право голоса, основы футбола будут под угрозой»
Колосков об Инфантино: «Прожженный политик, хитрец, пойдет на все, чтобы сохранить место президента ФИФА. Но УЕФА уже на эти трюки не поддастся, но поменять Джанни непросто»
Хамза удивил не больше всех: разбор игры «Барселоны» против «Бирмингема»
ВидеоСпортс"
Лига PARI. «Сочи» уступил «Ленинградцу», в воскресенье «Урал» сыграет со «СКА Хабаровск», «Нижний Новгород» – с «Шинником»
Митрюшкин травмировался при голе махачкалинского «Динамо» – вратарь столкнулся со своим защитником Морозовым. Антону наложили швы
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Филадельфии», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстон Динамо»