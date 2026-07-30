У УЕФА готова концепция своего ЧМ – Глобальной лиги наций на 56 команд. Ее разработали в 2017-м

У европейских футбольных руководителей уже есть планы, которые могут быть использованы для запуска собственной версии чемпионата мира.
Такая возможность появилась на фоне готовности УЕФА бойкотировать ЧМ из-за желания ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций уже разработал формат Глобальной лиги наций – с финальными турнирами на восемь команд, которым предшествуют региональные отборочные этапы.
Изначально УЕФА задумал проводить подобные финальные этапы в нечетные годы, когда нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Планы были созданы в 2017 году, но так и не были реализованы из-за того, что президент ФИФА Джанни Инфантино настаивал на запуске расширенного клубного ЧМ.
Концепция предусматривала проведение не одного финального турнира, а семи. Каждый из них включал бы восемь команд в разных дивизионах в соответствии с рейтингом. Это были бы мини-чемпионаты мира, проводимые в разных странах и стартующие сразу с четвертьфиналов. В каждом дивизионе было бы по три европейские команды, две южноамериканские, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. От Конфедерации футбола Океании была бы только одна сборная – в четвертом по рейтингу дивизионе.
Формат Лиги наций, который в итоге был введен только в Европе в 2018 году, должен был использоваться в качестве отборочного пути в зоне УЕФА.
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Комментарии
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«Шо то **, шо это . Вот это обе ***** такие, шо я, б, е её маму в рот».
Нормальный мужской футбол нужен. Без розовых бутс. Без слёз. Без правил Винисиуса. Без ФФП. С тремя легами максимум в составе, а то смотришь на английскую команду, а там 2 англичанина. Без ватоката. Без читерских пенок. Без ЛЧ с 6 командами от одной страны, максимум 3 и то чтоб 2 и 3 квалификацию проходили. Чтоб нормальный состав Лиги Европы был, а не отбросы как сейчас. И чтоб призовые были сопоставимые. А не как сейчас когда за выход в ЛЧ получают больше чем за победу в ЛЕ. Да много еще чего менять надо. Эти две конторы изгадили то, что так нравилось болельщикам. То что мы так с нетерпением ждали - матчи, ЧМ, Евро, сейчас превратили в конвейер по выдойке бабла
В итоге если Англия поставила в европу 8 команд, но провалила еврокубки, и заняла 4 место условно, то полуачет как за 4 место на след сезон.
Представляю как разочарованы любители розовых пони, которые думали что УЕФА это какие-то борцы со злым Инфантино, а не взвились потому что давно хотели перехватить власть.
Никому нафиг не нужны убыточные ЧМ