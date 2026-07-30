У УЕФА готова концепция своего ЧМ – Глобальной лиги наций на 56 команд. Ее разработали в 2017-м

УЕФА могла бы запустить свою версию ЧМ.

У европейских футбольных руководителей уже есть планы, которые могут быть использованы для запуска собственной версии чемпионата мира.

Такая возможность появилась на фоне готовности УЕФА бойкотировать ЧМ из-за желания ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций уже разработал формат Глобальной лиги наций – с финальными турнирами на восемь команд, которым предшествуют региональные отборочные этапы.

Изначально УЕФА задумал проводить подобные финальные этапы в нечетные годы, когда нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Планы были созданы в 2017 году, но так и не были реализованы из-за того, что президент ФИФА Джанни Инфантино настаивал на запуске расширенного клубного ЧМ.

Концепция предусматривала проведение не одного финального турнира, а семи. Каждый из них включал бы восемь команд в разных дивизионах в соответствии с рейтингом. Это были бы мини-чемпионаты мира, проводимые в разных странах и стартующие сразу с четвертьфиналов. В каждом дивизионе было бы по три европейские команды, две южноамериканские, по одной из Африки , Азии и Северной Америки. От Конфедерации футбола Океании была бы только одна сборная – в четвертом по рейтингу дивизионе.

Формат Лиги наций, который в итоге был введен только в Европе в 2018 году, должен был использоваться в качестве отборочного пути в зоне УЕФА.

Продажа ЧМ по частям: план ФИФА с людьми Трампа, Инфантино «подкупает» страны, в УЕФА грозят бойкотом, есть признаки сговора с США

Ультиматум УЕФА для Инфантино: ЧМ без европейцев в случае продажи. Единогласно!

И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам?