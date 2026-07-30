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  4. У УЕФА готова концепция своего ЧМ – Глобальной лиги наций на 56 команд. Ее разработали в 2017-м

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У УЕФА готова концепция своего ЧМ – Глобальной лиги наций на 56 команд. Ее разработали в 2017-м
УЕФА могла бы запустить свою версию ЧМ.

У европейских футбольных руководителей уже есть планы, которые могут быть использованы для запуска собственной версии чемпионата мира.

Такая возможность появилась на фоне готовности УЕФА бойкотировать ЧМ из-за желания ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций уже разработал формат Глобальной лиги наций – с финальными турнирами на восемь команд, которым предшествуют региональные отборочные этапы.

Изначально УЕФА задумал проводить подобные финальные этапы в нечетные годы, когда нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Планы были созданы в 2017 году, но так и не были реализованы из-за того, что президент ФИФА Джанни Инфантино настаивал на запуске расширенного клубного ЧМ.

Концепция предусматривала проведение не одного финального турнира, а семи. Каждый из них включал бы восемь команд в разных дивизионах в соответствии с рейтингом. Это были бы мини-чемпионаты мира, проводимые в разных странах и стартующие сразу с четвертьфиналов. В каждом дивизионе было бы по три европейские команды, две южноамериканские, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. От Конфедерации футбола Океании была бы только одна сборная – в четвертом по рейтингу дивизионе.

Формат Лиги наций, который в итоге был введен только в Европе в 2018 году, должен был использоваться в качестве отборочного пути в зоне УЕФА.

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Ультиматум УЕФА для Инфантино: ЧМ без европейцев в случае продажи. Единогласно!

И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам?

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky News
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Комментарии

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Час от часу не легче
Ответshapor
Час от часу не легче
Главное что бы не было двух разных ЧМ...вот тогда будет "весело"!
Ответshapor
Час от часу не легче
Будет как в боксе. Чемпионы мира по версии .....
Про ФИФА и УЕФА только словами классика:

«Шо то **, шо это . Вот это обе ***** такие, шо я, б, е её маму в рот».
Ответalexander2260678
Про ФИФА и УЕФА только словами классика: «Шо то **, шо это . Вот это обе ***** такие, шо я, б, е её маму в рот».
Это ещë сложнее. Чем плоха была классическая схема - 32 команды, 8 групп, 4 в группе играют по круговой системе, 2 лучшие проходят в 1/8. Идеальный вариант.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Это ещë сложнее. Чем плоха была классическая схема - 32 команды, 8 групп, 4 в группе играют по круговой системе, 2 лучшие проходят в 1/8. Идеальный вариант.
Лучшая схема.
Походу, Испания последний Чемпион Мира)
Футбол по моему надо заново создавать. Что УЕФА, что ФИФА - одна сатана.

Нормальный мужской футбол нужен. Без розовых бутс. Без слёз. Без правил Винисиуса. Без ФФП. С тремя легами максимум в составе, а то смотришь на английскую команду, а там 2 англичанина. Без ватоката. Без читерских пенок. Без ЛЧ с 6 командами от одной страны, максимум 3 и то чтоб 2 и 3 квалификацию проходили. Чтоб нормальный состав Лиги Европы был, а не отбросы как сейчас. И чтоб призовые были сопоставимые. А не как сейчас когда за выход в ЛЧ получают больше чем за победу в ЛЕ. Да много еще чего менять надо. Эти две конторы изгадили то, что так нравилось болельщикам. То что мы так с нетерпением ждали - матчи, ЧМ, Евро, сейчас превратили в конвейер по выдойке бабла
ОтветРафик Маркес
Футбол по моему надо заново создавать. Что УЕФА, что ФИФА - одна сатана. Нормальный мужской футбол нужен. Без розовых бутс. Без слёз. Без правил Винисиуса. Без ФФП. С тремя легами максимум в составе, а то смотришь на английскую команду, а там 2 англичанина. Без ватоката. Без читерских пенок. Без ЛЧ с 6 командами от одной страны, максимум 3 и то чтоб 2 и 3 квалификацию проходили. Чтоб нормальный состав Лиги Европы был, а не отбросы как сейчас. И чтоб призовые были сопоставимые. А не как сейчас когда за выход в ЛЧ получают больше чем за победу в ЛЕ. Да много еще чего менять надо. Эти две конторы изгадили то, что так нравилось болельщикам. То что мы так с нетерпением ждали - матчи, ЧМ, Евро, сейчас превратили в конвейер по выдойке бабла
Достаточно отдавать места за 1 сезон в еврокубках. Как наиграли за сезон все команды из одн страны, так и получат на след. Без учета прошлых заслуг. Только за предыдущий сезон.
В итоге если Англия поставила в европу 8 команд, но провалила еврокубки, и заняла 4 место условно, то полуачет как за 4 место на след сезон.
ОтветРафик Маркес
Футбол по моему надо заново создавать. Что УЕФА, что ФИФА - одна сатана. Нормальный мужской футбол нужен. Без розовых бутс. Без слёз. Без правил Винисиуса. Без ФФП. С тремя легами максимум в составе, а то смотришь на английскую команду, а там 2 англичанина. Без ватоката. Без читерских пенок. Без ЛЧ с 6 командами от одной страны, максимум 3 и то чтоб 2 и 3 квалификацию проходили. Чтоб нормальный состав Лиги Европы был, а не отбросы как сейчас. И чтоб призовые были сопоставимые. А не как сейчас когда за выход в ЛЧ получают больше чем за победу в ЛЕ. Да много еще чего менять надо. Эти две конторы изгадили то, что так нравилось болельщикам. То что мы так с нетерпением ждали - матчи, ЧМ, Евро, сейчас превратили в конвейер по выдойке бабла
Да уж еврокубки жёстко убили, осталось чемпионаты убить, как уже сделали в некоторых лигах поменьше, где сначала играют регулярку, потом команды делятся на 150 групп, каждая из которых за что-то там борется, далее играют плей-офф и кругом мегаинтрига и все матчи невероятно интересные(нет).
Чем уефа отличается от фифа? Такие же говноеды, которые хотят чтобы бабки из кормушки через них шли. Про футбол там никто не думает
ОтветHeadly
Чем уефа отличается от фифа? Такие же говноеды, которые хотят чтобы бабки из кормушки через них шли. Про футбол там никто не думает
Комментарий удален пользователем
ОтветН.Ф.
Комментарий удален пользователем
Это всё сорта говнa
А можно оставить все как было?
Звучит как чушь.
Представляю как разочарованы любители розовых пони, которые думали что УЕФА это какие-то борцы со злым Инфантино, а не взвились потому что давно хотели перехватить власть.
ОтветMontisuma
Звучит как чушь. Представляю как разочарованы любители розовых пони, которые думали что УЕФА это какие-то борцы со злым Инфантино, а не взвились потому что давно хотели перехватить власть.
Это значит, что план у европейских боссов был уже до того, как Инфантино решил продать часть прав. Они использовали его как предлог. 15 миллиардов с последнего ЧМ буквально срывают покровы. Будут глотки грызть за право положить себе в карман основной поток денег в будущем
ОтветMontisuma
Звучит как чушь. Представляю как разочарованы любители розовых пони, которые думали что УЕФА это какие-то борцы со злым Инфантино, а не взвились потому что давно хотели перехватить власть.
Эти любители с тобой в одной комнате? Все понимают, что хочет Уефа. На текущий момент это единственная контора, которая может ограничить бредни Инфантино. И это работает в обе стороны.
Что вы делаете с футболом, черти!? Оставьте его в покое!!! Верните 32 участника, и будет зрелище. Хватит думать как набить свои карманы!!
ОтветСергей Анисимов
Что вы делаете с футболом, черти!? Оставьте его в покое!!! Верните 32 участника, и будет зрелище. Хватит думать как набить свои карманы!!
Спонсоры все решают
Никому нафиг не нужны убыточные ЧМ
А помните как УЕФА скулили на счет Суперлиги?))
ОтветSyndycate
А помните как УЕФА скулили на счет Суперлиги?))
Так в общем то похожая ситуация, снова белые и пушистые затряслись в страхе бабло свое потерять.
ОтветDVS1
Так в общем то похожая ситуация, снова белые и пушистые затряслись в страхе бабло свое потерять.
Так, в общем-то похожая ситуация, снова УЕФА пытается сохранить в футболе хоть что-то человеческое, пока отмороженные деляги распродают всё святое.
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