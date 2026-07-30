Глава FFF Диалло о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Проект вызывает много вопросов, у нас не было никакой информации. Деталей нет, хотя он касается крупнейшего турнира в мире»

Глава FFF о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: тревожно, есть много вопросов.

Президент Футбольной федерации Франции (FFF) Филипп Диалло выразил сомнения по поводу планов ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Это тревожный проект, вызывающий множество вопросов. Мы узнали о нем из прессы, не имея никакой предварительной информации.

Мы не понимаем ни его философии, ни необходимости, ни финансовой структуры, ни источников финансирования.

Этот проект вызывает беспокойство, потому что в нем нет деталей, хотя он касается одного из важнейших активов футбола: чемпионата мира, который является крупнейшим спортивным соревнованием в мире», – заявил Диалло интервью L’Équipe.

Французская федерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Выражаем глубокую озабоченность, такой процесс требует прозрачности. Желаем участвовать в обсуждениях и выражать замечания»