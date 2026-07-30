  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Глава FFF Диалло о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Проект вызывает много вопросов, у нас не было никакой информации. Деталей нет, хотя он касается крупнейшего турнира в мире»

0
Глава FFF Диалло о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Проект вызывает много вопросов, у нас не было никакой информации. Деталей нет, хотя он касается крупнейшего турнира в мире»
Глава FFF о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: тревожно, есть много вопросов.

Президент Футбольной федерации Франции (FFF) Филипп Диалло выразил сомнения по поводу планов ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Это тревожный проект, вызывающий множество вопросов. Мы узнали о нем из прессы, не имея никакой предварительной информации.

Мы не понимаем ни его философии, ни необходимости, ни финансовой структуры, ни источников финансирования.

Этот проект вызывает беспокойство, потому что в нем нет деталей, хотя он касается одного из важнейших активов футбола: чемпионата мира, который является крупнейшим спортивным соревнованием в мире», – заявил Диалло интервью L’Équipe.

Французская федерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Выражаем глубокую озабоченность, такой процесс требует прозрачности. Желаем участвовать в обсуждениях и выражать замечания»

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11692 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
Федерация футбола Франции
Филипп Диалло
logoденьги

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Глава федерации тоже африканец. Остается вместо Макрона кого то, и меняйте название страны
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»
Французская федерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Выражаем глубокую озабоченность, такой процесс требует прозрачности. Желаем участвовать в обсуждениях и выражать замечания»
Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»
Азиатская конфедерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Разочарованы, что с нами не консультировались. Следует дать время и информацию для всесторонней оценки предложения»
Рекомендуем
Главные новости
Алаев о старте сезоне РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. Хороший уровень, динамика и борьба. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
«Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже
Фото
«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше – «Зенит»
«Ростов» обыграл «Родину» в гостях (4:2) и одержал первую победу в сезоне
Чемпионат России. «Ростов» обыграл «Родину», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье
Кравцов может перейти в «Динамо» Загреб. Хавбек ждет визу для завершения трансфера
Товарищеские матчи. «Барселона» в гостях у «Бирмингема», «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Live
«Спартак» предлагает Даку контракт по схеме «3+1». Они еще не договорились («РБ Спорт»)
Реднапп о мигрантах: «Англия переполнена ими. Ко мне приезжали друзья и подумали, будто попали в страну третьего мира. Я живу в Борнмуте, и центр города просто уничтожен»
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото