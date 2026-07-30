  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мовсисян о Москве: «Превышал скорость так, что друг молился, чтобы полиция остановила – но меня отпускали. Проблем с пробками не было – есть полоса для автобусов! Штрафы были большие»

0
Мовсисян о Москве: «Превышал скорость так, что друг молился, чтобы полиция остановила – но меня отпускали. Проблем с пробками не было – есть полоса для автобусов! Штрафы были большие»
Юра Мовсисян: в Москве превышал скорость так, что друг вжимался в кресло.

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о том, как превышал скорость на дорогах Москвы.

– И Москва, и Краснодар – это кошмарный трафик. Вы сами ездили за рулем?

– Да. Москва – это множество машин, но у меня никогда не было проблем с пробками, потому что всегда есть свободная полоса для автобусов. Всегда! Штрафы приходили большие – в этом смысле я помогал экономике России. Собственноручно ее поднимал, ха-ха!

– А сотрудники ДПС часто останавливали?

– О, мне кажется, что я познакомился со всеми полицейскими Москвы! И могу с уверенностью сказать: все они были фанатами «Спартака». Но один раз из-за тонировки меня остановил болельщик ЦСКА. Еще как-то попался фанат «Локомотива». Его пост находился рядом с моим домом, он не любил «Спартак» и сказал мне: «Каждый день буду стоять здесь, и, если ты забьешь нам гол, остановлю!» Так и делал.

А спартаковцы отпускали меня без штрафов – я всегда признавал, что виноват, а они просто улыбались. В этом и прелесть игры за такой великий клуб. Каждый раз я понимал, почему они меня останавливали, и даже не сопротивлялся. Ну да, немного превысил...

Со мной всегда ездил мой друг Филипп. Иногда я превышал скорость так, что он буквально вжимался в кресло и молился, чтобы полиция остановила машину и сделала что-то со мной. Но меня отпускали, – сказал Мовсисян.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11902 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮра Мовсисян
logoСпартак
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoЦСКА
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Нарушал правила, плевал на безопасность окружающих, кичится тем фактом, что "бабки не проблема, так что могу легко платить штрафы" - и выдает все это не с позором, а с позиции гордости.

Просто "сказочный Д".
ОтветPasta
Нарушал правила, плевал на безопасность окружающих, кичится тем фактом, что "бабки не проблема, так что могу легко платить штрафы" - и выдает все это не с позором, а с позиции гордости. Просто "сказочный Д".
Комментарий скрыт
ОтветРостовский
Комментарий скрыт
Ты ошибаешься. Огромное количество людей вокруг - нормальные, интеллигентные, воспитанные люди, которым не наплевать на окружающих. Более того, таких людей большинство, даже среди богатых людей...
Один носится по выделенной, потому что хочет. И даже гордится этим. А другие его не штрафуют, потому что болеют за Спартак. Какое-то комбо тотальных дегроидов)
ОтветMstAndreev
Один носится по выделенной, потому что хочет. И даже гордится этим. А другие его не штрафуют, потому что болеют за Спартак. Какое-то комбо тотальных дегроидов)
Так и живем 🤷‍♂️
ОтветMstAndreev
Один носится по выделенной, потому что хочет. И даже гордится этим. А другие его не штрафуют, потому что болеют за Спартак. Какое-то комбо тотальных дегроидов)
Они находят друг друга по паролю’ Спартак)
ОтветVlad Alexandrov_1116656480
Конченый
Интересно, написал ли он в своей детской книге о необходимости соблюдать ПДД
ОтветVlad Alexandrov_1116656480
Конченый
Тут же беда не только в нём, но и в наших гаишниках. Если бы они его просто так не отпускали, он бы наверняка до лишения прав докатался бы.
Трансфер в клуб Диогу Жоты пока не оформил, но судя по задору его рассказов, потенциал чувствуется
ОтветMark Anisimov
Трансфер в клуб Диогу Жоты пока не оформил, но судя по задору его рассказов, потенциал чувствуется
Тут клуб Мандрыкина больше подходит
ОтветMark Anisimov
Трансфер в клуб Диогу Жоты пока не оформил, но судя по задору его рассказов, потенциал чувствуется
Комментарий скрыт
Вот поэтому штрафы должны быть в % от ЗП, как в Финляндии. Кратно возрастающие при регулярности.
ОтветdmitryGoose
Вот поэтому штрафы должны быть в % от ЗП, как в Финляндии. Кратно возрастающие при регулярности.
Комментарий скрыт
ОтветГамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Да, здесь даже не могу представить, как мотивировать гаишников, кроме как «долей» от крупного штрафа 🤭
Ну ладно пр молодости бывает, но тебе много лет, промолчи, а нет надо показать сущность
ОтветTimur831
Ну ладно пр молодости бывает, но тебе много лет, промолчи, а нет надо показать сущность
Комментарий скрыт
ОтветTimur831
Ну ладно пр молодости бывает, но тебе много лет, промолчи, а нет надо показать сущность
Такого даже по молодости не должно быть. То, что он с таким вождением никого не убил - лишь везение.
Впечатление что он этим гордится. А на безопасность людей вокруг ему насрать.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Впечатление что он этим гордится. А на безопасность людей вокруг ему насрать.
Так в этом же суть и смысл существования любого куска говнеца - срать на окружающих. Судя по тексту юра это оно и есть и даже не скрывается.
Долго этот недалекий еще будет в ленте ?
Хер бы с ним, люди могли пострадать… болван
Получив деньги в Спартаке бросил играть через год. У меня товарищ работал в Сохо, рассказывал что Юра постоянно там тусовался и любил снег употреблять
Ответa-fon
Получив деньги в Спартаке бросил играть через год. У меня товарищ работал в Сохо, рассказывал что Юра постоянно там тусовался и любил снег употреблять
на пару с Еременко =))) да все кто при бабле сидели на снегу
ОтветDevileye636
на пару с Еременко =))) да все кто при бабле сидели на снегу
Ю и К сидели на трубе...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мовсисян об обсуждении с Обамой геноцида армян: «Я должен был воспользоваться возможностью, о последствиях не думал. Что они могут сделать? Выкинуть меня из Белого дома? Убить?»
Юра Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита» – он в космосе, его нельзя разглядеть. Даже если он проиграет каждый матч в 5 сезонах подряд, останется величайшим клубом»
Мовсисян о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Семья будет обеспечена на долгие годы. Я бы поступил так же»
Рекомендуем
Главные новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника