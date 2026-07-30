Мовсисян о Москве: «Превышал скорость так, что друг молился, чтобы полиция остановила – но меня отпускали. Проблем с пробками не было – есть полоса для автобусов! Штрафы были большие»

Юра Мовсисян: в Москве превышал скорость так, что друг вжимался в кресло.

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о том, как превышал скорость на дорогах Москвы.

– И Москва, и Краснодар – это кошмарный трафик. Вы сами ездили за рулем?

– Да. Москва – это множество машин, но у меня никогда не было проблем с пробками, потому что всегда есть свободная полоса для автобусов. Всегда! Штрафы приходили большие – в этом смысле я помогал экономике России. Собственноручно ее поднимал, ха-ха!

– А сотрудники ДПС часто останавливали?

– О, мне кажется, что я познакомился со всеми полицейскими Москвы! И могу с уверенностью сказать: все они были фанатами «Спартака». Но один раз из-за тонировки меня остановил болельщик ЦСКА. Еще как-то попался фанат «Локомотива». Его пост находился рядом с моим домом, он не любил «Спартак» и сказал мне: «Каждый день буду стоять здесь, и, если ты забьешь нам гол, остановлю!» Так и делал.

А спартаковцы отпускали меня без штрафов – я всегда признавал, что виноват, а они просто улыбались. В этом и прелесть игры за такой великий клуб. Каждый раз я понимал, почему они меня останавливали, и даже не сопротивлялся. Ну да, немного превысил...

Со мной всегда ездил мой друг Филипп. Иногда я превышал скорость так, что он буквально вжимался в кресло и молился, чтобы полиция остановила машину и сделала что-то со мной. Но меня отпускали, – сказал Мовсисян.