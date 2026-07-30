«Реал» сообщил о прибытии Думфриса сгенерированным ИИ роликом. 30-летнего защитника купили у «Интера» в начале июля

«Реал» представил Думфриса созданным ИИ роликом.

«Реал » сообщил о прибытии Дензела Думфриса полностью сгенерированным нейросетями роликом.

В начале июля мадридцы объявили о трансфере 30-летнего защитника из «Интера».

Теперь же нидерландец присоединился к новой команде после участия в чемпионате мира.

«Сливочные» выложили ИИ-ролик с подписью: «Думфрис здесь».

В видео показаны болельщики на стадионе, ожидающие выход новичка. Все люди на трибунах и сам футболист созданы с помощью нейросети.