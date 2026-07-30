«Реал» сообщил о прибытии Думфриса сгенерированным ИИ роликом. 30-летнего защитника купили у «Интера» в начале июля
«Реал» представил Думфриса созданным ИИ роликом.
«Реал» сообщил о прибытии Дензела Думфриса полностью сгенерированным нейросетями роликом.
В начале июля мадридцы объявили о трансфере 30-летнего защитника из «Интера».
Теперь же нидерландец присоединился к новой команде после участия в чемпионате мира.
«Сливочные» выложили ИИ-ролик с подписью: «Думфрис здесь».
В видео показаны болельщики на стадионе, ожидающие выход новичка. Все люди на трибунах и сам футболист созданы с помощью нейросети.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
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