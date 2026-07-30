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  4. Барколя не заменит Салаха, отметил Каррагер: «Он играет на другом фланге! У «Ливерпуля» слева могут сыграть Нгумоа, Гакпо и Виртц, а справа – никто»

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Барколя не заменит Салаха, отметил Каррагер: «Он играет на другом фланге! У «Ливерпуля» слева могут сыграть Нгумоа, Гакпо и Виртц, а справа – никто»
Джейми Каррагер: у «Ливерпуля» нет никого, кто может сыграть справа.

Джейми Каррагер подчеркнул, что Брэдли Барколя не станет заменой Мохамеду Салаху.

«Нет, он играет на другом фланге!

У «Ливерпуля» сейчас три футболиста, которые могут играть слева: Рио Нгумоа, Гакпо и Виртц. И нет никого, кто играет справа», – написал бывший защитник мерсисайдцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Джейми Каррагера
logoБрэдли Барколя
logoПСЖ
logoМохамед Салах
logoлига 1 Франция
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoФлориан Виртц
logoКоди Гакпо

Комментарии

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Слева - Гакпо
Справа - Никто
справа-Фримпонг
ОтветLavinka
справа-Фримпонг
Фрипонг защитник, не убедил ни в атаке, ни в защите. В защите тоже некому играть.
ОтветВася Пупкин
Фрипонг защитник, не убедил ни в атаке, ни в защите. В защите тоже некому играть.
может тогда он полузащитник?)))
Ну так то Виктор Муньос есть. В случае чего на правом фланге может и Экитике сыграть при Исаке в центре
ОтветАндрей Воробей_1117035669
Ну так то Виктор Муньос есть. В случае чего на правом фланге может и Экитике сыграть при Исаке в центре
Муньос всё что я видел это игрок левого фланга тоже.
Экитике, даже если не брать в расчет то, что ему еще месяцев 6 восстанавливаться до тренировок , он справа и не играл никогда тоже.
ОтветАндрей Воробей_1117035669
Ну так то Виктор Муньос есть. В случае чего на правом фланге может и Экитике сыграть при Исаке в центре
у Экитике тяжелая травма, вернется не раньше января, ну и Экитике вряд ли сможет тянуть роль флангового игрока как это делал Салах к примеру.
Муньос может играть на правом фланге
Олисе же переходит к вам, у него отступные, идиоты весь год кудахтали....
Берите Родриго за 160 лямов
упустили Адейеми который как влитой входил бы на замену Салаху. еще и стоил четверть от цены Барколя. вообще не понятно чем думают в менеджменте у клуба
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