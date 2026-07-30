Барколя не заменит Салаха, отметил Каррагер: «Он играет на другом фланге! У «Ливерпуля» слева могут сыграть Нгумоа, Гакпо и Виртц, а справа – никто»
Джейми Каррагер: у «Ливерпуля» нет никого, кто может сыграть справа.
Джейми Каррагер подчеркнул, что Брэдли Барколя не станет заменой Мохамеду Салаху.
«Нет, он играет на другом фланге!
У «Ливерпуля» сейчас три футболиста, которые могут играть слева: Рио Нгумоа, Гакпо и Виртц. И нет никого, кто играет справа», – написал бывший защитник мерсисайдцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Джейми Каррагера
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Справа - Никто
Экитике, даже если не брать в расчет то, что ему еще месяцев 6 восстанавливаться до тренировок , он справа и не играл никогда тоже.