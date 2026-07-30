  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Адейеми о «Барсе»: «Предчувствую отличный сезон, мы хотим добиться всего. Выиграть ЛЧ – моя мечта, ради этого я работаю каждый день»

0
Адейеми о «Барсе»: «Предчувствую отличный сезон, мы хотим добиться всего. Выиграть ЛЧ – моя мечта, ради этого я работаю каждый день»
Адейеми: предчувствую отличный сезон, выиграть ЛЧ – моя мечта.

Вингер «Барселоны» Карим Адейеми поделился ожиданиями от первого сезона в новом клубе.

– Каковы ваши ожидания от этого сезона?

– У меня такое чувство, что это будет очень хороший сезон, надеюсь, с множеством титулов. Нас ждут великие дела, мы хотим добиться всего, и мы это можем. Именно к этому мы готовимся, выкладываемся на полную каждый день.

– Вы проигрывали в финале Лиге чемпионов. Думаете, вы сможете взять реванш, будучи в «Барселоне»?

–  Конечно, моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я был близок, но, к сожалению, мы проиграли, и это все еще моя мечта. Именно ради этого я работаю каждый день, – заявил экс-игрок «Боруссии» Дортмунд.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11828 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoКарим Адейеми
logoЛа Лига
logoБарселона
logoБоруссия Дортмунд
logoЛига чемпионов УЕФА

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Для этого надо усиливаться как соперники, на одном умении Флика выжимать всё что можно из имеющегося материала - не уедешь.
Кроме Гордона и Адейеми никого больше пока не взяли. Ладно Канселу может возьмут ещё. Но что будет с позицией ЦФ - пока неясно, Хулиана не продают, а на остальных ценник не меньше
ОтветТимур Рашидов
Для этого надо усиливаться как соперники, на одном умении Флика выжимать всё что можно из имеющегося материала - не уедешь. Кроме Гордона и Адейеми никого больше пока не взяли. Ладно Канселу может возьмут ещё. Но что будет с позицией ЦФ - пока неясно, Хулиана не продают, а на остальных ценник не меньше
Ну так и Реал игрок не звёзд мирового уровня) пока он усилился только количественно. У Барсы более сильная и организованная команда и самое главное более сильный главный тренер. А как показал прошедший Чм, то победить может команда, которая не состоит только из звезд
ОтветИван Никулин_1116720319
Ну так и Реал игрок не звёзд мирового уровня) пока он усилился только количественно. У Барсы более сильная и организованная команда и самое главное более сильный главный тренер. А как показал прошедший Чм, то победить может команда, которая не состоит только из звезд
Зачем приплетать футбол сборных, если там игроков покупать нельзя и играют тем что есть по сути? Вообще другая ситуация. У Испании полузащиты хватит на две топ-сборные, вот и весь секрет её доминации в центре поля. У французов нет и близко такой полузащиты, а у портков нет характера и поставленной игры. Вот и всё. А в клубах тренеры могут закупаться под себя и собирать свой состав
Думаю Адейеми и Гордон были решающими винтиками в этой схеме, помешать Барселоне в Лч может только чудо
Ответneuner
Думаю Адейеми и Гордон были решающими винтиками в этой схеме, помешать Барселоне в Лч может только чудо
ПСЖ и Бавария и по составу и по игре смотрятся посильнее
ОтветВладимир Самсонов
ПСЖ и Бавария и по составу и по игре смотрятся посильнее
А Реал Мадрид ? Уж по игрокам точно впереди вселенной .
Всё ждут побед от Барселоны , но это сложно . Я жду красивой игры и много голов . Ну а там что получится то получится !
Карим кстати всегда был лучше в ЛЧ и практически не ломался)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адейеми о конкуренции с Ямалем в «Барсе»: «Я не боюсь ни одного игрока. Получу шанс, если буду выкладываться. Если буду хорошо играть, окажусь в сборной»
Адейеми назвал Флика «главной причиной» перехода в «Барсу»: «Тренер может рассчитывать на то, что я отдам все силы ради него, команды и болельщиков»
Адейеми о «Барселоне»: «Перехожу в лучший клуб мира и постараюсь помочь выиграть ЛЧ и все остальные трофеи»
Рекомендуем
Главные новости
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
«Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника