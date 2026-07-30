Адейеми о «Барсе»: «Предчувствую отличный сезон, мы хотим добиться всего. Выиграть ЛЧ – моя мечта, ради этого я работаю каждый день»

Адейеми: предчувствую отличный сезон, выиграть ЛЧ – моя мечта.

Вингер «Барселоны» Карим Адейеми поделился ожиданиями от первого сезона в новом клубе.

– Каковы ваши ожидания от этого сезона?

– У меня такое чувство, что это будет очень хороший сезон, надеюсь, с множеством титулов. Нас ждут великие дела, мы хотим добиться всего, и мы это можем. Именно к этому мы готовимся, выкладываемся на полную каждый день.

– Вы проигрывали в финале Лиге чемпионов. Думаете, вы сможете взять реванш, будучи в «Барселоне»?

– Конечно, моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я был близок, но, к сожалению, мы проиграли, и это все еще моя мечта. Именно ради этого я работаю каждый день, – заявил экс-игрок «Боруссии » Дортмунд.