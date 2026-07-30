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  4. «Бориско выше уровнем, чем Тороп, а Акинфееву 40 лет. Руководство ЦСКА стратегически думает о будущем». Низовцев о трансфере вратаря

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«Бориско выше уровнем, чем Тороп, а Акинфееву 40 лет. Руководство ЦСКА стратегически думает о будущем». Низовцев о трансфере вратаря
Максим Низовцев: Бориско выше уровнем, чем Тороп.

Максим Низовцев прокомментировал переход Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

«В последней игре у Торопа было столько ошибок, Бориско выше уровнем. А что касается Акинфеева, вы сами понимаете, что все будет зависеть от его состояния здоровья. При всем уважении к Игорю – ему 40 лет. Руководство ЦСКА стратегически думает о будущем.

А Бориско находится в расширенном списке кандидатов в сборную, поэтому позиция ЦСКА мне понятна», – сказал бывший полузащитник «Балтики».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoБалтика
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМаксим Бориско
logoЧемпионат.com
Максим Низовцев
logoВладислав Тороп

Комментарии

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Акинфеев как и Нойер и Рональду ещё и на ЧМ 2030 поедут
ОтветРуслан Хайбулов
Акинфеев как и Нойер и Рональду ещё и на ЧМ 2030 поедут
Со своей ногой!
Да мне кажется это самый адекватный трансфер за последние года🔴🔵
Тороп вроде и на выходах играет не плохо и за мячами ныряет, но как только от него требуется принять какое то быстрое решение, даже без сопротивления со стороны противника- всё, он впадает в какой ступор, а если ещё и надо сыграть ногами, то можно ждать чего угодно, отсюда неуверенность и не доверие на 100% от руководства ЦСКА.
Бориску на царство? Запускайте!
Тороп дырка , его продают
Акинфеев будет основным , бориско вместо торопа
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