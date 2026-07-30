«Бориско выше уровнем, чем Тороп, а Акинфееву 40 лет. Руководство ЦСКА стратегически думает о будущем». Низовцев о трансфере вратаря

Максим Низовцев: Бориско выше уровнем, чем Тороп.

Максим Низовцев прокомментировал переход Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

«В последней игре у Торопа было столько ошибок, Бориско выше уровнем. А что касается Акинфеева , вы сами понимаете, что все будет зависеть от его состояния здоровья. При всем уважении к Игорю – ему 40 лет. Руководство ЦСКА стратегически думает о будущем.

А Бориско находится в расширенном списке кандидатов в сборную, поэтому позиция ЦСКА мне понятна», – сказал бывший полузащитник «Балтики».