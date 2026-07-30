  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Ман Сити» рассматривает Рульи в роли запасного вратаря вместо Траффорда. 34-летний игрок «Марселя» заинтересован в переходе

0
«Ман Сити» рассматривает Рульи в роли запасного вратаря вместо Траффорда. 34-летний игрок «Марселя» заинтересован в переходе
«Манчестер Сити» рассматривает подписание Рульи.

«Манчестер Сити» хочет видеть Херонимо Рульи в качестве запасного вратаря вместо Джеймса Траффорда, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 23-летний англичанин близок к трансферу в «Лидс».

Аргентинский вратарь заинтересован в переходе. «Марсель», за который он выступает, в курсе интереса. «Горожане» следят за ситуацией.

Рульи провел 29 матчей в прошлом сезоне Лиги 1. Ранее он уже был игроком «Сити» с 2016 по 2017 год.

Подробная статистика 34-летнего голкипера доступна по ссылке.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11973 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМанчестер Сити
logoДжеймс Траффорд
logoпремьер-лига Англия
logoХеронимо Рульи
logoМарсель
Фабрицио Романо
logoвозможные трансферы

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Возвращение в клуб в котором он не играл , что бы снова не играть.
ОтветWESTERN-
Возвращение в клуб в котором он не играл , что бы снова не играть.
Сильный коммент
ОтветWESTERN-
Возвращение в клуб в котором он не играл , что бы снова не играть.
вторым вратарем то будет играть. кубки же есть. в прошлый раз его выкупили и оставили на 2 года в аренде в сосьедаде. он в сити никогда и не был, только принадлежал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» продаст Траффорда «Лидсу» за 40 млн фунтов и бонусы
Траффорд готов уйти из «Ман Сити», чтобы играть регулярно. Вратарь интересен «Брайтону» (Флориан Плеттенберг)
Рекомендуем
Главные новости
Футбольная ассоциация Чехии публично отказалась поддержать план ФИФА по продаже прав на ЧМ. Ранее глава ассоциации «видел пользу» от такого сотрудничества
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника