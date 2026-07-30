«Ман Сити» рассматривает Рульи в роли запасного вратаря вместо Траффорда. 34-летний игрок «Марселя» заинтересован в переходе

«Манчестер Сити» рассматривает подписание Рульи.

«Манчестер Сити » хочет видеть Херонимо Рульи в качестве запасного вратаря вместо Джеймса Траффорда , пишет инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее сообщалось , что 23-летний англичанин близок к трансферу в «Лидс».

Аргентинский вратарь заинтересован в переходе. «Марсель », за который он выступает, в курсе интереса. «Горожане» следят за ситуацией.

Рульи провел 29 матчей в прошлом сезоне Лиги 1. Ранее он уже был игроком «Сити» с 2016 по 2017 год.

Подробная статистика 34-летнего голкипера доступна по ссылке .