«Ман Сити» рассматривает Рульи в роли запасного вратаря вместо Траффорда. 34-летний игрок «Марселя» заинтересован в переходе
«Манчестер Сити» рассматривает подписание Рульи.
«Манчестер Сити» хочет видеть Херонимо Рульи в качестве запасного вратаря вместо Джеймса Траффорда, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что 23-летний англичанин близок к трансферу в «Лидс».
Аргентинский вратарь заинтересован в переходе. «Марсель», за который он выступает, в курсе интереса. «Горожане» следят за ситуацией.
Рульи провел 29 матчей в прошлом сезоне Лиги 1. Ранее он уже был игроком «Сити» с 2016 по 2017 год.
Подробная статистика 34-летнего голкипера доступна по ссылке.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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