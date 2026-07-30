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«Париж» выкупил у «Бернли» вингера Колиошо за 10-15 млн евро

Лука Колиошо продолжит выступать за «Париж» на постоянной основе после окончания аренды.

Французский клуб объявил о выкупе вингера у «Бернли». Контракт с ним заключен на период до лета 2031 года.

По данным L’Equipe, за 21-летнего футболиста, дебютировавшего в составе сборной Италии в июне, парижане заплатили от 10 до 15 млн евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Колиошо провел 16 игр в Лиге 1 и забил 3 гола. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: parisfc.fr

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Парижа»
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