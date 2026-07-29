Стрепетов о Соболеве: «Пора остановить негатив в его адрес. Он выдержал мощную отрицательную волну – не каждый сможет»

Стрепетов о Соболеве: пора остановить негатив.

Алексей Стрепетов отметил психологическую устойчивость Александра Соболева .

«К Соболеву были претензии, но сейчас уже о нем говорят много лестных слов. Он внес серьезный вклад и в предыдущее чемпионство «Зенита». Посмотрим, станет ли Саша лидером команды, а также как его будет использовать тренерский штаб.

Большая заслуга характера Саши, что он выдержал мощную волну негатива. К сожалению, она продолжается и сейчас. Не каждый человек сможет такое выдержать. Пора остановить негатив в его адрес. Хвалю его за стойкость, что он перенес эту отрицательную волну, вышел на определенный уровень.

Если говорить о его поведении в Суперкубке, то ему надо было обращаться не к фанатам «Спартака », а к болельщикам «Зенита». Это было бы очень достойно.

Он не пытается провоцировать, просто это эмоции спортсмена, который хочет добиваться результата. Неверно продолжать негатив в его сторону. Да, есть эмоции, но перед болельщиками он уже извинился», – сказал экс-полузащитник «Зенита ».