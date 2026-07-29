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  4. Стрепетов о Соболеве: «Пора остановить негатив в его адрес. Он выдержал мощную отрицательную волну – не каждый сможет»

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Стрепетов о Соболеве: «Пора остановить негатив в его адрес. Он выдержал мощную отрицательную волну – не каждый сможет»
Стрепетов о Соболеве: пора остановить негатив.

Алексей Стрепетов отметил психологическую устойчивость Александра Соболева.

«К Соболеву были претензии, но сейчас уже о нем говорят много лестных слов. Он внес серьезный вклад и в предыдущее чемпионство «Зенита». Посмотрим, станет ли Саша лидером команды, а также как его будет использовать тренерский штаб.

Большая заслуга характера Саши, что он выдержал мощную волну негатива. К сожалению, она продолжается и сейчас. Не каждый человек сможет такое выдержать. Пора остановить негатив в его адрес. Хвалю его за стойкость, что он перенес эту отрицательную волну, вышел на определенный уровень.

Если говорить о его поведении в Суперкубке, то ему надо было обращаться не к фанатам «Спартака», а к болельщикам «Зенита». Это было бы очень достойно.

Он не пытается провоцировать, просто это эмоции спортсмена, который хочет добиваться результата. Неверно продолжать негатив в его сторону. Да, есть эмоции, но перед болельщиками он уже извинился», – сказал экс-полузащитник «Зенита».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Соболев
Алексей Стрепетов
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoСоветский спорт
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЗенит
logoСпартак

Комментарии

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Именно что он пытается провоцировать. Как вообще этого персонажа можно выгораживать?
ОтветМансур Давлетбаев_1117053691
Именно что он пытается провоцировать. Как вообще этого персонажа можно выгораживать?
Комментарий скрыт
ОтветMCMLIX
Комментарий скрыт
Ты шутишь?
Он не хочет перестать давать поводы его хейтить?
ОтветClerc122
Он не хочет перестать давать поводы его хейтить?
что он сделал конкретно тебе?
Ему самому надо остановиться и повзрослеть что ли.
ОтветТимоха79
Ему самому надо остановиться и повзрослеть что ли.
Комментарий удален модератором
ОтветKonstantin68 eee
Комментарий удален модератором
Вы это кто? Где тут написано про фекалии?)))
Вы свои копрофантазии старайтесь держать при себе.
А Соболеву нужно перестать себя вести как 15 летний подросток и я не про матч на суперкубок, а в общем по его манере поведения, тогда и негатива к нему станет меньше.
Дельфин ваш, вот и целуйте его взасос, если не брезгуете. Нечего других агентировать. Все, кроме вас, видят, какая это мерзость.
Конечно извинится , когда его в подъезде об этом попросят ))) Как Баринов в самолете лепетал )))
ОтветВалерий Глубокий
Конечно извинится , когда его в подъезде об этом попросят ))) Как Баринов в самолете лепетал )))
Странно, что тебя заминусовали
ОтветВалерий Глубокий
Конечно извинится , когда его в подъезде об этом попросят ))) Как Баринов в самолете лепетал )))
Тебя электричеством по рецепту Остапа Ибрагимовича лечить нужно, уголовник.
Комментарий удален модератором
ОтветЮлий Нейман
Комментарий удален модератором
Один ты в белой смирительной рубашке с голой жопой на ветру...
ОтветKonstantin68 eee
Один ты в белой смирительной рубашке с голой жопой на ветру...
говна что-ли объелся придурок...
С чего это пора остановить?? 1 сезон пусть для начала стабильно проведет и много забьет а там посмотрим
Посмотрите на Дзюбу . Ну что это тот Дзюба лет 5 назад . Нет . Жизнь его опустила на свое место . Теперь он никто и звать его никак . Вот теперь Соболек решил превзойти Дзюбу во всем и в дури тоже . Дерзай дебил . Тебя ждёт погор и одиночество .
ОтветОлег Кор
Посмотрите на Дзюбу . Ну что это тот Дзюба лет 5 назад . Нет . Жизнь его опустила на свое место . Теперь он никто и звать его никак . Вот теперь Соболек решил превзойти Дзюбу во всем и в дури тоже . Дерзай дебил . Тебя ждёт погор и одиночество .
Ну тут ты не прав, Дзюбу не навидели, но он при голах Спартаку эмоций не показывал
Не будет никакой остановки негатива.
Таких надо давить.
Ему надо меняться в корне в своём поведении. Тот же Дзюба, как бы его ненавидили болельщики спартака при забито им голе Спартаку никогда не показывал свои эмоции
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