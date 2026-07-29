Бальде о «Барсе»: «Собираюсь остаться здесь еще на много лет. Это мой дом, мне нигде не будет лучше»
Бальде о будущем: не хочу уходить, собираюсь остаться еще на много лет.
Защитник «Барселоны» Алекс Бальде заявил, что хочет остаться в клубе.
– О твоем будущем много говорят. У тебя контракт до 2028 года. Каковы твои намерения?
– Люди всегда много чего говорят, но «Барса» – мой дом. Я в этом клубе 16 лет, всю свою жизнь. Я хочу добиться здесь успеха, мои мысли здесь. Я из Барселоны, это мой дом. Я думаю о том, чтобы остаться здесь еще на много лет. Никакого ухода.
– Если я не ошибаюсь, ты единственный оставшийся в «Барсе» из твоего поколения.
– Это заставляет задуматься, как сложно сюда попасть. Это сочетание упорного труда и многих других факторов. Я болельщик «Барсы», я из Барселоны. Мне нигде не будет лучше, – сказал Бальде.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11965 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Продать бы по хорошему и поискать нового левого защитника.
В прошлом сезоне что то изменилось, может игра Барсы, может сам Бальде немного сдал...
Но в данный момент он нужен Барселоне, и если покажет упорство и немного прибавит в решениях, то будет топом. Конечно если без травм.
Алекс с самого начала своей карьеры не может научиться нормально прострелить и навесить. Порет кучу возможностей создать момент для партнёров.
уверен на 100%, Бальде проведет шикарный сезон и закрепится в конце сезона как один из лучших в мире на своей позиции!!