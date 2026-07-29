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  4. Бальде о «Барсе»: «Собираюсь остаться здесь еще на много лет. Это мой дом, мне нигде не будет лучше»

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Бальде о «Барсе»: «Собираюсь остаться здесь еще на много лет. Это мой дом, мне нигде не будет лучше»
Бальде о будущем: не хочу уходить, собираюсь остаться еще на много лет.

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде заявил, что хочет остаться в клубе.

– О твоем будущем много говорят. У тебя контракт до 2028 года. Каковы твои намерения?

– Люди всегда много чего говорят, но «Барса» – мой дом. Я в этом клубе 16 лет, всю свою жизнь. Я хочу добиться здесь успеха, мои мысли здесь. Я из Барселоны, это мой дом. Я думаю о том, чтобы остаться здесь еще на много лет. Никакого ухода.

– Если я не ошибаюсь, ты единственный оставшийся в «Барсе» из твоего поколения.

– Это заставляет задуматься, как сложно сюда попасть. Это сочетание упорного труда и многих других факторов. Я болельщик «Барсы», я из Барселоны. Мне нигде не будет лучше, – сказал Бальде.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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Комментарии

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еще бы прибавить и без травм. как же хочется увидеть на следующем Евро и ЧМ весь состав Барсы в старте сб Испании
Ответgreedster
еще бы прибавить и без травм. как же хочется увидеть на следующем Евро и ЧМ весь состав Барсы в старте сб Испании
Бальде не уровень топ-клуба, ставящего большие задачи. Он на своей позиции даже в Испании не входит в топ-3. Очень посредственный игрок.
Ответ&_Bishep_&
Бальде не уровень топ-клуба, ставящего большие задачи. Он на своей позиции даже в Испании не входит в топ-3. Очень посредственный игрок.
забыл добавить что даже Гюлер лучше на его позиции)
Алекс тупо не развивается, вот каким был когда начинал таким и остался, а где-то даже хуже стал. Плюс травматичный.
Продать бы по хорошему и поискать нового левого защитника.
Ответiniesta8
Алекс тупо не развивается, вот каким был когда начинал таким и остался, а где-то даже хуже стал. Плюс травматичный. Продать бы по хорошему и поискать нового левого защитника.
В первом сезоне Флика показал очень хороший уровень, был железно основным, выдавал крутые матчи, в том числе и в класико.
В прошлом сезоне что то изменилось, может игра Барсы, может сам Бальде немного сдал...
Но в данный момент он нужен Барселоне, и если покажет упорство и немного прибавит в решениях, то будет топом. Конечно если без травм.
ОтветBlaumerc
В первом сезоне Флика показал очень хороший уровень, был железно основным, выдавал крутые матчи, в том числе и в класико. В прошлом сезоне что то изменилось, может игра Барсы, может сам Бальде немного сдал... Но в данный момент он нужен Барселоне, и если покажет упорство и немного прибавит в решениях, то будет топом. Конечно если без травм.
Ну не знаю, я него не верю.
Алекс с самого начала своей карьеры не может научиться нормально прострелить и навесить. Порет кучу возможностей создать момент для партнёров.
ребята запомните, я единственный кто как то защищаю Бальде, через год только не пишите "я всегда верил в него когда все хейтили"! на это только Я ИМЕЮ ПРАВО!!!
уверен на 100%, Бальде проведет шикарный сезон и закрепится в конце сезона как один из лучших в мире на своей позиции!!
ОтветTAGAY
ребята запомните, я единственный кто как то защищаю Бальде, через год только не пишите "я всегда верил в него когда все хейтили"! на это только Я ИМЕЮ ПРАВО!!! уверен на 100%, Бальде проведет шикарный сезон и закрепится в конце сезона как один из лучших в мире на своей позиции!!
Ты не единственный. Я его никогда не хейтил. Прекрасно знаю что в первый сезон Флика выдал потрясающую игру. В прошлом немного сдал, может травма помешала, может игра Барсы изменилась, но знаю что он будет полезен. И я никогда не хейтил Феррана например, да, топ нападающий нужен, если Барса расчитывает на ЛЧ, но Феррана никогда не хейтил.
ОтветTAGAY
ребята запомните, я единственный кто как то защищаю Бальде, через год только не пишите "я всегда верил в него когда все хейтили"! на это только Я ИМЕЮ ПРАВО!!! уверен на 100%, Бальде проведет шикарный сезон и закрепится в конце сезона как один из лучших в мире на своей позиции!!
У нас же времени очень много, запоминать комментарии от TAGAY-а
глупый бегунок, который не то что не развивается, видно что он деградирует
Ну посмотрим, пока мне обидно что Барса не поборолась за своего воспитанника Кукурелью, буду рад если Бальде в новом сезоне своей игрой покажет что я зря переживал, да вроде скоро придёт Канселу, но я очень хочу чтобы именно Бальде показал прогресс и закрыл левый фланг на долгие годы, потому что он более молодой и профильный левый защитник, и к тому же воспитанник
Значить уходит
Перестал ломаться бы лучше.
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